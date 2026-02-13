ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) Bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

İl/İlçe

Mahalle Ada

No Parsel

No Alanı Hisse Cinsi İmar

Durumu Fiili

Durumu Muhammen

Satış Bedeli Geçici

Teminat

Bedeli İhale

Tarihi

ve Saati İstanbul

Üsküdar

Burhaniye 716 42 548,81 Tam Arsa Konut Alanı Boş ₺85.000.000,00 ₺2.550.000,00 26.02.2026

10:00 İstanbul

Büyükçekmece

Fatih 2851 11 451,92 Tam Arsa Konut Alanı Boş ₺11.925.000,00 ₺357.750,00 26.02.2026

10:20 İstanbul

Beykoz

AnadoluFeneri 2284 6 4.090,09 Tam Tarla Tarla Boş ₺24.450.000,00 ₺733.500,00 26.02.2026

10:40

2- İhale Üsküdar Belediye Binası’nda 26.02.2026 tarihinde Perşembe günü; 10:00, 10:20, 10:40 saatlerinde sırasıyla Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 5.000,00 -TL (beşbinTürkLirası) bedel karşılığı satın alınacaktır.

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Taşınmaz Mal Şartnamesi,

b) Şartname alındı makbuzu,

c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

d) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

e) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (e-devlet üzerinden oluşturulan barkodlu belge),

f) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

g) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

h) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl itibarı ile düzenlenmiş belge.

ı) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

j) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

l) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

m) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname,

5- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini içermiş olması gerekmektedir.

6- İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

7- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 25.02.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Telgraf, Faks veya internet üzerinden yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderler istekliye aittir.

9- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Tel : 0216 531 30 00 - ( Dahili:1404-1401 )

Mail : [email protected]

İLAN OLUNUR.