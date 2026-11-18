T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Zeytinburnu Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

NO BORÇLUNUN ADI SOYADI/ÜNVANI TC&VKN SİCİL TAKİP NO TÜRÜ TUTARI 1 Perihan Gülseren Şin 402***86 1290578 2016/10535 PRIM ₺615.899,54 2 Tasf.Hal.Haybul Gıda Dış Ticaret Ltd Şti 460***9 1293515 2016/16292 PRIM ₺344.423,48 3 Ekinmed Med Ajans Matb Tict Ltd. Şti. 328***2 1293720 2016/16473 PRIM ₺1.283.892,40 4 Ravza Reklam Ve Pazarlama Tic Ltd Şti 734***3 1294483 2016/16876 PRIM ₺342.407,98 5 Az Reklam Org Matb İnş Tic.Ltd.Şti. 127***3 1295202 2016/18954 PRIM ₺313.055,57 6 Drk Ambalaj Matb Reklam Hiz.Ltd.Şti. 313***3 1257509 2016/19164 PRIM ₺322.259,21 7 Asel Temizlik En Ür Sanayi Ve Tic.A.Ş. 860*** 1283491 2016/19454 PRIM ₺471.230,08 8 L-L Stüdyo Konf.San.Ve Tıc.Ltd. Şti. 607***0 1106650 2016/19758 PRIM ₺336.227,25 9 Moda Çorapları San Ve Tıc. A.Ş. 622***0 1061830 2016/24704 PRIM ₺432.696,86 10 İsmet Örmetekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti. 481***7 1086989 2016/25915 PRIM ₺450.332,20 11 Güler Deri Tur İnş.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd. 419***4 1100079 2016/26857 PRIM ₺300.720,92 12 Çalışkan Deri Sanayi Ticaret Ltd Şti 227***1 1100172 2016/26862 PRIM ₺1.182.485,14 13 GüldoğduTeksİnşotom.GıdSan.Vetic.Ltd.Şti. 416***9 1101583 2016/26941 PRIM ₺320.849,52 14 Yusuf Bal 454***24 1107620 2016/27340 PRIM ₺367.950,63 15 Tasf HaL Zaman Der Teks Sn Ve Tic Ltd.Şti. 996***0 1110713 2016/27703 PRIM ₺312.004,28 16 Ak-Nur Grup Gıd İht Md Dek Hizm Ltd.Şti. 143***0 1120227 2016/28572 PRIM ₺316.136,25 17 Mehmet Ataözdemir 486***04 1146176 2016/31234 PRIM ₺269.712,85 18 İbrahim Akşahin 425***24 1169227 2016/34365 PRIM ₺259.416,84 19 Kariyer Lojistik Tic.Ltd.Şti. 524***6 1176350 2016/35429 PRIM ₺271.676,76 20 Kardem Tekstıl Dış Tıcaret Ltd 523***4 1180132 2016/36057 PRIM ₺513.369,15 21 Libra Dıştic.Ltd.Şti. 861***8 1186719 2016/37123 PRIM ₺237.923,45 22 MekaTekMatAmbRekl.Ürün.San.Tic.Ltd.Şti. 732***9 1187530 2016/37279 PRIM ₺1.098.341,12 23 Birol Sancar 236***02 1196584 2016/39062 PRIM ₺627.591,26 24 Seçil Gıda İnşaat Ve Otomobil San Ltd.Şti 757***4 1198860 2016/39485 PRIM ₺332.279,25 25 Berrin Dedeoğlu 382***50 1204859 2016/40811 PRIM ₺241.344,13 26 Ervito Deri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 376***3 1209650 2016/41974 PRIM ₺808.095,31 27 Ramazan Meşeli 292***52 1213589 2016/42954 PRIM ₺295.460,24 28 Sevda Yılmaz 356***54 1217034 2016/43833 PRIM ₺992.012,04 29 Eg Deri Konfeksiyon Üri San. Dış Tic Ltd.Şti 325***3 1221210 2016/44540 PRIM ₺504.456,18 30 Tuba Hepkeskin 159***76 1221938 2016/44734 PRIM ₺431.216,93 31 Kemal Erol 597***08 1291304 2016/45045 PRIM ₺238.902,85 32 Biomedikalbitkisel Aromalı Ürünler 176***2 1228559 2016/46575 PRIM ₺650.100,52 33 Mehmet Mutlu 605***98 1237070 2016/49652 PRIM ₺368.830,85 34 Salim Mücellit Matb San.Ve Tic.Ltd.Şti 741***0 1242259 2016/51381 PRIM ₺341.444,57 35 Hayrullah Ergün 519***62 1243138 2016/51603 PRIM ₺257.603,57 36 Ümran Çelik 260***52 1243731 2016/51780 PRIM ₺422.252,78 37 Riza Yılmaz 257***94 1244591 2016/52063 PRIM ₺539.635,53 38 Kobisoft Bilişim Tekn. Danışmanlık Tic.A.Ş. 564***5 1254387 2016/55932 PRIM ₺346.815,69 39 İdris Tatlı 333***66 1254572 2016/55999 PRIM ₺250.110,28 40 Color Kağıt Matb. San İç Ve Dış Tic Ltd Şti 211***4 1267255 2016/60946 PRIM ₺382.069,31 41 Mehmet Süngü 133***28 1268979 2016/61712 PRIM ₺430.252,95 42 Akın Karayel 583***78 1270322 2016/62250 PRIM ₺250.490,04 43 Melahat Çanakcı 189***58 1271759 2016/62865 PRIM ₺916.127,59 44 Ahmet İlbaş 596***48 1279069 2016/66580 PRIM ₺470.084,11 45 Sevgi Demirkıran 311***92 1280762 2016/67497 PRIM ₺293.819,33 46 Aslı Modave Örmecilik San.Tic.Ltd.Şti. 900*** 1281721 2016/68053 PRIM ₺346.141,71 47 Halit Dinçer 393***16 1283412 2016/69116 PRIM ₺235.285,20 48 Sen Mustafce 995***38 1284176 2016/69594 PRIM ₺274.924,12 49 Nihat Yeniyol 545***28 1285337 2016/70349 PRIM ₺376.751,88 50 Atlasbir Otom İnşaat Turizm San.Tic.Ltd.Şti. 178***7 1286513 2016/71130 PRIM ₺620.259,72 51 İbrahim Erol 454***06 1286522 2016/71135 PRIM ₺506.680,17 52 Yılmaz İyikalaycı 413***54 1286703 2016/71259 PRIM ₺319.245,13 53 Ercan Topçu 213***48 1287693 2016/71828 PRIM ₺901.445,43 54 Hakan Demirel 186***04 1288041 2016/72066 PRIM ₺285.299,47 55 Avpa İletişim Pazarlama San.Ve Tic.Ltd.Şti. 105***0 1288705 2016/72518 PRIM ₺288.268,72 56 Adnen Çakıl 146***52 1289363 2016/72967 PRIM ₺659.778,94 57 Marisvet Der Kürk Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti 612***6 1289554 2016/73117 PRIM ₺405.401,26 58 Anatol Tekstil Dış Ticaret Ltd.Şti. 680*** 1289667 2016/73185 PRIM ₺472.093,39 59 Mahsum Dağ 360***52 1291206 2016/73576 PRIM ₺274.498,96 60 Rumi Gıdatekstil İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. 735***0 1291250 2016/73588 PRIM ₺323.385,98 61 AyarcıoğlumatbaMaknak.İnş.PetrSanTic.Ltd.. 108***4 1291559 2016/73749 PRIM ₺482.880,63 62 Batum Tekstil Sanayi Ve Dış Tic .Ltd Şti. 150***6 1302488 2016/75571 PRIM ₺197.186,70 63 Muhammet Ayhan 113***90 1304200 2016/80226 PRIM ₺493.492,09 64 Kursan İnş.Nakl.Montaj San.Ve Tic.Ltd.Şti. 594***1 1304564 2016/80433 PRIM ₺420.785,67 65 Spradon Teknoloji San Ticaret Limited Şirketi 781***9 1304639 2016/80474 PRIM ₺287.029,82 66 Ömer Koçaklı 655***64 1305519 2016/80890 PRIM ₺277.080,93 67 Erdinç İslamoğlu 380***86 1306518 2016/82722 PRIM ₺275.175,95 68 Tuşpa Hagitekstil Üretim San Limited Şirketi 872***7 1306968 2016/83063 PRIM ₺555.290,42 69 Scs Teknikhırdavat Met Oto Elek San Tic Ltd. 757***1 1309097 2016/84687 PRIM ₺360.152,48 70 Gökkuşağıteknik Hırd Rekl İnş Sn Ve Tic Ltd. 403***4 1309100 2016/84690 PRIM ₺317.440,01 71 Halil Demir 216***66 1309979 2016/85341 PRIM ₺322.886,68 72 Ölçer Reklam İnş Med Ürünl Ve Ticaret Aş 654***5 1310014 2016/85374 PRIM ₺291.233,87 73 Mustafa Özgör 548***98 1310499 2016/85687 PRIM ₺351.619,36 74 Dekoret Demir Çelik İnş San Tic Ltd Şti 273***1 1310828 2016/85903 PRIM ₺944.145,98 75 Merttaş Loj İnşaat Sanayi Ticaret Ltd Şti 618***3 1311070 2016/86071 PRIM ₺573.583,94 76 Khan Turizm İnş Tekstil San Ticaret Ltd Şti 548***7 1313239 2016/87532 PRIM ₺352.607,33 77 Selma Yüksel 168***80 1313509 2016/87726 PRIM ₺272.027,46 78 Mahmut Yılmaz 525***32 1314695 2016/88659 PRIM ₺402.594,87 79 Alpaş Albiotomotivmamül.Paz.A.Ş. 560*** 1314976 2016/88857 PRIM ₺464.850,68 80 Cengiz Akçay 141***32 1316135 2016/89545 PRIM ₺670.164,51 81 Ferdi Baydar 317***02 1316136 2016/89548 PRIM ₺846.984,11 82 Halit Akkaya 330***40 1316188 2016/89581 PRIM ₺930.739,17 83 Asya Brodetekstil San Ticaret Limited Şirketi 910*** 1322777 2016/94283 PRIM ₺278.801,13 84 Esra Kalay 226***38 1329509 2016/98767 PRIM ₺345.626,16 85 Piripak Temizlik Orgtur 730***2 1274950 2016/100039 PRIM ₺309.889,50 86 B.B.A.Lojistik 170***6 1102683 2016/101248 PRIM ₺284.502,85 87 Şahsuvar Madeni Eşya San Ve Tic A Ş 798***9 28674 2016/101404 PRIM ₺1.065.723,44 88 Recep Köksu 5474708 574***18 1164121 2016/101626 PRIM ₺402.063,26 89 Tama Tekstil Sanayi Ve Dış Ticaret AŞ 817***9 1312328 2016/102159 PRIM ₺262.870,06 90 Tolga Polat 151***20 1324254 2016/102356 PRIM ₺546.400,05 91 Ergün Çantal 272***40 1328467 2016/102464 PRIM ₺256.101,27 92 Esra Kalay 226***38 1329509 2016/102493 PRIM ₺753.796,94 93 Vahdet Batak 532***94 1330561 2016/102519 PRIM ₺264.682,76 94 Tolga Polat 151***20 1330562 2016/102520 PRIM ₺269.802,77 95 Abdullah Ergün 161***98 1332667 2016/102576 PRIM ₺460.581,89 96 Şahin Yaman 148***90 1332776 2016/102579 PRIM ₺318.245,92 97 Mümin Karakuş 394***14 1333601 2016/102600 PRIM ₺337.178,39 98 Ersoy Öğen 160***84 1333900 2016/102611 PRIM ₺353.371,28 99 Alesta Müc Matb Film Pro Orginş Sn Tic Ltd. 510*** 1281031 2017/17476 PRIM ₺455.282,67 100 Serteks Deri Ve Teks Ürn Aks Pz SnTic Ltd 763***9 1335835 2017/17556 PRIM ₺969.730,52 101 Recep Köksu 574***18 1164121 2018/15307 PRIM ₺494.706,71 102 Sv Mağazacılık Tasarım Danışma 781***4 1273513 2018/15493 PRIM ₺635.628,41 103 Albı Otomatıv San.Tıc 500*** 120464 2018/15795 PRIM ₺397.712,61 104 Üm-Ka Derisan.Ve Tic.Ltd.Şti. 906***3 704909 2019/13702 PRIM ₺195.165,56 105 Kemisan Kimya Tekstil Tic. Ltd.Şti 820***4 1026383 2019/13747 PRIM ₺174.244,97 106 Mevlana Gıda Ve İml.San.Tic.Ltd.Şti. 620***7 1039629 2019/13772 PRIM ₺178.440,11 107 Dermod Deri Tekstil İnş.San Tic.Ltd.Şti. 0*** 1067594 2019/19088 PRIM ₺199.957,52 108 İflas Hal.Rodi Giyim Sanayi Ticaret AŞ 735***4 1089133 2019/19153 PRIM ₺281.762,34 109 Denge Tekstil Çorapsan 291***8 1091110 2019/19168 PRIM ₺393.658,64 110 Özbek Teks.Konf.Ve Mağ.San.Tic.A.Ş. 667***1 1104439 2019/21644 PRIM ₺238.737,13 111 Zaman Deriteks.San.Ve Tic. 996***0 1110713 2019/21674 PRIM ₺163.821,24 112 Örmeteks Teks Ürün İm Paz San Tic Ltd.Şti. 660***7 1125292 2019/21935 PRIM ₺269.630,80 113 Rodi Giyimsan Tic A.Ş. 735***4 1130508 2019/27864 PRIM ₺404.190,13 114 Onursan Deri Gıd Çiçekçilik San Tic Ltd.Şti. 644***0 1142136 2019/27935 PRIM ₺269.085,60 115 Uluslararası Hidrojen Enerji Tek. Merkezi 0*** 1261401 2019/31458 ISS ₺400.342,45 116 Uluslararası Hidrojen Enerji Tek. Merkezi 0*** 1261401 2019/31459 PRIM ₺470.334,59 117 Umut Şenlik 138***68 1279769 2019/31835 PRIM ₺311.042,94 118 Yapısan İnşaat Haf Mad Petrolsan.Tic.Lt.Şti 937***7 1287898 2019/33347 PRIM ₺181.053,33 119 Shovteks Rek. Matb.Kağıt San.Tic.Ltd.Şti. 769***3 1294419 2019/33517 PRIM ₺216.257,75 120 Batum Tekstil Sanayi Ve Dış Ticaret Ltd Ştİ. 150***6 1302488 2019/33776 PRIM ₺207.658,99 121 Muhammet Ayhan 113***90 1304200 2019/33804 PRIM ₺171.223,29 122 Merttaş Lojistik Ve İnş SanTic Limited Şirketi 618***3 1311070 2019/33964 PRIM ₺169.133,62 123 Özortaklar Yapı Malzemeleri 647***9 1329884 2019/34536 PRIM ₺240.877,18 124 Şahin Yaman 148***90 1332776 2019/34620 PRIM ₺554.968,49 125 Ersoy Öğen 160***84 1333900 2019/34639 PRIM ₺440.301,48 126 Ömer Sait Yılmaz 178***58 1267960 2019/39918 PRIM ₺234.302,04 127 Vizyoner Kauçuk Sanayi Ve Tic Ltd Şti 925***5 1345177 2019/42351 PRIM ₺254.702,59 128 Cesurkız Teks Deri Aks Km Md San Tict Ltd 206***1 1348026 2019/42439 PRIM ₺283.399,63 129 Orhan Eftekin-İhsan Eftekin 522***18 444827 2019/43000 PRIM ₺476.748,34 130 Siirt Batman Kargo Nak Tic.Tur 770***7 543199 2019/43031 PRIM ₺298.783,91 131 Gaye Plastik Ltd.Şti. 389***4 1029275 2019/43279 PRIM ₺181.603,44 132 Akteknik Tekstil Makina Ve Dış 420*** 1097953 2019/43939 ISS ₺214.557,71 133 Plas Kalıp Ayak Kalıp Kozm İnş. San Tic Ltd 730***6 1115786 2019/44166 PRIM ₺468.391,82 134 Gülipek Tekstil İmalat Pazar 414***7 1141885 2019/55029 PRIM ₺177.378,42 135 Koteksa Teks.Dış Tic.Ve Paz 581***7 1144916 2019/55087 PRIM ₺223.214,06 136 Arpor İzol İnş Dekorasyon Tic.Ve San.Ltd.Şti. 800*** 1172201 2019/56216 PRIM ₺187.171,55 137 Mehmet Gökhan Sevinç 766***8 1180776 2019/56352 PRIM ₺379.678,28 138 Meryem Işıtan 253***46 1183036 2019/56389 PRIM ₺192.650,31 139 Erdoğanlar Sigota Aracılık Hiz 463***6 1186474 2019/56451 PRIM ₺312.107,82 140 Lidr Pro BiL. Yaz Dan Hiz. San. Tic. Ltd.Şti. 608***6 1187770 2019/56473 PRIM ₺342.015,53 141 Nar İlet Eğ Org.Ve Dan.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti. 493***4 1188278 2019/56479 PRIM ₺623.281,19 142 Eko Örm İplik Kuma Teks San.Ve Tic.Ltd.Şti 330***9 1192566 2019/56594 PRIM ₺438.355,53 143 Çoşkunlar Pasl Çel İth İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti 214***2 1193192 2019/56606 PRIM ₺415.169,57 144 Ervito Deri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 376***3 1209650 2019/57175 PRIM ₺416.670,03 145 Geosistem İnş Taah Mim Müh San Tic Ltd 394***3 1210503 2019/57189 PRIM ₺469.275,21 146 Rota Çelikkapı İnşaat San.Tic.Ltd.Şti 735***6 1214541 2019/57284 PRIM ₺991.109,66 147 Özelçi Tekstil Gıda Sanayi Ve Dış Tic Ltd Şti 871***6 1228612 2019/58705 PRIM ₺618.158,80 148 Murat Çolak 254***28 1232300 2019/58815 PRIM ₺351.787,51 149 Selen Kağıtçılık Baskı Amb. 760***4 1238675 2019/59006 PRIM ₺610.997,62 150 Cengiz Coşgun 136***20 1251677 2019/59560 PRIM ₺175.358,78 151 Pratik Çanta Ve Promosyon San Tic Ltd Şti 733***6 1253492 2019/59647 PRIM ₺380.386,45 152 Kamil Yilmaz 206***64 1257946 2019/59906 PRIM ₺673.502,12 153 Selçuk Aydın 703***24 1261428 2019/60085 PRIM ₺604.545,08 154 Tukay Boya Kim Madeni Yağ San.tic.Ltd.Şti. 861***6 1263242 2019/60191 PRIM ₺238.365,15 155 Printevi Bas Hizm Prom San Dış Tic Ltd Şti 733***0 1264400 2019/60267 PRIM ₺293.177,13 156 Puna Tekstil Ve Dış Tic.Ltd.Şti. 323***7 1266231 2019/60405 PRIM ₺185.648,08 157 Hakan İnan 419***18 1271830 2019/61924 PRIM ₺170.659,87 158 Başkanlar Gıda Plas Ürün San.Tic.Ltd.Şti. 147***0 1277319 2019/62080 PRIM ₺161.679,20 159 Ömer Koçaklı 655***64 1278907 2019/62146 PRIM ₺196.059,90 160 Adil Dönmez 610***04 1279653 2019/62202 PRIM ₺325.232,85 161 Genesis Kağıtçılık Matbaa 393***6 1285545 2019/62503 PRIM ₺340.037,53 162 Pars Mimarlık İzolasyon İnşaat 722***0 1291853 2019/62706 PRIM ₺246.913,84 163 Hikmet Seferoğlu 521***80 1291960 2019/62722 PRIM ₺205.289,70 164 Bizim Hedef BoyPazİnşElekTaahSanTic Ltd. 178***1 1297643 2019/62879 PRIM ₺322.168,47 165 Elkim Rady Elektromek San İç Dış Tic Aş 332***8 1301636 2019/63058 PRIM ₺429.555,13 166 Bgm Grup Loj Ve Güm Müş. Limited Şirketi 168***4 1303139 2019/63201 ISS ₺166.567,28 167 Bgm Grup LoJ Ve Güm Müş. Limited Şirketi 168***4 1303139 2019/63202 PRIM ₺1.735.967,67 168 Spradon Tekn San Ve Ticaret Limited Şirketi 781***9 1304639 2019/63275 PRIM ₺310.951,26 169 Pakmat Plastik Ham Mak İnş San Tic Ltd Şti 719***3 1307686 2019/63387 PRIM ₺1.016.773,21 170 Arma Matb Ve Tanıtım Hizmi Limited Şirketi 790*** 1308177 2019/63426 PRIM ₺165.588,74 171 İsmet Han 230***72 1317068 2019/63799 PRIM ₺400.983,13 172 Kudret Kavaklı 654***88 1317167 2019/63811 PRIM ₺223.572,49 173 Petroplast Plast Kim İnş Malz San Tic Ltd Şti 729***2 1317680 2019/63850 PRIM ₺331.711,87 174 Baykem Poli San Ve Ticaret Limited Şirketi 154***5 1320045 2019/63991 PRIM ₺235.293,73 175 Mavisan Matbaacılık 613***9 1322955 2019/64125 PRIM ₺305.996,69 176 Trode Tekstil San Ticaret Limited Şirketi 859***6 1339215 2019/64571 PRIM ₺356.292,00 177 Kar-TaşGıdTem.Nak.İth.İhr.San.DışTic.Ltd. 499***7 1275770 2019/116451 PRIM ₺305.546,59 178 Avrasyatrans Gıd İnş Nak Oto San Tic Ltd Şti 105***1 1334078 2019/124230 PRIM ₺167.758,62 179 Aslanay En Ür.Kağ.Matb.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 890*** 1289123 2019/125214 PRIM ₺397.727,18 180 Simgem Makina Tekstil İnşaat 729***1 1337626 2019/132587 ISS ₺279.705,16 181 Aygün Derisan.Ve Tic.Ltd.Şti. 120***2 1338238 2019/133002 PRIM ₺352.550,28 182 Dragon İstanbul İth. İhr. Dış Ticaret Ltd Şti 313***5 1338795 2019/133100 PRIM ₺217.444,59 183 Tet Sarace San Tic Limited Şirketi 840***8 1339069 2019/133391 PRIM ₺230.295,57 184 Printgrafreklam Limited Şirketi 733***0 1339222 2019/133512 PRIM ₺210.665,51 185 Beksan Çelik Metal Sanayi Ve Ticaret 161***8 1340181 2019/135342 PRIM ₺615.515,23 186 Selçuk Akdağ 377***96 1341831 2019/136294 PRIM ₺212.080,56 187 Manşet Kağıtçılık Matbaa Grafik 612***8 1342172 2019/137577 ISS ₺3.661,37 188 Mk Grup Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 622***2 1346439 2019/137682 PRIM ₺377.101,74 189 ÇamlıdereGıdİhtMd.Nk.İnşTur.Zc.Th.Tc.Ltd. 228***1 1357520 2019/152532 PRIM ₺354.465,69 190 Ya-Şa Proje Müh İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 926***2 1194639 2019/153465 PRIM ₺171.725,92 191 Pprs Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti 733***1 1195494 2019/153470 PRIM ₺222.896,52 192 Nar İletişim Eğitim Org.Dan.Hizm.Ltd.Şti 493***4 1204306 2019/153474 PRIM ₺505.233,88 193 Tasf.Hal.Mak-İn Müh İnşaat Ve Ticaret Ltd Şti 610***1 1288270 2019/153479 PRIM ₺653.076,96 194 Vizyon Gümrük Müşavirligi Ltd.Şti 925***2 1231958 2019/154171 PRIM ₺350.896,01 195 Ahmed Karjou ( Dimo Matbaa Tetstil San ) 297***4 1321858 2018/11344 PRİM ₺31.789,96 196 Ibrahem Almhemed (Dimo Matb Tetstil San ) 297***4 1321858 2018/11344 PRİM ₺31.789,96 197 Hüseyin Yüksel (Tur Bilg İlet Hizm Sanayi ) 320***4 1280997 2016/67628 PRİM ₺828.887,73 198 Hüseyin Yüksel (Tur Bilg İlet Hizm Sanayi ) 320***4 1280997 2016/67629 İSP ₺72.449,30 199 Emre Öktelik 176***20 1328447 2018/18405 İPC ₺106.729,95 200 Murat Tahtacı ( Yeni Karaca ) 948***2 1309747 2016/85162 PRİM ₺228.574,12 201 Çetin Arslan ( Çta Metal ) 263***7 1294407 2016/74802 PRİM ₺259.910,10 202 Çetin Arslan ( Çta Metal ) 263***7 1294407 2018/18553 İPC ₺71.205,24 203 Yalçın Kara 486***06 1271707 2016/62824 prim ₺171.214,26 204 Servet Sekman 227***42 1252997 2016/55359 PRİM ₺129.706,01 205 Mustafa Ergün (Cömert Tekstil ) 189***24 1192527 2016/38310 prim ₺286.425,54 206 Mustafa Ergün (Cömert Tekstil ) 189***24 1192527 2018/19221 PRİM ₺85.014,25 207 Mustafa Erhan Tunçyüz (Cömert Tekstil ) 188***96 1192527 2016/38310 prim ₺286.425,54 208 Mustafa Erhan Tunçyüz (Cömert Tekstil ) 188***96 1192527 2018/19221 PRİM ₺85.014,25 209 Mustafa Şerefi ( Şerefi Tekstil ) 527***70 1246998 2016/53013 PRİM ₺194.536,65 210 Ramazan Oral ( Özgür Kağıtçılık ) 167***82 1002738 2019/13716 PRİM ₺115.017,54 211 Baki Usta ( Gülteks Tekstil Ür) 128***34 1067258 2019/19083 PRİM ₺35.847,18 212 Serkan Barut (Barut Proje İnş Tur Ve San Aş) 581***18 1443216 2023/29258 PRİM ₺602.361,24 213 Serkan Barut (Barut Proje İnş Tur Ve San Aş) 581***18 1443216 2024/36531 PRİM ₺369.508,71 214 Serkan Barut (Barut Proje İnş Tur Ve San Aş) 581***18 1443216 2025/20258 PRİM ₺449.738,74