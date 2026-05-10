VAN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van İli Edremit ve Tuşba İlçelerinde toplam 15 adet taşınmazın (arsa) Satış İşi 2886 Sayılı yasanın 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

a. Mülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van İli Edremit ve Tuşba İlçelerinde toplam 15 adet taşınmazın (arsa) satış işi ihale tarihi 02.06.2026 Salı Günü Saat 10:00, Muhammen bedeli 1.520.821.971,50 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç), Geçici teminat miktarı 45.624.659,15 TL olarak belirlenmiştir.

YİKOB TAŞINMAZLARI Mahalle Ada/ Parsel Yüzölçümü Edremit / Süphan 6773/4 6.406,15 Edremit / Süphan 6772/1 12.209,56 Edremit / Süphan 6946/3 1.221,89 Tuşba / Bardakçı 121/13 12.412,28 Tuşba / Bardakçı 121/15 9.361,28 Tuşba / Bardakçı 121/16 7.105,66 Tuşba/ Dibeközü 126/3 15.581,88 Tuşba / Mollakasım/Kanlı Zemin 120/151 46.489,77 Tuşba / Mollakasım/Kanlı Zemin 120/152 47.416,17 Tuşba / Mollakasım/Kanlı Zemin 120/153 51.394,57 Tuşba / Mollakasım 120/331 13.632,80 Tuşba / Mollakasım/Deniz Yolu 120/267 17.519,66 Tuşba / Mollakasım/Bahçenin Dere 120/169 35.350,69 Tuşba / Mollakasım/Mehremoğlu 141/12 33.842,87 Tuşba / Mollakasım 189/1 82.867,94

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü artırma ile (geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda yapılacaktır. Şartnameler mesai saatleri dahilinde Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

c- GERÇEK KİŞİLER İÇİN:

1. Kimlik Belgesi Fotokopisi

2. Adres Beyanı (Yerleşim Yeri belgesi)

3. İmza Beyanı (Noter onaylı)

4. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen bedelin %3’e kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu

6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

7. Teklif Mektubu, Yer Görme Belgesi (İhale evrakları içinde tanzim edilecektir.)

d- TÜZEL KİŞİLER İÇİN:

1. Tüzel kişiliğin son halini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Resmi kurumlar için sunulmasına gerek yoktur.)

2. Adres Beyanı (Yerleşim Yeri belgesi)

3. Tüzel Kişilik adına düzenlenen Yetki Belgesi ve İmza imza sirküleri (Noter onaylı)

4. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen bedelin %3’ü kadar geçici teminatın nakit ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Van Şubesi TR86 0001 0000 9667 8534 6950 12 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu

6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

7. Teklif Mektubu, Yer Görme Belgesi (İhale evrakları içinde tanzim edilecektir.)

e-) ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU:

Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının sözleşme bedelini ihale şartnamesinde belirtilen usuller dahilinde Başkanlığımız hesabına yatıracaktır. Aksi takdirde ihale feshedilerek yatırmış olduğu teminat irat kaydedilir. (Vergiler Alıcı tarafından İlgili Vergi Dairelerine yatırılacaktır.)

Satış bedeli üzerinden yasal oranda ve tapudan kaynaklı bütün vergi ve harçlar vb. giderler alıcıya aittir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimine müracaatları ilan olunur.