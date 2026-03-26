YÜKSEKOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

27-03-2026 00.00

KAMULAŞTIRMA İLANI

 Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen  Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin  herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma  işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma  işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen  kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye  Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

SıraKöyAda-ParselKamulaştırma Alan (m²)İrtifak Alan (m²)Dosya Esas
1Gürkavak köyü119 ada 4 parsel1.6025,402026/458
2Gürkavak köyü118 ada 1 parsel2,0367,592026/459
3Kısıklı köyü143 ada 234 parsel2,2521,312026/456
4Gürkavak köyü119 ada 2 parsel1.5189,542026/457
5Pınargözü köyü108 ada 5 parsel26.10104.382026/460
6Pınargözü köyü106 ada 1 parsel7.61217,712026/461
7Pınargözü köyü104 ada 261 parsel-45.882026/462
8Pınargözü köyü106 ada 6 parsel71.413.312026/463
9Pınargözü köyü104 ada 262 parsel1.1177.782026/464
10Suretli köyü111 ada 9 parsel-77.572026/465
11Suretli köyü112 ada 17 parsel-17.672026/466
12Suretli köyü107 ada 16 parsel-26.672026/467
13Suretli köyü107 ada 2 parsel-16.032026/468
14Suretli köyü104 ada 4 parsel21.17485,792026/469
15Köşkönü köyü125 ada 1 parsel0.7151.582026/470
