YALOVA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

İlan tarihinden itibaren Kadastro Müdürlüğünde Askıda bulunan Düzeltme raporunda belirtilen gerekçelerle Yalova İli Armutlu İlçesi Bayır Mahallesinde bulunan 991 ada 6, 7 ve 9 17 no.lu parsellerdeki ölçü ve sınırlandırma hatasının yapıldığı rapor ekindeki krokide gösterildiği şekilde ve tapuda kayıtlı 991 ada 7 no.lu parselin yüzölçümünün 1122.54 m² olarak düzeltilmesi yönünde verilen karar taşınmaz maliklerinden İllaz kızları İlknur ŞENYÜREK,Tülay ŞENYÜREK ve Nuray ŞENYÜREK’lerin adres bilgilerine ulaşılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yalova Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği hususu ilanen duyurulur.