TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
1-Belediyemize Ait Taşınmazın Satış İhalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine Göre Belediyemiz Encümen Salonunda 26.08.2026 Çarşamba Günü Saat 10:00'da Kapalı Teklif Usulü İle Yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Y. Ölçümü
|Hisse / Alan
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanım
Durumu
|Muhammen Bedel
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|716
|Postane
|1931,62 m²
|Tam
|Postane Mahallesi Kocatepe Sokak
|Konut
|Boş
|94.099.254,62₺
|2.822.977,64₺
|26.08.2026
|10:00
|Kapalı Teklif
2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3- Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 10.000,00₺ karşılığında satın alınabilir.
4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|Şahısların;
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret
|b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
|c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi (Son 6 aylık),Sicil Tasdiknamesi(Asıllar)
|c) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
|d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu
|d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi
|g) Şirkete (ortak gireceği alt firmalarda dahil) ait vergi levhası ve Tebligat adres Beyanı
Hazırlamaları Gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.