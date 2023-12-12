|
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
|1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 26.12.2023 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Miktarı
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanımı
|Tahmini Bedel
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|……
|7196
|5
|Tepeören
|8300.09m2
|Tepeören Mahallesi
|Konut
|Boş
|53.950.585.00₺
|1.618.517.55₺
|26.12.2023
|14:00
|Kapalı Teklif
|2
|7201
|18
|Tepeören
|2634.28m2
|Tepeören Mahallesi
|Konut
|Boş
|13.171.400.00₺
|395.142.00₺
|26.12.2023
|14:00
|Kapalı Teklif
|2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
|3-Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir.
|4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|Şahısların;
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|a) Şartname osyası ve akbuzu
|b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret
|b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
|c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi (Asıllar)
|c) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
|d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
|d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
| e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
| e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
|Hazırlamaları Gerekmektedir.
|Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
|Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN01948400