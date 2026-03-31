З 25-го СІМЕЙНОГО СУДУ АНКАРИ Т.Р./ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДПОВІДАЧ: АЛІНА ПЛЕСКАЧ -1 л/184.Київ, відділення 184, бульвар Верховної Ради, 14б УКРАЇНА

У справі про розлучення (розлучення через фундаментальний розпад шлюбу), порушену проти вас позивачем, під час розгляду.

Ваш суд надіслав вам повістку з повідомленням про дату слухання за адресою, вказаною у вашому позові, але повістка не могла бути доставлена, оскільки ви залишили цю адресу. Оскільки пошук за адресою не дав результатів, було ухвалено рішення вручити позовну заяву шляхом публічного оголошення.

Згідно з позовом, поданим адвокатом позивача, сторони одружилися в Туреччині 22 серпня 2019 року, позивач є громадянином Туреччини, а відповідачка — громадянкою України, сторони не мають дітей від цього шлюбу. У той час як шлюб протікав щасливо і без проблем, після початку війни між Україною та Росією у лютому 2022 року відповідачка висловила свій сум з приводу ситуації, що склалася, і заявила, що давно не була в Україні і хоче ненадовго поїхати в Україну, підопічний сказав, що за тих обставин поїздка в Україну для неї небезпечна. Позивач стверджує, що 6 червня 2023 року відповідачка купила квиток на автобус і поїхала до України, після чого вона надіслала йому повідомлення: «Я не повернуся до Туреччини і щаслива в Україні», відключила свій телефон. Позивач стверджує, що коли він пізніше зв'язався з відповідачкою, та заявивши, що хоче забрати свої речі і повісила слухавку, і що вона вийшла заміж за колишнього бойфренда в Україні. Позивач стверджує, що інша сторона поділилася цією інформацією у соціальних мережах, що шлюб сторін не був зареєстрований в Україні. Однак цей шлюб буде зареєстрований в Україні і будуть дотримані всі необхідні процедури, і позивач стверджує, що інша сторона повністю винна у подачі цього позову, і просить суд винести рішення про розірвання шлюбу та присудити позивачу 50 000 турецьких лір як матеріальні збитки та 250 000 турецьких лір.

Відповідно до статті 127 Цивільного кодексу та статті 129 Цивільного кодексу, ви можете відповісти на позовну заяву в письмовій формі протягом 2 тижнів з дати публічного повідомлення. Якщо ви не відповісте у вказаний термін, вважатиметься, що ви заперечуєте всі заявлені факти відповідно до статті 128 Цивільного кодексу. Відповідно до статті 131 Цивільного кодексу, навіть якщо термін відповіді ще не закінчився, ви не можете висувати будь-які початкові заперечення, які ви не заявляли після подання відповіді. Крім того, відповідно до статті 139 Цивільного процесуального кодексу, як зазначено у протоколі слухання, відповідні питання вважаються публічно доведеними до вашого відома.

Крім того, відповідно до статей 139 і 150 Цивільного кодексу, цим повідомляємо вас про необхідність з'явитися на призначену дату і час попереднього слухання, попередньо підготувавшись до врегулювання спору, у разі вашої

відсутності ви не зможете заперечувати проти проведення розгляду у вашу

відсутність, ви повинні надати про дану повістку, щоб отримати документи,

зазначені вами у вашій заяві, але ще не подані, якщо ці умови не будуть виконані у встановлений термін, буде ухвалено рішення про те, що ви відмовилися від свого права посилатися на ці докази, ви повинні бути присутніми на слуханні у зазначену дату і час або бути представлені адвокатом, в іншому випадку, відповідно до статті 213/2 Цивільного процесуального кодексу зі змінами, внесеними Законом № 3156, розгляд буде продовжено за вашої відсутності, дане повідомлення замінює подання позовної заяви та дату слухання. Справжнім публікується інформація.