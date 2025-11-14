YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ilan numarası :20251106-IHB-094352 Aşağıda adı ve soyadı(unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenibosna Vergi Dairesi müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105’inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenibosna Vergi Dairesi müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri,taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri ;kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,riayet edilmediği taktirde anılan kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Sıra no Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V. Kodu Ceza Tutarı Adres 1 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEKS.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞT 2023111713QOB0000016 202010202012 0033 1.474.537,96 3080 4.424.601,49 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST 2 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEKS.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞT 2023111713QOB0000017 202001202012 0010 1.894.011,23 3080 5.682.033,69 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST