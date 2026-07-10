UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İlanen Tebligat Yapılan: Davalı Tülay Pakoğlan (İbrahim ve Beyhan'dan olma 19/09/1968 doğumlu 50815739008 TC Kimlik nolu)

Davalı Tülay PAKOĞLAN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Tülay PAKOĞLAN'ın mernis adresinin boş olması nedeni ile yurtdışı adreslerine gerekçeli kararın tebliği için gönderilen evrakların bilatebliğ mahkememize iade edildiğinden, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizin 23/10/2025 tarih ve 2024/2317-2025/2090 E.K. sayılı ilamı ile "Dava konusu Uşak İli Merkez İlçesi Bölme Köy / Mahallesi 208 Ada 5 Parsel sayılı ve Uşak İli Merkez İlçesi Bölme Köy/Mahallesi 542 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın taşınmazların tapu kaydındaki tüm takyidatları ile birlikte umuma açık olarak satış suretiyle giderilmesine" karar verilmiş olup, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalı Tülay PAKOĞLAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur. 02/07/2026