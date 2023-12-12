TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
                           
       1-Belediyemize ait  taşınmazların satış  ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 26.12.2023 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı  Teklif  Usulü  ile yapılacaktır.
S.No. Pafta Ada Parsel Mahalle Miktarı Adresi İmar Durumu Kullanımı Tahmini Bedel G.teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
                           
1 …… 7196 5 Tepeören 8300.09m2 Tepeören  Mahallesi  Konut Boş 53.950.585.00₺ 1.618.517.55₺ 26.12.2023 14:00 Kapalı Teklif
                           
2   7201 18 Tepeören 2634.28m2 Tepeören  Mahallesi  Konut Boş 13.171.400.00₺ 395.142.00₺ 26.12.2023 14:00 Kapalı Teklif
                           
                           
        2-488  Sayılı  Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69)  damga vergisi  tahsil edilecektir.              
        3-Şartnameler Belediyemiz Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir.            
        4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;          
                           
   Şirketlerin;              Şahısların;            
  a) Şartname dosyası ve makbuzu        a) Şartname osyası ve akbuzu        
  b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret      b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi        
  c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi (Asıllar)    c) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)        
  d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu      d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu        
  e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
      ait imza beyannamesi		    e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
     ait imza beyannamesi		  
  f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi    f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi      
     Hazırlamaları Gerekmektedir.            
                           
          Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde  hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                  
       İlan olunur.                      

#İlangovtr Basın no ILN01948400