ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İstanbul, Nakkaştepe Millet Bahçesinde bulunan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen yerlerin 6 ay süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı Teklif Usulü 35/a maddesine göre kiralama ve ciro paylaşımı işi yapılacaktır.

2.İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu'nda, 07.05.2026 tarihinde, Perşembe günü, saat: 10.00’dan itibaren sırayla, Belediye Encümenince yapılacaktır.

Satış Noktası Sayısı İhale Konusu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli Muhammen Bedel İhale Tarihi ve Saati 1 noktada Et Döner-Tavuk Döner Satışı Ciro paylaşımı artışı 288.112,80 TL

9.603.760,00 TL

07.05.2026 tarih, saat:

10.00 itibariyle sırasıyla 3 noktada Dondurma Satışı Ciro paylaşımı artışı 95.909,40 TL 3.196.980,00 TL 07.05.2026 tarih, saat:

10.00 itibariyle sırasıyla 1 noktada Gözleme-Kumpir Satışı Ciro paylaşımı artışı 332.928,48 TL

11.097.616,00 TL

07.05.2026 tarih, saat:

10.00 itibariyle sırasıyla 1 noktada Waffle Satışı Ciro paylaşımı artışı 128.534,75 TL

4.284.491,50 TL

07.05.2026 tarih, saat:

10.00 itibariyle sırasıyla

3. Kiralama ve ciro paylaşımına ilişkin şartnameler, Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinde görülebilir ve 5.000,00 TL (Beş bin TL ) ücret karşılığında satın alınabilir.

4. Kapalı teklif usulü ile yapılan arttırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandrabilir. Bu husus ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.



İHALEYE KATILABİLME SARTLARI

4. İhaleye katılabilmek İçin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 35. ve 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak Şarttır.

Buna göre

a) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak ve makbuzu ibraz etmek zorundadır.(İhaleye ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

c) Yabancı istekliler Türkiye sınırları içerisinde adres beyanında bulunacaklardır.

d) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti ve kanuni ikametgâh belgesi.

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

i. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış güncel ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış güncel tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, vergi levhası,

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (e.i.) ve (e.ii.) esaslarına göre temin edecekleri belge,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) İmza Sirküleri

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (g.i.) ve (g.ii.) esaslarına göre temin edecekleri belge,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

i) İlan tarihinden sonra alınmış olması şartıyla SGK pirim borcu,

j) İlan tarihinden sonra alınmış olması şartıyla Vergi borcu yoktur yazısı.

Kiralama ve ciro paylaşım İhalesine teklif verecekler; teklif dosyalarını, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 06.05.2026 tarih, saat:15:00 ‘dan önce Üsküdar Belediyesi Encümenine teslim edeceklerdir, Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon(TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

5. Kiralama ve ciro paylaşımı işinin geçici teminat bedelinin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.

Banka Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı(Vakıfbank) İban TR750001500158007316870485

6. İhale İle İlgili olarak her türlü vergi, resim, damga vergisi, harç masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

7. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.