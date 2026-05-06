VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MADDE 1: Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı olan aşağıda bilgileri belirtilen 61 adet aracın Van Büyükşehir Belediyesinin 10.12.2025 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.



MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 20 / 05 / 2026 Çarşamba günü saat 10:00 da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat 1 No’lu Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.



MADDE 3: İşin muhammen bedeli tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup, teminat bedeli muhammen bedelin %3 ü olarak yatırılacaktır.





EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ VE SATIŞI YAPILACAK OLAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN SATIŞINA AİT MUHAMMEN BEDEL CETVELİ S.NO PLAKA NO ARACIN MARKASI ARACIN MODELİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 1 86-010 KOMATSU GREYDER GD655 1986 1.200.000,00 TL 36.000 TL 2 86-014 KOMATSU GREYDER GD655 1986 1.200.000,00 TL 36.000 TL 3 86-011 KOMATSU GREYDER TİP/GD655A5 1986 1.200.000,00 TL 36.000 TL 4 86-012 KOMATSU GREYDER TİP/GD655A5 1986 1.200.000,00 TL 36.000 TL 5 86-015 KOMATSU GREYDER TİP/GD655A5 1986 1.200.000,00 TL 36.000 TL

6 98-001 MG530-MİTSUBİSHİ GREYDER 1998 1.500.000,00 TL 45.000 TL 7 96-010 CHAMPION GREYDER 720A 1996 1.350.000,00 TL 40.500 TL 8 00-011 KOMATSU LASTİKLİ YÜKLEYİCİ WA-320-3 2000 1.000.000,00 TL 30.000 TL 9 00-013 KOMATSU LASTİKLİTE YÜKLEYİCİ WA-320-3 2000 1.000.000,00 TL 30.000 TL 10 00-012 KOMATSU TEKERLEKLİ YUKLEYİCİ /TİP 2000 1.000.000,00 TL 30.000 TL 11 96-001 FİAT HİTACHİ LASTİKLİ YÜKLEYİCİ FR-160 1996 300.000,00 TL 9.000 TL 12 04-004 NEW HOLLAND KANAL KAZICI TİPİ/LB-1144B 2004 900.000,00 TL 27.000 TL 13 96-005 HİDROMEK KANAL KAZICI TİPİ/HMK101B 1996 500.000,00 TL 15.000 TL 14 96-008 BİTELLİ SİLİNDİR TİPİ/C-100- 1996 850.000,00 TL 25.500 TL 15 87-002 KOMATSU JV-100 VİP (TOPRAK) SİLİNDİRİ 1987 500.000,00 TL 15.000 TL 16 87-001 KOMATSU JV-100 VİP (TOPRAK) SİLİNDİRİ 1987 500.000,00 TL 15.000 TL 17 88-002 KOMATSU/TİP JV 100 VİP SİLİNDİR 1988 500.000,00 TL 15.000 TL 18 99-001 KOMATSU PALETLİ EXKAVATÖR TİPİ/PC-200-6 1999 500.000,00 TL 15.000 TL 19 86-001 CATERPİLLAR DOZER TİPİ/D7G65V 1986 1.750.000,00 TL 52.500 TL 20 65 EL 402 BMC FATİH KAMYON(Tanker) TİPİ/16225 FDT 1992 450.000,00 TL 13.500 TL 21 65 AS 454 LAND ROVER KAMYONET 1997 300.000,00 TL 9.000 TL 22 65 EN 904 BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25 1993 500.000,00 TL 15.000 TL 23 65 EN 905 BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25 1993 500.000,00 TL 15.000 TL 24 65 EN 906 BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25 1993 500.000,00 TL 15.000 TL 25 00-020 FURUKAWA HİDROLİK KAYA DELİCİ TİPİ/HCR9EDS 2000 4.000.000,00 TL 120.000 TL 26 65 EL 670 BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25 SDT 1997 400.000,00 TL 12.000 TL 27 65 EN 907 Fruehauf Yarı-Römork 1992 200.000,00 TL 6.000 TL 28 65 EY 929 BMC Belde Otobüs 1996 350.000,00 TL 10.500 TL 29 65 EN 379 Temsa MD9 Otobüs 2015 400.000,00 TL 12.000 TL 30 65 EY 926 BMC Belde Otobüs 1996 150.000,00 TL 4.500 TL 31 65 EY 925 BMC Belde Otobüs 1996 150.000,00 TL 4.500 TL 32 65 EE 317 Ford Transit Kamyonet 1997 100.000,00 TL 3.000 TL 33 65 EN 902 BMC Fatih Kamyon 1993 200.000,00 TL 6.000 TL 34 65 LB 610 Ford İtfaiye Aracı 1992 250.000,00 TL 7.500 TL 35 65 ES 622 BMC Fatih Kamyon 1994 200.000,00 TL 6.000 TL 36 65 ET 139 BMC Fatih Kamyon 1994 200.000,00 TL 6.000 TL 37 86-006 MITSUBISHI GREYDER 1986 300.000,00 TL 9.000 TL 38 86-007 MITSUBISHI GREYDER 1986 300.000,00 TL 9.000 TL 39 96-002 HITACHI LODER 1996 500.000,00 TL 15.000 TL 40 96-003 HITACHI LODER 1996 500.000,00 TL 15.000 TL 41 00-002 HİDROMEK BEKO-LODER 2000 500.000,00 TL 15.000 TL 42 00-001 HİDROMEK BEKO-LODER 2000 500.000,00 TL 15.000 TL 43 86-003 Caterpillar Dozer 1986 750.000,00 TL 22.500 TL 44 86-002 Caterpillar Dozer 1986 750.000,00 TL 22.500 TL 45 96-007 BİTELLİ SİLİNDİR 1996 600.000,00 TL 18.000 TL 46 65 NU 810 Mercedes Sprinter Kapalı Kasa Kamyonet 2016 250.000,00 TL 7.500 TL 47 65 AN 194 Iveco Midibüs 2001 400.000,00 TL 12.000 TL 48 65 EU 549 Ford Cargo Süpürge Aracı 1998 400.000,00 TL 12.000 TL 49 65 EV 814 BMC Fatih KAMYON 1997 150.000,00 TL 4.500 TL 50 65 ET 260 Tofaş Doğan 1998 120.000,00 TL 3.600 TL 51 VASKİ - 150014 Case Beko Loder 2015 1.150.000,00 TL 34.500,00 TL 52 VASKİ - 150017 Case Beko Loder 2015 1.350.000,00 TL 40.500,00 TL 53 VASKİ - 150018 Case Beko Loder 2015 1.150.000,00 TL 34.500,00 TL 54 VASKİ - 150020 Case Beko Loder 2015 1.220.000,00 TL 34.500,00 TL 55 VASKİ - 150021 Case Beko Loder 2015 1.270.000,00 TL 38.100,00 TL 56 VASKİ - 1 50022 Case Beko Loder 2015 1.290.000,00 TL 38.700,00 TL 57 VASKİ - 150023 Case Beko Loder 2015 1.380.000,00 TL 41.400,00 TL 58 VASKİ - 150024 Case Beko Loder 2015 1.260.000,00 TL 37.800,00 TL 59 VASKİ - 1 50025 Case Beko Loder 2015 1.490.000,00 TL 44.700,00 TL 60 VASKİ - 150026 Case Beko Loder 2015 1.480.000,00 TL 44.400,00 TL 61 VASKİ 65 EN 903 Bmc Damperli Kamyon 1993 20.000,00 TL 6.000,00 TL

MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından dekont karşılığında temin edilebilir.



MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.



MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; ödeme yapılarak teslim işlemlerine başlanılacaktır.



MADDE 7: Her türlü Vergi ve Resmi Harçlar Alıcıya aittir.



MADDE 8: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Gerçek Kişiler İçin; Tüzel Kişiler İçin: İmza Beyannamesi Vekâleten ihaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Beyannamesi Nüfus Kayıt Örneği İkametgâh Senedi Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz Şartname Alındığına Dair Makbuz Belediyeden Alınacak Borcu Yoktur Belgesi Aracın Yerinde Görüldüğüne Dair Belge İmza Sirküleri Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz Şartname Alındığına Dair Makbuz Ticaret Sicil Gazetesi Belediyeden Alınacak Borcu Yoktur Belgesi Aracın Yerinde Görüldüğüne Dair Belge

Şartname Bedeli 5.000,00 TL. dir. Bu bedel Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki IBAN: TR 09 0001 2009 3390 0007 0000 01 hesabına yatırılacaktır. Yatırıldığına dair dekont teklif dosyasında bulundurulacaktır.

Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 20 / 05 / 2026 Çarşamba günü saat 10:00’ a kadar İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat 1 No’lu Encümen Toplantı Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu ilan metni 3 sayfa ve 8 maddeden oluşmaktadır.





İLAN OLUNUR