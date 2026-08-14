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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15-08-2026 00.00
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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1-Belediyemize Ait Taşınmazın Satış İhalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine Göre Belediyemiz Encümen Salonunda 26.08.2026 Çarşamba Günü Saat 10:00'da Kapalı Teklif Usulü İle Yapılacaktır.

 

S.No.PaftaAdaParselMahalleY. ÖlçümüHisse / AlanAdresiİmar DurumuKullanım 
Durumu		Muhammen BedelG.teminat İhale Tarihiİhale Saatiİhale Usulü
1  716Postane1931,62 m²TamPostane Mahallesi Kocatepe SokakKonutBoş94.099.254,62₺2.822.977,64₺26.08.202610:00Kapalı Teklif

2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3- Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 10.000,00₺ karşılığında satın alınabilir.

4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

 

Şirketlerin;Şahısların;
a) Şartname dosyası ve makbuzua) Şartname dosyası ve makbuzu
b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suretb) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi (Son 6 aylık),Sicil Tasdiknamesi(Asıllar)c) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubud) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu
e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesie) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesif) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi
g) Şirkete (ortak gireceği alt firmalarda dahil) ait vergi levhası ve Tebligat adres Beyanı 

Hazırlamaları Gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

#İlangovtr Basın no ILN02526614