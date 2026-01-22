Resmi İlanlar

VAN SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

23-01-2026 00.00

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

 

İLAN METNİ

MADDE 1: Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı aşağıda bilgileri belirtilen 19 adet taşıtın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10.12.2025 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
 

MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 04/02/2026 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.
 

MADDE 3: İşin muhammen bedeli taşınmazların tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,

 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ VE SATIŞI YAPILACAK OLAN BEKO LODER, DAMPERLİ
KAMYON VE SONDAJ MAKİNELERİNİN' SATIŞINA AİT MUHAMMEN BEDEL CETVELİ
S.NBELEDİYE VE PLAKA NO.CİNSİMARKASITİPİMODELİMUHAMMEN BEDEL TLGeçici Teminat Bedeli % 3
1VASKİ-150014BEKO LODERCASE69520151.150.000,0034.500,00
2VASKİ-150015BEKO LODERCASE69520151.550.000,0046.500,00
3VASKİ-150016BEKO LODERCASE69520151.450.000,0043.500,00
4VASKİ -150017BEKO LODERCASE69520151.350.000,0040.500,00
5VASKİ -150018BEKO LODERCASE69520151.150.000,0034.500,00
6VASKİ-150019BEKO LODERCASE69520151.300.000,0039.000,00
7VASKİ-150020BEKO LODERCASE69520151.220.000,0036.600,00
8VASKİ-150021BEKO LODERCASE69520151.270.000,0038.100,00
9VASKİ-150022BEKO LODERCASE69520151.290.000,0038.700,00
10VASKİ-150023BEKO LODERCASE69520151.380.000,0041.400,00
11VASKİ-150024BEKO LODERCASE69520151.260.000,0037.800,00
12VASKİ-150025BEKO LODERCASE69520151.490.000,0044.700,00
13VASKİ-150026BEKO LODERCASE69520151.480.000,0044.400,00
1465 EN 903DAMPERLİ KAMYONBMC170/25 FDT1993200.000,006.000,00
1565 EN 901DAMPERLİ KAMYONBMC FATİH17025 FDT1993210.000,006.300,00
1665 ES 625DAMPERLİ KAMYONBMC FATİH170/25 FDT1994230.000,006.900,00
1765 EK 676DAMPERLİ KAMYONBMC FATİH170/25 FDT1992190.000,005.700,00
1888-59014SONDAJ MAKİNESİMASSERENTİ200019882.500.000,0075.000,00
1902-59005SONDAJ MAKİNESİSEEPD STAR40K DH20027.000.000,00210.000,00
TOPLAM MUHAMMEN BEDEL TL27.670.000,00830.100,00

MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi ( VASKİ ) Genel Müdürlüğünün Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir veya ücret karşılığında alınabilir.

MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; ödeme yapılarak teslim işlemlerine başlanılacaktır.

MADDE 7: Her türlü Vergi ve Resmi Harçlar alıcıya aittir.

 

MADDE 8: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI;

 

Gerçek Kişiler İçin;

 

a. Noterden İmza Sürgüsü,

b. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

c. Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

d. Tüzel Kişilerden yetki belgesi

e. Geçici Teminat Makbuzu / Dekont veya Teminat Mektubu belgesi için T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Geçi Teminat Hesabı IBAN: Tr: 43 0001 0023 4835 9857 2550 26

f. Ortak girişim olması halinde “Ortak Girişim Beyannamesi”

g. Şartname bedeli 5.000,00 TL dir. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR97 0001 2009 3390 0004 0000 50 yatırılacaktır. Yatırıldığına dair dekont teklif dosyasında bulundurulacaktır.

h. Araç Görme Belgesi,

i. İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

 

 

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

 

Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)

 

Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 04/02/2026 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR

#İlangovtr Basın no ILN02382563