VOM 1. ZIVILGERICHT BOĞAZLIYAN / GERICHTSVORSITZ

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

In dem von dem Kläger Mükremin Lekesiz gegen Sie eingereichten Scheidungsverfahren wurde die Klageschrift durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt, und es wurde beschlossen, dass auch die Mitteilung über die Vorprüfungssitzung und das Vorbereitungsprotokoll öffentlich bekannt gemacht wird.

Der Kläger hat in seiner Klageschrift im Wesentlichen vorgetragen, dass die Parteien seit 25 Jahren getrennt leben, sich seit dem ersten Tag nicht wieder zusammengerauft haben, und daher die Scheidung beantragt. Der Verhandlungstermin wurde auf den 25.12.2025 um 09:45 Uhr festgesetzt.

Frau Marianne Deniz wird hiermit darauf hingewiesen, dass Sie innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Klageschrift eine Antwort einreichen können; andernfalls gelten die vorgebrachten Tatsachen als bestritten.

Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, dass, falls Sie am festgelegten Tag und zur festgelegten Uhrzeit nicht zur Verhandlung erscheinen oder das Verfahren nicht weiterverfolgen, die Akte aus dem Verfahren genommen wird.

Sie werden ferner aufgefordert, die notwendigen Vorbereitungen für eine gütliche Einigung zu treffen; andernfalls, wenn die Gegenseite die Fortsetzung des Verfahrens verlangt, können gegen die in Ihrer Abwesenheit vorgenommenen Verfahrenshandlungen keine Einwendungen erhoben werden.

Diese Mitteilung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung und gilt als Zustellung anstelle der Mitteilung über den Termin der Vorprüfung und Beweisaufnahme.