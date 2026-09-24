YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Tarihi: 06.10.2026 saat 10:00

Son Başvuru Tarihi: 05.10.2026 saat 15:00

İhale Yeri: Encümen Toplantı Salonu

İşin Adı: Samanlı Mah. 3530 Ada 42 Parsel Sayılı taşınmazın satışı işi

Yüzölçümü: 687,42 m2

Tahmini Bedeli: 8.000.000,00 TL (KDV İstisna)

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Açık teklif usulü

Geçici Teminatı: 240.000,00 TL

İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin, şartnamenin 2.maddesine uygun olarak belirtilen son başvuru tarihine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Taşınmazlarla ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden detaylı bilgi edinilebilir.

1.Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı

2.Tüzel kişiler için; faaliyet belgesi ile tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

3.Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartı

4.Geçici Teminat (Mektup örneği İhale Biriminden alınacak)

5.Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge