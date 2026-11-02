YAKUTİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum ili Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi 12956 ada 11 parselde üzerinde bulunan beyannamede yazılı bulunan muhdesatlar için;



Geldisi 7427 Ada 16 parsel üzerindeki Konut Musa BALICI’ya aittir.

Geldisi 7427 Ada 16 parsel üzerindeki Konut Nimet ÖZDEN’a aittir.

Geldisi 7427 Ada 16 parsel üzerindeki Konut Selahattin ERHAN’a aittir.

Geldisi 7427 Ada 16 parsel üzerindeki Konut Hayrettin ALANKA’ya aittir.

Yukarıda belirtilen muhdesatlar Erzurum Kadastro Müdürlüğü’nün 30/10/2026 tarih ve 2026/27314612 Fen Kayıt numaralı yazıları ve ekindeki 2520-968 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Bürosu’nun 30/10/2026 tarih 127 sayılı yazısı gereği muhdesatın zeminde olmadığı bildirildiğinden 02/11/2026 tarih ve 38334 yevmiye numarası ile Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği terkin edilmiş olup Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026