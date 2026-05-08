VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

7 adet Toma (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı)'nın Komple Revizyon Edilmesi İşinin İptal Edilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 2026/589322 İhale Kayıt Numaralı 11/05/2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan “7 adet Toma (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı)'nın Komple Revizyon Edilmesi” işine ait ihaleye ilişkin hazırlık süreci yeniden değerlendirilmiştir.



Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde revizyon ihtiyacının ortadan kalktığı anlaşılmıştır.



Bu nedenle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri doğrultusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak, 11/05/2026 tarihinde yapılması planlanan ihalenin iptal edilmesi uygun görülmüştür.