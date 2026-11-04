YALOVA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

İlan tarihinden itibaren Kadastro Müdürlüğünde Askıda bulunan düzeltme raporunda belirtilen gerekçelerle Yalova İli Termal ilçesi Gökçedere mahallesinde bulunan 102 ada 135 no.lu parselde yapılan hesap hatasının tespitinin, rapor ve krokide gösterildiği şekilde düzeltilerek, 102 ada 135 parselin yüzölçümünün 3030.78 m²olarak düzeltilmesi yönündeki karar, taşınmaz malikleri Ziynet, Süleyman oğlu Kadir, Mustafa kızı Hatice ve Sebahattin kızı İlknur Uğur’un adres bilgilerine ulaşılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yalova Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği hususu ilanen duyurulur.