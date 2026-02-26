YOMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemizin Sancak Mahallesi 10 ada 7 numaralı 146,34 m² parsel, üzerindeki karkas betonarme bina ile birlikte, 2886 sayılı Yasanın 36/1 maddesi hükmüne göre kapalı teklif usulüyle artırım şeklinde ihale yolu ile satılacaktır. Taşınmaza ilişkin ayrıntılı bilgiler şartnamede yazılmıştır. İhale şartname ve ekleri idareden 1.000,00TL bedel ile satın alınabileceği gibi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

İhale, Yomra Belediye Başkanlığı Encümen salonunda 11/03/2026 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.

İhalede belirlenecek bedelin ihalenin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren kendisine kanuni süresi içinde tebligat yapılacaktır. İstekli tarafından tebligatta belirtilen süre içerisinde, ihale şartnamesinde belirtildiği gibi ödeme yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyen katılımcılardan;



İSTENİLEN BELGELER



a. Gerçek kişilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b. Gerçek kişilerde kanuni ikametgâh (e devletten barkotlu ya da ilgili Nüfus Müdürlüklerinden alınacak belge), isteklinin veya vekilinin telefon numarası bilgisi,

c. Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdan Sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulan nüfus cüzdanı fotokopisi,

d. Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,

e. Gerçek kişilerde adli sicil kaydı evrakı, Tüzel kişilerde şirket sahibi adına adli sicil kaydı evrakı,

f. Tüzel kişilerde tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

g. Tüzel kişilerde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliği odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

h. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü,

ı. Gerçek ve Tüzel kişilerde temsil durumunda noter tasdikli vekâletname, vekâlet edene ait imza beyannamesi ve vekâlet edenin kanuni ikametgâhı (e devletten barkotlu ya da ilgili Nüfus Müdürlüklerinden alınacak belge),

j. Gerçek ve Tüzel kişilerde ihale doküman bedeli 1.000,00-(Bin)TL’nin belediye veznelerinden yatırıldığına dair makbuz/dekont,

k. Gerçek ve Tüzel kişilerde Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler,

l. Gerçek ve Tüzel kişilerde Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve İdareye borcu olmadığını gösterir belge,

m. Gerçek ve Tüzel kişilerde okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri,

n. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için yukarıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Cinsi Mahallesi Ada/Parsel M2 Geçici Teminat Muhammen Satış Bedeli

(KDV Dâhil) İhale Tarih ve Saati Arsa Sancak Mahallesi 10/7 146,34 690.000,00 TL 23.000.000,00 TL 11/03/2026 / 10:00



