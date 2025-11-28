YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sıra No İl/İlçe/Mahalle Ada/Parsel Arsa

Pay/Payda Niteliği Yüzölçümü m² İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati Açıklama 1 Manisa/Yunusemre/

Kaynak 2831/15 1/1 Arsa 300.19 İmar Revizyonu Yapılmaktadır.

Revizyondan Önceki Planı Ayrık Nizam 4 Kat Konut 6.600.000,00 TL 198.000,00 TL 10.12.2025 14:00 Boş Arsa 2 Manisa/Yunusemre/

Yenimahalle 1031/1 1/1 Arsa 677.00 Kentsel Dönüşüm Bölgesinde Kalmaktadır 30.000.000,00 TL 900.000,00 TL 14:10 Üzerinde bulunan Yapılar Dahil

1- Yukarıda belirtilen mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait olan 1. sıradaki taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 2. sıradaki taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 36'ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile dosyasında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhaleler Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre/ Manisa adresinde Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. Taşınmazın satış ihale bedeli peşin ödenecektir.

3- İhale Şartnamesi Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre / Manisa adresli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 1.000,00 TL. bedel karşılığında temin edilecektir. Satışı yapılacak taşınmazlar Tapu Kütüğündeki durumuna göre satılacak olup, Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat v.b.) alıcının sorumluluğundadır. İstekli Taşınmaz üzerinde şerh, beyan muhdesat vb. olup olmadığını ve ihaleye ait Şartname, İmar Durumları ve 2. sırada yer alan taşınmaz üzerinde bulunan yapılara ait Yapı Kayıt Belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden ücretsiz görülebilir.

4- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgah Belgesi (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden verilecektir.), %3 Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Yunusemre Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacaktır.), İhaleye Tüzel kişilik adına katılınacaksa ayrıca ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Oda Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, İmza Sirküleri, Vekaletname veya Yetki Belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Dernek adına ihaleye katılacak olanlar; Dernek kararı, yetki belgesi ve imza sirküleri, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge ile ihaleye katılacaklardan Kurumumuza borcu olmadığına dair belge alınacaktır.

5- Satış ihalesine katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri en son 09.12.2025 tarihi saat 17:00'a kadar Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlanen duyurulur. İletişim: 444 62 09