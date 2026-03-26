YÜKSEKOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
|Sıra
|Köy
|Ada-Parsel
|Kamulaştırma Alan (m²)
|İrtifak Alan (m²)
|Dosya Esas
|1
|Gürkavak köyü
|119 ada 4 parsel
|1.60
|25,40
|2026/458
|2
|Gürkavak köyü
|118 ada 1 parsel
|2,03
|67,59
|2026/459
|3
|Kısıklı köyü
|143 ada 234 parsel
|2,25
|21,31
|2026/456
|4
|Gürkavak köyü
|119 ada 2 parsel
|1.51
|89,54
|2026/457
|5
|Pınargözü köyü
|108 ada 5 parsel
|26.10
|104.38
|2026/460
|6
|Pınargözü köyü
|106 ada 1 parsel
|7.61
|217,71
|2026/461
|7
|Pınargözü köyü
|104 ada 261 parsel
|-
|45.88
|2026/462
|8
|Pınargözü köyü
|106 ada 6 parsel
|71.41
|3.31
|2026/463
|9
|Pınargözü köyü
|104 ada 262 parsel
|1.11
|77.78
|2026/464
|10
|Suretli köyü
|111 ada 9 parsel
|-
|77.57
|2026/465
|11
|Suretli köyü
|112 ada 17 parsel
|-
|17.67
|2026/466
|12
|Suretli köyü
|107 ada 16 parsel
|-
|26.67
|2026/467
|13
|Suretli köyü
|107 ada 2 parsel
|-
|16.03
|2026/468
|14
|Suretli köyü
|104 ada 4 parsel
|21.17
|485,79
|2026/469
|15
|Köşkönü köyü
|125 ada 1 parsel
|0.71
|51.58
|2026/470