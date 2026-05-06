VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

07-05-2026 00.00
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ

MADDE 1: Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı olan aşağıda bilgileri belirtilen 61 adet aracın Van Büyükşehir Belediyesinin 10.12.2025 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 20 / 05 / 2026 Çarşamba günü saat 10:00 da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat 1 No’lu Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

MADDE 3: İşin muhammen bedeli tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup, teminat bedeli muhammen bedelin %3 ü olarak yatırılacaktır.
 


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ VE SATIŞI YAPILACAK OLAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN SATIŞINA AİT MUHAMMEN BEDEL CETVELİ
S.NOPLAKA NOARACIN MARKASIARACIN MODELİMUHAMMEN  BEDELGEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
186-010KOMATSU GREYDER GD65519861.200.000,00 TL36.000 TL
286-014KOMATSU GREYDER GD65519861.200.000,00 TL36.000 TL
386-011KOMATSU GREYDER TİP/GD655A519861.200.000,00 TL36.000 TL
486-012KOMATSU GREYDER TİP/GD655A519861.200.000,00 TL36.000 TL
586-015KOMATSU GREYDER TİP/GD655A519861.200.000,00 TL36.000 TL
 
698-001MG530-MİTSUBİSHİ GREYDER19981.500.000,00 TL45.000 TL
796-010CHAMPION GREYDER 720A19961.350.000,00 TL40.500 TL
800-011KOMATSU LASTİKLİ YÜKLEYİCİ WA-320-320001.000.000,00 TL30.000 TL
900-013KOMATSU LASTİKLİTE YÜKLEYİCİ WA-320-320001.000.000,00 TL30.000 TL
1000-012KOMATSU TEKERLEKLİ YUKLEYİCİ /TİP20001.000.000,00 TL30.000 TL
1196-001FİAT HİTACHİ LASTİKLİ YÜKLEYİCİ FR-1601996300.000,00 TL9.000 TL
1204-004NEW HOLLAND KANAL KAZICI TİPİ/LB-1144B2004900.000,00 TL27.000 TL
1396-005HİDROMEK KANAL KAZICI TİPİ/HMK101B1996500.000,00 TL15.000 TL
1496-008BİTELLİ SİLİNDİR TİPİ/C-100-1996850.000,00 TL25.500 TL
1587-002KOMATSU JV-100 VİP (TOPRAK) SİLİNDİRİ1987500.000,00 TL15.000 TL
1687-001KOMATSU JV-100 VİP (TOPRAK) SİLİNDİRİ1987500.000,00 TL15.000 TL
1788-002KOMATSU/TİP JV 100 VİP SİLİNDİR1988500.000,00 TL15.000 TL
1899-001KOMATSU PALETLİ EXKAVATÖR TİPİ/PC-200-61999500.000,00 TL15.000 TL
1986-001CATERPİLLAR DOZER TİPİ/D7G65V19861.750.000,00 TL52.500 TL
2065 EL 402BMC FATİH KAMYON(Tanker) TİPİ/16225 FDT1992450.000,00 TL13.500 TL
2165 AS 454LAND ROVER KAMYONET1997300.000,00 TL9.000 TL
2265 EN 904BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-251993500.000,00 TL15.000 TL
2365 EN 905BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-251993500.000,00 TL15.000 TL
2465 EN 906BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-251993500.000,00 TL15.000 TL
2500-020FURUKAWA HİDROLİK KAYA DELİCİ TİPİ/HCR9EDS20004.000.000,00 TL120.000 TL
2665 EL 670BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25 SDT1997400.000,00 TL12.000 TL
2765 EN 907Fruehauf Yarı-Römork1992200.000,00 TL6.000 TL
2865 EY 929BMC Belde Otobüs1996350.000,00 TL10.500 TL
2965 EN 379Temsa MD9 Otobüs2015400.000,00 TL12.000 TL
3065 EY 926BMC Belde Otobüs1996150.000,00 TL4.500 TL
3165 EY 925BMC Belde Otobüs1996150.000,00 TL4.500 TL
3265 EE 317Ford Transit Kamyonet1997100.000,00 TL3.000 TL
3365 EN 902BMC Fatih Kamyon1993200.000,00 TL6.000 TL
3465 LB 610Ford İtfaiye Aracı1992250.000,00 TL7.500 TL
3565 ES 622BMC Fatih Kamyon1994200.000,00 TL6.000 TL
3665 ET 139BMC Fatih Kamyon1994200.000,00 TL6.000 TL
3786-006MITSUBISHI GREYDER1986300.000,00 TL9.000 TL
3886-007MITSUBISHI GREYDER1986300.000,00 TL9.000 TL
3996-002HITACHI LODER1996500.000,00 TL15.000 TL
4096-003HITACHI LODER1996500.000,00 TL15.000 TL
4100-002HİDROMEK BEKO-LODER2000500.000,00 TL15.000 TL
4200-001HİDROMEK BEKO-LODER2000500.000,00 TL15.000 TL
4386-003Caterpillar Dozer1986750.000,00 TL22.500 TL
4486-002Caterpillar Dozer1986750.000,00 TL22.500 TL
4596-007BİTELLİ SİLİNDİR1996600.000,00 TL18.000 TL
4665 NU 810Mercedes Sprinter Kapalı Kasa Kamyonet2016250.000,00 TL7.500 TL
4765 AN 194Iveco Midibüs2001400.000,00 TL12.000 TL
4865 EU 549Ford Cargo Süpürge Aracı1998400.000,00 TL12.000 TL
4965 EV 814BMC Fatih KAMYON1997150.000,00 TL4.500 TL
5065 ET 260Tofaş Doğan1998120.000,00 TL3.600 TL
51VASKİ - 150014Case Beko Loder20151.150.000,00 TL34.500,00 TL
52VASKİ - 150017Case Beko Loder20151.350.000,00 TL40.500,00 TL
53VASKİ - 150018Case Beko Loder20151.150.000,00 TL34.500,00 TL
54VASKİ - 150020Case Beko Loder20151.220.000,00 TL34.500,00 TL
55VASKİ - 150021Case Beko Loder20151.270.000,00 TL38.100,00 TL
56VASKİ - 1 50022Case Beko Loder20151.290.000,00 TL38.700,00 TL
57VASKİ - 150023Case Beko Loder20151.380.000,00 TL41.400,00 TL
58VASKİ - 150024Case Beko Loder20151.260.000,00 TL37.800,00 TL
59VASKİ - 1 50025Case Beko Loder20151.490.000,00 TL44.700,00 TL
60VASKİ - 150026Case Beko Loder20151.480.000,00 TL44.400,00 TL
61VASKİ 65 EN 903Bmc Damperli Kamyon199320.000,00 TL6.000,00 TL

MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından dekont karşılığında temin edilebilir.

MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; ödeme yapılarak teslim işlemlerine başlanılacaktır.

MADDE 7: Her türlü Vergi ve Resmi Harçlar Alıcıya aittir.

MADDE 8: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

 

Gerçek Kişiler İçin;Tüzel Kişiler İçin:
  1. İmza Beyannamesi
  2. Vekâleten ihaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Beyannamesi
  3. Nüfus Kayıt Örneği
  4. İkametgâh Senedi
  5. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
  6. Şartname Alındığına Dair Makbuz
  7. Belediyeden Alınacak Borcu Yoktur    Belgesi
  8. Aracın Yerinde Görüldüğüne Dair Belge
  1. İmza Sirküleri
  2. Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri
  3. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
  4. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
  5. Şartname Alındığına Dair Makbuz
  6. Ticaret Sicil Gazetesi
  7. Belediyeden Alınacak Borcu Yoktur Belgesi
  8. Aracın Yerinde Görüldüğüne Dair Belge

Şartname Bedeli 5.000,00 TL. dir. Bu bedel Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki IBAN: TR 09 0001 2009 3390 0007 0000 01 hesabına yatırılacaktır. Yatırıldığına dair dekont teklif dosyasında bulundurulacaktır.
Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 20 / 05 / 2026 Çarşamba günü saat 10:00’ a kadar İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat 1 No’lu Encümen Toplantı Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu ilan metni 3 sayfa ve 8 maddeden oluşmaktadır.


İLAN OLUNUR

