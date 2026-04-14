YALOVA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

İlan tarihinden itibaren Kadastro Müdürlüğünde Askıda bulunan Düzeltme raporunda belirtilen gerekçelerle Yalova İli Armutlu İlçesi Kapaklı Köyünde bulunan 101 ada 1207 ve 1208 no.lu parsellerde yapılan ölçü ve sınırlandırma hatasının tespiti ile rapor ve ekinde krokide gösterildiği şekilde düzeltilerek, 101 ada 1208 parselin yüzölçümünün 228.82 m²olarak düzeltilmesi yönündeki kararın taşınmaz maliklerinden Muammer oğlu Recep KÜÇÜKVADAR’a ve 101 ada 1207 parselin yüzölçümünün 411.43 m2 olarak düzeltilmesi yönünde verilen karar 101 ada 1207 parselin kullanıcısı Naim kızı Emine TÜREN’lerin adres bilgilerine ulaşılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yalova Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği hususu ilanen duyurulur.