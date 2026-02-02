UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parselleri, bağımsız bölümleri ve m² leri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesi gereği Açık Artırma Teklif Usulü ihalesi ile satışa çıkarılmıştır.

2- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:80 B Blok 5. Kat Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

3-İhaleye çıkartılan yerlerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedelleri;



No ADRESİ Adet Türü Ada Prs. Yüzölçümü İmar Durumu İhale Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) KONUM (m²) Tarihi Saati 1 AYBEY MAH. 1 Arsa 1596 200 3334,43 m² Açık Düğün Salonu 25.02.2026 16:30 11.000.000,00 TL 330.000,00 TL 2 AYBEY MAH. 1 Arsa 1596 201 3334,21 m² Açık Düğün Salonu 25.02.2026 16:40 11.000.000,00 TL 330.000,00 TL 3 AYBEY MAH. 1 Arsa 1596 202 3000,00 m² Açık Düğün Salonu 25.02.2026 16:50 15.500.000,00 TL 465.000,00 TL 4 AYBEY MAH. 1 Arsa 1596 203 3000,00 m² Açık Düğün Salonu 25.02.2026 17:00 15.500.000,00 TL 465.000,00 TL 5 AYBEY MAH. 1 Arsa 1596 204 3000,00 m² Açık Düğün Salonu 25.02.2026 17:10 15.500.000,00 TL 465.000,00 TL

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Gerçek Kişiler;

1. İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,

4. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,

5. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.(Teminat Mektupları süresiz olacaktır.)

Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2. Noter tasdikli İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,

5. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,

6. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.(Teminat Mektupları süresiz olacaktır.)

5- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için 2.000,00.-TL + KDV İhale Şartname bedeli yatırılması zorunludur.

6- İstekliler 25.02.2026 tarih ve 16:00 saatine kadar Geçici Teminat bedeli ile Şartname bedeli yatırılması zorunludur.

7- İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 25.02.2026 Çarşamba günü saat 10:00’ a kadar Uşak Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sk. No:3 A-Blok adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.

İlan olunur.