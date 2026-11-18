ZEYTİNBURNU SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezi
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Zeytinburnu Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|NO
|BORÇLUNUN ADI SOYADI/ÜNVANI
|TC&VKN
|SİCİL
|TAKİP NO
|TÜRÜ
TUTARI
|1
|Perihan Gülseren Şin
|402***86
|1290578
|2016/10535
|PRIM
₺615.899,54
|2
|Tasf.Hal.Haybul Gıda Dış Ticaret Ltd Şti
|460***9
|1293515
|2016/16292
|PRIM
₺344.423,48
|3
|Ekinmed Med Ajans Matb Tict Ltd. Şti.
|328***2
|1293720
|2016/16473
|PRIM
₺1.283.892,40
|4
|Ravza Reklam Ve Pazarlama Tic Ltd Şti
|734***3
|1294483
|2016/16876
|PRIM
₺342.407,98
|5
|Az Reklam Org Matb İnş Tic.Ltd.Şti.
|127***3
|1295202
|2016/18954
|PRIM
₺313.055,57
|6
|Drk Ambalaj Matb Reklam Hiz.Ltd.Şti.
|313***3
|1257509
|2016/19164
|PRIM
₺322.259,21
|7
|Asel Temizlik En Ür Sanayi Ve Tic.A.Ş.
|860***
|1283491
|2016/19454
|PRIM
₺471.230,08
|8
|L-L Stüdyo Konf.San.Ve Tıc.Ltd. Şti.
|607***0
|1106650
|2016/19758
|PRIM
₺336.227,25
|9
|Moda Çorapları San Ve Tıc. A.Ş.
|622***0
|1061830
|2016/24704
|PRIM
₺432.696,86
|10
|İsmet Örmetekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti.
|481***7
|1086989
|2016/25915
|PRIM
₺450.332,20
|11
|Güler Deri Tur İnş.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.
|419***4
|1100079
|2016/26857
|PRIM
₺300.720,92
|12
|Çalışkan Deri Sanayi Ticaret Ltd Şti
|227***1
|1100172
|2016/26862
|PRIM
₺1.182.485,14
|13
|GüldoğduTeksİnşotom.GıdSan.Vetic.Ltd.Şti.
|416***9
|1101583
|2016/26941
|PRIM
₺320.849,52
|14
|Yusuf Bal
|454***24
|1107620
|2016/27340
|PRIM
₺367.950,63
|15
|Tasf HaL Zaman Der Teks Sn Ve Tic Ltd.Şti.
|996***0
|1110713
|2016/27703
|PRIM
₺312.004,28
|16
|Ak-Nur Grup Gıd İht Md Dek Hizm Ltd.Şti.
|143***0
|1120227
|2016/28572
|PRIM
₺316.136,25
|17
|Mehmet Ataözdemir
|486***04
|1146176
|2016/31234
|PRIM
₺269.712,85
|18
|İbrahim Akşahin
|425***24
|1169227
|2016/34365
|PRIM
₺259.416,84
|19
|Kariyer Lojistik Tic.Ltd.Şti.
|524***6
|1176350
|2016/35429
|PRIM
₺271.676,76
|20
|Kardem Tekstıl Dış Tıcaret Ltd
|523***4
|1180132
|2016/36057
|PRIM
₺513.369,15
|21
|Libra Dıştic.Ltd.Şti.
|861***8
|1186719
|2016/37123
|PRIM
₺237.923,45
|22
|MekaTekMatAmbRekl.Ürün.San.Tic.Ltd.Şti.
|732***9
|1187530
|2016/37279
|PRIM
₺1.098.341,12
|23
|Birol Sancar
|236***02
|1196584
|2016/39062
|PRIM
₺627.591,26
|24
|Seçil Gıda İnşaat Ve Otomobil San Ltd.Şti
|757***4
|1198860
|2016/39485
|PRIM
₺332.279,25
|25
|Berrin Dedeoğlu
|382***50
|1204859
|2016/40811
|PRIM
₺241.344,13
|26
|Ervito Deri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
|376***3
|1209650
|2016/41974
|PRIM
₺808.095,31
|27
|Ramazan Meşeli
|292***52
|1213589
|2016/42954
|PRIM
₺295.460,24
|28
|Sevda Yılmaz
|356***54
|1217034
|2016/43833
|PRIM
₺992.012,04
|29
|Eg Deri Konfeksiyon Üri San. Dış Tic Ltd.Şti
|325***3
|1221210
|2016/44540
|PRIM
₺504.456,18
|30
|Tuba Hepkeskin
|159***76
|1221938
|2016/44734
|PRIM
₺431.216,93
|31
|Kemal Erol
|597***08
|1291304
|2016/45045
|PRIM
₺238.902,85
|32
|Biomedikalbitkisel Aromalı Ürünler
|176***2
|1228559
|2016/46575
|PRIM
₺650.100,52
|33
|Mehmet Mutlu
|605***98
|1237070
|2016/49652
|PRIM
₺368.830,85
|34
|Salim Mücellit Matb San.Ve Tic.Ltd.Şti
|741***0
|1242259
|2016/51381
|PRIM
₺341.444,57
|35
|Hayrullah Ergün
|519***62
|1243138
|2016/51603
|PRIM
₺257.603,57
|36
|Ümran Çelik
|260***52
|1243731
|2016/51780
|PRIM
₺422.252,78
|37
|Riza Yılmaz
|257***94
|1244591
|2016/52063
|PRIM
₺539.635,53
|38
|Kobisoft Bilişim Tekn. Danışmanlık Tic.A.Ş.
|564***5
|1254387
|2016/55932
|PRIM
₺346.815,69
|39
|İdris Tatlı
|333***66
|1254572
|2016/55999
|PRIM
₺250.110,28
|40
|Color Kağıt Matb. San İç Ve Dış Tic Ltd Şti
|211***4
|1267255
|2016/60946
|PRIM
₺382.069,31
|41
|Mehmet Süngü
|133***28
|1268979
|2016/61712
|PRIM
₺430.252,95
|42
|Akın Karayel
|583***78
|1270322
|2016/62250
|PRIM
₺250.490,04
|43
|Melahat Çanakcı
|189***58
|1271759
|2016/62865
|PRIM
₺916.127,59
|44
|Ahmet İlbaş
|596***48
|1279069
|2016/66580
|PRIM
₺470.084,11
|45
|Sevgi Demirkıran
|311***92
|1280762
|2016/67497
|PRIM
₺293.819,33
|46
|Aslı Modave Örmecilik San.Tic.Ltd.Şti.
|900***
|1281721
|2016/68053
|PRIM
₺346.141,71
|47
|Halit Dinçer
|393***16
|1283412
|2016/69116
|PRIM
₺235.285,20
|48
|Sen Mustafce
|995***38
|1284176
|2016/69594
|PRIM
₺274.924,12
|49
|Nihat Yeniyol
|545***28
|1285337
|2016/70349
|PRIM
₺376.751,88
|50
|Atlasbir Otom İnşaat Turizm San.Tic.Ltd.Şti.
|178***7
|1286513
|2016/71130
|PRIM
₺620.259,72
|51
|İbrahim Erol
|454***06
|1286522
|2016/71135
|PRIM
₺506.680,17
|52
|Yılmaz İyikalaycı
|413***54
|1286703
|2016/71259
|PRIM
₺319.245,13
|53
|Ercan Topçu
|213***48
|1287693
|2016/71828
|PRIM
₺901.445,43
|54
|Hakan Demirel
|186***04
|1288041
|2016/72066
|PRIM
₺285.299,47
|55
|Avpa İletişim Pazarlama San.Ve Tic.Ltd.Şti.
|105***0
|1288705
|2016/72518
|PRIM
₺288.268,72
|56
|Adnen Çakıl
|146***52
|1289363
|2016/72967
|PRIM
₺659.778,94
|57
|Marisvet Der Kürk Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti
|612***6
|1289554
|2016/73117
|PRIM
₺405.401,26
|58
|Anatol Tekstil Dış Ticaret Ltd.Şti.
|680***
|1289667
|2016/73185
|PRIM
₺472.093,39
|59
|Mahsum Dağ
|360***52
|1291206
|2016/73576
|PRIM
₺274.498,96
|60
|Rumi Gıdatekstil İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti.
|735***0
|1291250
|2016/73588
|PRIM
₺323.385,98
|61
|AyarcıoğlumatbaMaknak.İnş.PetrSanTic.Ltd..
|108***4
|1291559
|2016/73749
|PRIM
₺482.880,63
|62
|Batum Tekstil Sanayi Ve Dış Tic .Ltd Şti.
|150***6
|1302488
|2016/75571
|PRIM
₺197.186,70
|63
|Muhammet Ayhan
|113***90
|1304200
|2016/80226
|PRIM
₺493.492,09
|64
|Kursan İnş.Nakl.Montaj San.Ve Tic.Ltd.Şti.
|594***1
|1304564
|2016/80433
|PRIM
₺420.785,67
|65
|Spradon Teknoloji San Ticaret Limited Şirketi
|781***9
|1304639
|2016/80474
|PRIM
₺287.029,82
|66
|Ömer Koçaklı
|655***64
|1305519
|2016/80890
|PRIM
₺277.080,93
|67
|Erdinç İslamoğlu
|380***86
|1306518
|2016/82722
|PRIM
₺275.175,95
|68
|Tuşpa Hagitekstil Üretim San Limited Şirketi
|872***7
|1306968
|2016/83063
|PRIM
₺555.290,42
|69
|Scs Teknikhırdavat Met Oto Elek San Tic Ltd.
|757***1
|1309097
|2016/84687
|PRIM
₺360.152,48
|70
|Gökkuşağıteknik Hırd Rekl İnş Sn Ve Tic Ltd.
|403***4
|1309100
|2016/84690
|PRIM
₺317.440,01
|71
|Halil Demir
|216***66
|1309979
|2016/85341
|PRIM
₺322.886,68
|72
|Ölçer Reklam İnş Med Ürünl Ve Ticaret Aş
|654***5
|1310014
|2016/85374
|PRIM
₺291.233,87
|73
|Mustafa Özgör
|548***98
|1310499
|2016/85687
|PRIM
₺351.619,36
|74
|Dekoret Demir Çelik İnş San Tic Ltd Şti
|273***1
|1310828
|2016/85903
|PRIM
₺944.145,98
|75
|Merttaş Loj İnşaat Sanayi Ticaret Ltd Şti
|618***3
|1311070
|2016/86071
|PRIM
₺573.583,94
|76
|Khan Turizm İnş Tekstil San Ticaret Ltd Şti
|548***7
|1313239
|2016/87532
|PRIM
₺352.607,33
|77
|Selma Yüksel
|168***80
|1313509
|2016/87726
|PRIM
₺272.027,46
|78
|Mahmut Yılmaz
|525***32
|1314695
|2016/88659
|PRIM
₺402.594,87
|79
|Alpaş Albiotomotivmamül.Paz.A.Ş.
|560***
|1314976
|2016/88857
|PRIM
₺464.850,68
|80
|Cengiz Akçay
|141***32
|1316135
|2016/89545
|PRIM
₺670.164,51
|81
|Ferdi Baydar
|317***02
|1316136
|2016/89548
|PRIM
₺846.984,11
|82
|Halit Akkaya
|330***40
|1316188
|2016/89581
|PRIM
₺930.739,17
|83
|Asya Brodetekstil San Ticaret Limited Şirketi
|910***
|1322777
|2016/94283
|PRIM
₺278.801,13
|84
|Esra Kalay
|226***38
|1329509
|2016/98767
|PRIM
₺345.626,16
|85
|Piripak Temizlik Orgtur
|730***2
|1274950
|2016/100039
|PRIM
₺309.889,50
|86
|B.B.A.Lojistik
|170***6
|1102683
|2016/101248
|PRIM
₺284.502,85
|87
|Şahsuvar Madeni Eşya San Ve Tic A Ş
|798***9
|28674
|2016/101404
|PRIM
₺1.065.723,44
|88
|Recep Köksu 5474708
|574***18
|1164121
|2016/101626
|PRIM
₺402.063,26
|89
|Tama Tekstil Sanayi Ve Dış Ticaret AŞ
|817***9
|1312328
|2016/102159
|PRIM
₺262.870,06
|90
|Tolga Polat
|151***20
|1324254
|2016/102356
|PRIM
₺546.400,05
|91
|Ergün Çantal
|272***40
|1328467
|2016/102464
|PRIM
₺256.101,27
|92
|Esra Kalay
|226***38
|1329509
|2016/102493
|PRIM
₺753.796,94
|93
|Vahdet Batak
|532***94
|1330561
|2016/102519
|PRIM
₺264.682,76
|94
|Tolga Polat
|151***20
|1330562
|2016/102520
|PRIM
₺269.802,77
|95
|Abdullah Ergün
|161***98
|1332667
|2016/102576
|PRIM
₺460.581,89
|96
|Şahin Yaman
|148***90
|1332776
|2016/102579
|PRIM
₺318.245,92
|97
|Mümin Karakuş
|394***14
|1333601
|2016/102600
|PRIM
₺337.178,39
|98
|Ersoy Öğen
|160***84
|1333900
|2016/102611
|PRIM
₺353.371,28
|99
|Alesta Müc Matb Film Pro Orginş Sn Tic Ltd.
|510***
|1281031
|2017/17476
|PRIM
₺455.282,67
|100
|Serteks Deri Ve Teks Ürn Aks Pz SnTic Ltd
|763***9
|1335835
|2017/17556
|PRIM
₺969.730,52
|101
|Recep Köksu
|574***18
|1164121
|2018/15307
|PRIM
₺494.706,71
|102
|Sv Mağazacılık Tasarım Danışma
|781***4
|1273513
|2018/15493
|PRIM
₺635.628,41
|103
|Albı Otomatıv San.Tıc
|500***
|120464
|2018/15795
|PRIM
₺397.712,61
|104
|Üm-Ka Derisan.Ve Tic.Ltd.Şti.
|906***3
|704909
|2019/13702
|PRIM
₺195.165,56
|105
|Kemisan Kimya Tekstil Tic. Ltd.Şti
|820***4
|1026383
|2019/13747
|PRIM
₺174.244,97
|106
|Mevlana Gıda Ve İml.San.Tic.Ltd.Şti.
|620***7
|1039629
|2019/13772
|PRIM
₺178.440,11
|107
|Dermod Deri Tekstil İnş.San Tic.Ltd.Şti.
|0***
|1067594
|2019/19088
|PRIM
₺199.957,52
|108
|İflas Hal.Rodi Giyim Sanayi Ticaret AŞ
|735***4
|1089133
|2019/19153
|PRIM
₺281.762,34
|109
|Denge Tekstil Çorapsan
|291***8
|1091110
|2019/19168
|PRIM
₺393.658,64
|110
|Özbek Teks.Konf.Ve Mağ.San.Tic.A.Ş.
|667***1
|1104439
|2019/21644
|PRIM
₺238.737,13
|111
|Zaman Deriteks.San.Ve Tic.
|996***0
|1110713
|2019/21674
|PRIM
₺163.821,24
|112
|Örmeteks Teks Ürün İm Paz San Tic Ltd.Şti.
|660***7
|1125292
|2019/21935
|PRIM
₺269.630,80
|113
|Rodi Giyimsan Tic A.Ş.
|735***4
|1130508
|2019/27864
|PRIM
₺404.190,13
|114
|Onursan Deri Gıd Çiçekçilik San Tic Ltd.Şti.
|644***0
|1142136
|2019/27935
|PRIM
₺269.085,60
|115
|Uluslararası Hidrojen Enerji Tek. Merkezi
|0***
|1261401
|2019/31458
|ISS
₺400.342,45
|116
|Uluslararası Hidrojen Enerji Tek. Merkezi
|0***
|1261401
|2019/31459
|PRIM
₺470.334,59
|117
|Umut Şenlik
|138***68
|1279769
|2019/31835
|PRIM
₺311.042,94
|118
|Yapısan İnşaat Haf Mad Petrolsan.Tic.Lt.Şti
|937***7
|1287898
|2019/33347
|PRIM
₺181.053,33
|119
|Shovteks Rek. Matb.Kağıt San.Tic.Ltd.Şti.
|769***3
|1294419
|2019/33517
|PRIM
₺216.257,75
|120
|Batum Tekstil Sanayi Ve Dış Ticaret Ltd Ştİ.
|150***6
|1302488
|2019/33776
|PRIM
₺207.658,99
|121
|Muhammet Ayhan
|113***90
|1304200
|2019/33804
|PRIM
₺171.223,29
|122
|Merttaş Lojistik Ve İnş SanTic Limited Şirketi
|618***3
|1311070
|2019/33964
|PRIM
₺169.133,62
|123
|Özortaklar Yapı Malzemeleri
|647***9
|1329884
|2019/34536
|PRIM
₺240.877,18
|124
|Şahin Yaman
|148***90
|1332776
|2019/34620
|PRIM
₺554.968,49
|125
|Ersoy Öğen
|160***84
|1333900
|2019/34639
|PRIM
₺440.301,48
|126
|Ömer Sait Yılmaz
|178***58
|1267960
|2019/39918
|PRIM
₺234.302,04
|127
|Vizyoner Kauçuk Sanayi Ve Tic Ltd Şti
|925***5
|1345177
|2019/42351
|PRIM
₺254.702,59
|128
|Cesurkız Teks Deri Aks Km Md San Tict Ltd
|206***1
|1348026
|2019/42439
|PRIM
₺283.399,63
|129
|Orhan Eftekin-İhsan Eftekin
|522***18
|444827
|2019/43000
|PRIM
₺476.748,34
|130
|Siirt Batman Kargo Nak Tic.Tur
|770***7
|543199
|2019/43031
|PRIM
₺298.783,91
|131
|Gaye Plastik Ltd.Şti.
|389***4
|1029275
|2019/43279
|PRIM
₺181.603,44
|132
|Akteknik Tekstil Makina Ve Dış
|420***
|1097953
|2019/43939
|ISS
₺214.557,71
|133
|Plas Kalıp Ayak Kalıp Kozm İnş. San Tic Ltd
|730***6
|1115786
|2019/44166
|PRIM
₺468.391,82
|134
|Gülipek Tekstil İmalat Pazar
|414***7
|1141885
|2019/55029
|PRIM
₺177.378,42
|135
|Koteksa Teks.Dış Tic.Ve Paz
|581***7
|1144916
|2019/55087
|PRIM
₺223.214,06
|136
|Arpor İzol İnş Dekorasyon Tic.Ve San.Ltd.Şti.
|800***
|1172201
|2019/56216
|PRIM
₺187.171,55
|137
|Mehmet Gökhan Sevinç
|766***8
|1180776
|2019/56352
|PRIM
₺379.678,28
|138
|Meryem Işıtan
|253***46
|1183036
|2019/56389
|PRIM
₺192.650,31
|139
|Erdoğanlar Sigota Aracılık Hiz
|463***6
|1186474
|2019/56451
|PRIM
₺312.107,82
|140
|Lidr Pro BiL. Yaz Dan Hiz. San. Tic. Ltd.Şti.
|608***6
|1187770
|2019/56473
|PRIM
₺342.015,53
|141
|Nar İlet Eğ Org.Ve Dan.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.
|493***4
|1188278
|2019/56479
|PRIM
₺623.281,19
|142
|Eko Örm İplik Kuma Teks San.Ve Tic.Ltd.Şti
|330***9
|1192566
|2019/56594
|PRIM
₺438.355,53
|143
|Çoşkunlar Pasl Çel İth İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti
|214***2
|1193192
|2019/56606
|PRIM
₺415.169,57
|144
|Ervito Deri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
|376***3
|1209650
|2019/57175
|PRIM
₺416.670,03
|145
|Geosistem İnş Taah Mim Müh San Tic Ltd
|394***3
|1210503
|2019/57189
|PRIM
₺469.275,21
|146
|Rota Çelikkapı İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
|735***6
|1214541
|2019/57284
|PRIM
₺991.109,66
|147
|Özelçi Tekstil Gıda Sanayi Ve Dış Tic Ltd Şti
|871***6
|1228612
|2019/58705
|PRIM
₺618.158,80
|148
|Murat Çolak
|254***28
|1232300
|2019/58815
|PRIM
₺351.787,51
|149
|Selen Kağıtçılık Baskı Amb.
|760***4
|1238675
|2019/59006
|PRIM
₺610.997,62
|150
|Cengiz Coşgun
|136***20
|1251677
|2019/59560
|PRIM
₺175.358,78
|151
|Pratik Çanta Ve Promosyon San Tic Ltd Şti
|733***6
|1253492
|2019/59647
|PRIM
₺380.386,45
|152
|Kamil Yilmaz
|206***64
|1257946
|2019/59906
|PRIM
₺673.502,12
|153
|Selçuk Aydın
|703***24
|1261428
|2019/60085
|PRIM
₺604.545,08
|154
|Tukay Boya Kim Madeni Yağ San.tic.Ltd.Şti.
|861***6
|1263242
|2019/60191
|PRIM
₺238.365,15
|155
|Printevi Bas Hizm Prom San Dış Tic Ltd Şti
|733***0
|1264400
|2019/60267
|PRIM
₺293.177,13
|156
|Puna Tekstil Ve Dış Tic.Ltd.Şti.
|323***7
|1266231
|2019/60405
|PRIM
₺185.648,08
|157
|Hakan İnan
|419***18
|1271830
|2019/61924
|PRIM
₺170.659,87
|158
|Başkanlar Gıda Plas Ürün San.Tic.Ltd.Şti.
|147***0
|1277319
|2019/62080
|PRIM
₺161.679,20
|159
|Ömer Koçaklı
|655***64
|1278907
|2019/62146
|PRIM
₺196.059,90
|160
|Adil Dönmez
|610***04
|1279653
|2019/62202
|PRIM
₺325.232,85
|161
|Genesis Kağıtçılık Matbaa
|393***6
|1285545
|2019/62503
|PRIM
₺340.037,53
|162
|Pars Mimarlık İzolasyon İnşaat
|722***0
|1291853
|2019/62706
|PRIM
₺246.913,84
|163
|Hikmet Seferoğlu
|521***80
|1291960
|2019/62722
|PRIM
₺205.289,70
|164
|Bizim Hedef BoyPazİnşElekTaahSanTic Ltd.
|178***1
|1297643
|2019/62879
|PRIM
₺322.168,47
|165
|Elkim Rady Elektromek San İç Dış Tic Aş
|332***8
|1301636
|2019/63058
|PRIM
₺429.555,13
|166
|Bgm Grup Loj Ve Güm Müş. Limited Şirketi
|168***4
|1303139
|2019/63201
|ISS
₺166.567,28
|167
|Bgm Grup LoJ Ve Güm Müş. Limited Şirketi
|168***4
|1303139
|2019/63202
|PRIM
₺1.735.967,67
|168
|Spradon Tekn San Ve Ticaret Limited Şirketi
|781***9
|1304639
|2019/63275
|PRIM
₺310.951,26
|169
|Pakmat Plastik Ham Mak İnş San Tic Ltd Şti
|719***3
|1307686
|2019/63387
|PRIM
₺1.016.773,21
|170
|Arma Matb Ve Tanıtım Hizmi Limited Şirketi
|790***
|1308177
|2019/63426
|PRIM
₺165.588,74
|171
|İsmet Han
|230***72
|1317068
|2019/63799
|PRIM
₺400.983,13
|172
|Kudret Kavaklı
|654***88
|1317167
|2019/63811
|PRIM
₺223.572,49
|173
|Petroplast Plast Kim İnş Malz San Tic Ltd Şti
|729***2
|1317680
|2019/63850
|PRIM
₺331.711,87
|174
|Baykem Poli San Ve Ticaret Limited Şirketi
|154***5
|1320045
|2019/63991
|PRIM
₺235.293,73
|175
|Mavisan Matbaacılık
|613***9
|1322955
|2019/64125
|PRIM
₺305.996,69
|176
|Trode Tekstil San Ticaret Limited Şirketi
|859***6
|1339215
|2019/64571
|PRIM
₺356.292,00
|177
|Kar-TaşGıdTem.Nak.İth.İhr.San.DışTic.Ltd.
|499***7
|1275770
|2019/116451
|PRIM
₺305.546,59
|178
|Avrasyatrans Gıd İnş Nak Oto San Tic Ltd Şti
|105***1
|1334078
|2019/124230
|PRIM
₺167.758,62
|179
|Aslanay En Ür.Kağ.Matb.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
|890***
|1289123
|2019/125214
|PRIM
₺397.727,18
|180
|Simgem Makina Tekstil İnşaat
|729***1
|1337626
|2019/132587
|ISS
₺279.705,16
|181
|Aygün Derisan.Ve Tic.Ltd.Şti.
|120***2
|1338238
|2019/133002
|PRIM
₺352.550,28
|182
|Dragon İstanbul İth. İhr. Dış Ticaret Ltd Şti
|313***5
|1338795
|2019/133100
|PRIM
₺217.444,59
|183
|Tet Sarace San Tic Limited Şirketi
|840***8
|1339069
|2019/133391
|PRIM
₺230.295,57
|184
|Printgrafreklam Limited Şirketi
|733***0
|1339222
|2019/133512
|PRIM
₺210.665,51
|185
|Beksan Çelik Metal Sanayi Ve Ticaret
|161***8
|1340181
|2019/135342
|PRIM
₺615.515,23
|186
|Selçuk Akdağ
|377***96
|1341831
|2019/136294
|PRIM
₺212.080,56
|187
|Manşet Kağıtçılık Matbaa Grafik
|612***8
|1342172
|2019/137577
|ISS
₺3.661,37
|188
|Mk Grup Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi
|622***2
|1346439
|2019/137682
|PRIM
₺377.101,74
|189
|ÇamlıdereGıdİhtMd.Nk.İnşTur.Zc.Th.Tc.Ltd.
|228***1
|1357520
|2019/152532
|PRIM
₺354.465,69
|190
|Ya-Şa Proje Müh İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
|926***2
|1194639
|2019/153465
|PRIM
₺171.725,92
|191
|Pprs Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti
|733***1
|1195494
|2019/153470
|PRIM
₺222.896,52
|192
|Nar İletişim Eğitim Org.Dan.Hizm.Ltd.Şti
|493***4
|1204306
|2019/153474
|PRIM
₺505.233,88
|193
|Tasf.Hal.Mak-İn Müh İnşaat Ve Ticaret Ltd Şti
|610***1
|1288270
|2019/153479
|PRIM
₺653.076,96
|194
|Vizyon Gümrük Müşavirligi Ltd.Şti
|925***2
|1231958
|2019/154171
|PRIM
₺350.896,01
|195
|Ahmed Karjou ( Dimo Matbaa Tetstil San )
|297***4
|1321858
|2018/11344
|PRİM
₺31.789,96
|196
|Ibrahem Almhemed (Dimo Matb Tetstil San )
|297***4
|1321858
|2018/11344
|PRİM
₺31.789,96
|197
|Hüseyin Yüksel (Tur Bilg İlet Hizm Sanayi )
|320***4
|1280997
|2016/67628
|PRİM
₺828.887,73
|198
|Hüseyin Yüksel (Tur Bilg İlet Hizm Sanayi )
|320***4
|1280997
|2016/67629
|İSP
₺72.449,30
|199
|Emre Öktelik
|176***20
|1328447
|2018/18405
|İPC
₺106.729,95
|200
|Murat Tahtacı ( Yeni Karaca )
|948***2
|1309747
|2016/85162
|PRİM
₺228.574,12
|201
|Çetin Arslan ( Çta Metal )
|263***7
|1294407
|2016/74802
|PRİM
₺259.910,10
|202
|Çetin Arslan ( Çta Metal )
|263***7
|1294407
|2018/18553
|İPC
₺71.205,24
|203
|Yalçın Kara
|486***06
|1271707
|2016/62824
|prim
₺171.214,26
|204
|Servet Sekman
|227***42
|1252997
|2016/55359
|PRİM
₺129.706,01
|205
|Mustafa Ergün (Cömert Tekstil )
|189***24
|1192527
|2016/38310
|prim
₺286.425,54
|206
|Mustafa Ergün (Cömert Tekstil )
|189***24
|1192527
|2018/19221
|PRİM
₺85.014,25
|207
|Mustafa Erhan Tunçyüz (Cömert Tekstil )
|188***96
|1192527
|2016/38310
|prim
₺286.425,54
|208
|Mustafa Erhan Tunçyüz (Cömert Tekstil )
|188***96
|1192527
|2018/19221
|PRİM
₺85.014,25
|209
|Mustafa Şerefi ( Şerefi Tekstil )
|527***70
|1246998
|2016/53013
|PRİM
₺194.536,65
|210
|Ramazan Oral ( Özgür Kağıtçılık )
|167***82
|1002738
|2019/13716
|PRİM
₺115.017,54
|211
|Baki Usta ( Gülteks Tekstil Ür)
|128***34
|1067258
|2019/19083
|PRİM
₺35.847,18
|212
|Serkan Barut (Barut Proje İnş Tur Ve San Aş)
|581***18
|1443216
|2023/29258
|PRİM
₺602.361,24
|213
|Serkan Barut (Barut Proje İnş Tur Ve San Aş)
|581***18
|1443216
|2024/36531
|PRİM
₺369.508,71
|214
|Serkan Barut (Barut Proje İnş Tur Ve San Aş)
|581***18
|1443216
|2025/20258
|PRİM
₺449.738,74