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YALVAÇ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

17-10-2026 00.00
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YALVAÇ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-)Tapunun Isparta ili Yalvaç İlçesi Müderris Mahallesi  Kıran mevkii  845 ada 3 parselde kayıtlı belediyemize ait 3.030,00 M2 bağ vasfındaki  taşınmaz , 05.10.2026 tarih ve 128 no’lu Meclis kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Artırma suretiyle  satışı yapılacaktır.


2-)Müderris Mahallesi Kıran mevkii 845 ada 3 parselde kayıtlı belediyemize ait  3.030,00 M2  yüzölçümlü  bağ vasfındaki  taşınmaz 03.05.2011 tarih ve 07 sayı ile onanan imar planında E=0.80 Hmax=12.50 m gelişme konut alanında kalmakta olup , muhammen satış bedeli KDV hariç  7.575.000,00  TL olup,  % 3  ihale geçici teminatı  227.250.00 TL’dir.  İhaleye müteakip % 6 kesin teminata iblağ olacaktır.


3-) İhale 03/11/2026 tarihine gelen SALI günü saat 17:00’ de Belediye Başkanlığı – Belediye Sarayı Kat:2 Yalvaç adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır.


4-) İhaleye ait şartname her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, İhale dökümanları 1.000 TL karşılığında satın alınabilir.


5-) İhaleye katılmak isteyenler açık artırma şartnamesinin 6. Maddesinde belirtilen belgeleri ile birlikte ihale saatinde hazır bulunmak zorundadırlar.


6-) Belediye encümeni ihaleyi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine istinaden gerekçesini bildirmek kaydı ile yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.


7-) İhale üzerinde kalan istekli, İhale onayına müteakip 15 gün içinde %6 kesin teminatı, tellaliye-karar pulu ile KDV bedelinin tamamını peşin olarak ödeyecektir.


8-) İş bu (8) maddelik ilan metni anılan yasanın 17. ve 18. maddelerine istinaden ilan olunur. 13.10.2026

#İlangovtr Basın no ILN02572272