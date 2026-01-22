VAN SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 1: Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı aşağıda bilgileri belirtilen 19 adet taşıtın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10.12.2025 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.



MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 04/02/2026 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.



MADDE 3: İşin muhammen bedeli taşınmazların tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ VE SATIŞI YAPILACAK OLAN BEKO LODER, DAMPERLİ

KAMYON VE SONDAJ MAKİNELERİNİN' SATIŞINA AİT MUHAMMEN BEDEL CETVELİ S.N BELEDİYE VE PLAKA NO. CİNSİ MARKASI TİPİ MODELİ MUHAMMEN BEDEL TL Geçici Teminat Bedeli % 3 1 VASKİ-150014 BEKO LODER CASE 695 2015 1.150.000,00 34.500,00 2 VASKİ-150015 BEKO LODER CASE 695 2015 1.550.000,00 46.500,00 3 VASKİ-150016 BEKO LODER CASE 695 2015 1.450.000,00 43.500,00 4 VASKİ -150017 BEKO LODER CASE 695 2015 1.350.000,00 40.500,00 5 VASKİ -150018 BEKO LODER CASE 695 2015 1.150.000,00 34.500,00 6 VASKİ-150019 BEKO LODER CASE 695 2015 1.300.000,00 39.000,00 7 VASKİ-150020 BEKO LODER CASE 695 2015 1.220.000,00 36.600,00 8 VASKİ-150021 BEKO LODER CASE 695 2015 1.270.000,00 38.100,00 9 VASKİ-150022 BEKO LODER CASE 695 2015 1.290.000,00 38.700,00 10 VASKİ-150023 BEKO LODER CASE 695 2015 1.380.000,00 41.400,00 11 VASKİ-150024 BEKO LODER CASE 695 2015 1.260.000,00 37.800,00 12 VASKİ-150025 BEKO LODER CASE 695 2015 1.490.000,00 44.700,00 13 VASKİ-150026 BEKO LODER CASE 695 2015 1.480.000,00 44.400,00 14 65 EN 903 DAMPERLİ KAMYON BMC 170/25 FDT 1993 200.000,00 6.000,00 15 65 EN 901 DAMPERLİ KAMYON BMC FATİH 17025 FDT 1993 210.000,00 6.300,00 16 65 ES 625 DAMPERLİ KAMYON BMC FATİH 170/25 FDT 1994 230.000,00 6.900,00 17 65 EK 676 DAMPERLİ KAMYON BMC FATİH 170/25 FDT 1992 190.000,00 5.700,00 18 88-59014 SONDAJ MAKİNESİ MASSERENTİ 2000 1988 2.500.000,00 75.000,00 19 02-59005 SONDAJ MAKİNESİ SEEPD STAR 40K DH 2002 7.000.000,00 210.000,00 TOPLAM MUHAMMEN BEDEL TL 27.670.000,00 830.100,00

MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi ( VASKİ ) Genel Müdürlüğünün Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir veya ücret karşılığında alınabilir.

MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; ödeme yapılarak teslim işlemlerine başlanılacaktır.

MADDE 7: Her türlü Vergi ve Resmi Harçlar alıcıya aittir.

MADDE 8: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI;

Gerçek Kişiler İçin;

a. Noterden İmza Sürgüsü,

b. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

c. Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

d. Tüzel Kişilerden yetki belgesi

e. Geçici Teminat Makbuzu / Dekont veya Teminat Mektubu belgesi için T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Geçi Teminat Hesabı IBAN: Tr: 43 0001 0023 4835 9857 2550 26

f. Ortak girişim olması halinde “Ortak Girişim Beyannamesi”

g. Şartname bedeli 5.000,00 TL dir. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR97 0001 2009 3390 0004 0000 50 yatırılacaktır. Yatırıldığına dair dekont teklif dosyasında bulundurulacaktır.

h. Araç Görme Belgesi,

i. İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)

Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 04/02/2026 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.

İLAN OLUNUR