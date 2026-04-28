YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi Güven Kimençe hakkında Üniversitesince yapılan disiplin soruşturması sonucunda 2547 sayılı Kanunun (53/b-5-a) maddesi uyarınca “Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiş olup söz konusu teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 18.05.2026 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, Öğr. Gör. Güven Kimençe’nin kayıtlı adresi bulunmadığından ve tebligata elverişli adresi de tespit edilemediğinden adıgeçenin aynı Kanunun 53/A maddesi kapsamında Kurulumuzdaki teklife esas dosyayı inceleyebileceği, yazılı savunma gönderebileceği ve Kurul günü hazır bulunarak sözlü savunma yapabileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.