ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

18-11-2025 00.00

 İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

 

Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
6311382054 STOYAN IVANOV NIKOLOV2025021113OFR00000072020012020030033003310.694,37 308032.083,11 MERKEZ MAH TEL SK 2 3 AVCILAR İSTANBUL
6311382054 STOYAN IVANOV NIKOLOV2025021113OFR0000018202001202001001500159.722,15 308029.166,45 MERKEZ MAH TEL SK 2 3 AVCILAR İSTANBUL
6311382054 STOYAN IVANOV NIKOLOV2025021113OFR0000019202004202004001500158.981,93 308026.945,79 MERKEZ MAH TEL SK 2 3 AVCILAR İSTANBUL
7351543395 TASF.HAL.RKC REKLAM MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025080613OFY00000012020122020120015001513.265,09 308040.569,54 ATATÜRK MAH. KOCA SİNAN SK.  TAHİRBEY APT. B BLOK 17 B  ÜMRANİYE İSTANBUL
7351543395 TASF.HAL.RKC REKLAM MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025080613OFY00000042020092020090015001526.521,30 308080.338,17 ATATÜRK MAH. KOCA SİNAN SK.  TAHİRBEY APT. B BLOK 17 B  ÜMRANİYE İSTANBUL
7351543395 TASF.HAL.RKC REKLAM MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025080613OFY00000052020082020080015001512.184,24 308036.552,72 ATATÜRK MAH. KOCA SİNAN SK.  TAHİRBEY APT. B BLOK 17 B  ÜMRANİYE İSTANBUL
7351543395 TASF.HAL.RKC REKLAM MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025080613OFY00000102020032020030015001515.250,83 308045.752,49 ATATÜRK MAH. KOCA SİNAN SK.  TAHİRBEY APT. B BLOK 17 B  ÜMRANİYE İSTANBUL
7351543395 TASF.HAL.RKC REKLAM MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025080613OFY00000162020072020090033003346.384,42 3080140.311,01 ATATÜRK MAH. KOCA SİNAN SK.  TAHİRBEY APT. B BLOK 17 B  ÜMRANİYE İSTANBUL
7351543395 TASF.HAL.RKC REKLAM MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025080613OFY00000172020042020060033003313.978,93 308041.936,79 ATATÜRK MAH. KOCA SİNAN SK.  TAHİRBEY APT. B BLOK 17 B  ÜMRANİYE İSTANBUL
7351543395 TASF.HAL.RKC REKLAM MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025080613OFY00000182020012020030033003318.084,30 308054.252,90 ATATÜRK MAH. KOCA SİNAN SK.  TAHİRBEY APT. B BLOK 17 B  ÜMRANİYE İSTANBUL
7351543395 TASF.HAL.RKC REKLAM MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025080613OFY00000202020102020120033003325.351,47 308077.212,16 ATATÜRK MAH. KOCA SİNAN SK.  TAHİRBEY APT. B BLOK 17 B  ÜMRANİYE İSTANBUL
7351543395 TASF.HAL.RKC REKLAM MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025080613OFY000002120200120201200100010115.332,36 3080347.154,83 ATATÜRK MAH. KOCA SİNAN SK.  TAHİRBEY APT. B BLOK 17 B  ÜMRANİYE İSTANBUL
5901025225 KUDAK ORGANİZASYON NAKLİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ2025101613OFW00000282020102020120033003323.161,54 308069.484,62 İNKILAP MAH. SÜZER SK. 2 8 ÜMRANİYE İSTANBUL
5901025225 KUDAK ORGANİZASYON NAKLİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ2025101613OFW00000322020012020120010001040.558,40 3080121.675,20 İNKILAP MAH. SÜZER SK. 2 8 ÜMRANİYE İSTANBUL

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
 

