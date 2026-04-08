ZİLE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların Genel Müdürlüğün yatırım programında 14.D.09.0060-06 proje numarası ile ilişkilendirilmek suretiyle tesis edilecek olan 380 kV Reşadiye- Yozgat-380 Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden mülkiyeti davalı/davalılara ait olan dava konusu taşınmazlarla ilgili olarak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11/01/2018 tarih ve 1-4 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01/02/2018 tarih ve 284 sayılı yazısı ile onaylanarak kesinleştiği ancak kamulaştırılmasına karar verilen dava konusu taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazların metrekare cinsinden belirtilen kısımlarının; Zile 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, tapu kaydında takyidat şerhlerinin bulunması halinde bunlardan ari olarak tapuya tesciline (varsa mülkiyet hakkına ilişkin alanın tapu kaydının iptali ile) karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
Bu itibarla;
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin,Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı ve (varsa) mülkiyet hakkı tesisi ile tapuya kayıt ve tesciline karar verilebileceği;
Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur.
ZİLE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI
İLİ
İLÇESİ
MAH. / KÖY
MEVKİİ
ADA NO
PARSEL NO
MALİKLERİ
"KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN
ADI SOYADI
2025/58
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
KIZILARMUTDİBİ
"0 (ESKİ)
"242 (ESKİ)
İlyas Kaçan mirasçıları
484,94 m2 irtifak hakkı, Tarla
2025/50
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
ÇADIRKAYA
"0 (ESKİ)
"400 (ESKİ)
Ağgelin Kamış, Akgül Kamış, Bekir Kamış, Cemal Kamış, Çiçek Tasar Demet Özçelik, Eray Kamış, Erdal Kamış, Erdoğan Kamış, Karanfil Kamış, Yayla Kamış, Mürsel Kamış, Nuray Kamış, Rıza Kamış, Sedef Kamış Solakçı, Serdal Kamış, Servet Kamış, Topalak Kamış
2226,23 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/78
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ"
KÜTÜKLÜK
"0 (ESKİ)
"542 (ESKİ)
1-Engin Erdal
36,15 m2 irtifak hakkı, Tarla
2025/65
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ"
SITMAPINARI
"0 (ESKİ)
"153(ESKİ)
Hüseyin Öğütcü ve Memduha Akar
1.209,63 m2 irtifak hakkı, Tarla
2025/75
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ"
KÜTÜKLÜK
"0 (ESKİ)
"493 (ESKİ)
Mustafa Pak mirasçıları
747,20 m2 irtifak hakkı, Tarla
2025/52
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
ÇADIRKAYA
"0 (ESKİ)
"444 (ESKİ)
İlyas Noyan ve Esme Noyan
1145,84 m2 irtifak hakkı, Tarla
2025/62
TOKAT
ZİLE
KARABALÇIK KÖYÜ
TEKDÖNEK
"0 (ESKİ)
"475 (ESKİ)
1-Zeki Kocakahya
4438,01 m2 irtifak hakkı
2025/48
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
ÇADIRKAYA
"0 (ESKİ)
"402 (ESKİ)
Dursun Gödek
682,95 m2 irtifak hakkı
2025/108
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
YAPRAKLAR
196
194
Zehra Göç, Nurten Kurt, Özgür Ataseven, Özkan Ataseven, Özlem Ataseven, Öznur Hasgül, Selvi Ataseven Sultan Tilbe mirasçıları
2168,70 m2 irtifak hakkı
2025/68
TOKAT
ZİLE
"GÖÇENLİ KÖYÜ "
ÇADIRKAYA
"0 (ESKİ)
"313 (ESKİ)
Bekdeş Kutay mirasçısı
931,69 m2 irtifak hakkı
2025/45
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ"
KÜTÜKLÜK
"0 (ESKİ)
"571 (ESKİ)
1-Ogün Erdal
1.591,93 m2 irtifak hakkı
2025/72
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ"
KARAÇAM
"0 (ESKİ)
"349(ESKİ)
Hüseyin Demirözlü
767,24 m2 irtifak hakkı
2025/55
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
ÇADIRKAYA
"0(ESKİ)
"501 (ESKİ)
Duran Lülek
637,17 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/50
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
ÇADIRKAYA
0
400
Ağgelin Kamış, Akgül Kamış, Cemal Kamış, Çiçek Tasar, Demet Özçelik, Eray Kamış, Erdal Kamış, Erdoğan
2184,29 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/98
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ - YAPRAKLAR MEVKİ
196
199
1-İkbal Uludere
3317,47 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/112
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ YAPRAKLAR MEVKİİ
196
34
1-Cemal Keşen
Mümtaz Göç Mirasçıları
1003,72 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/102
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ YAPRAKLAR MEVKİ
196
110
1-Yasemin Bayar Bulut
Fadik Altıparmak Mirasçıları
1329,92 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/92
TOKAT
ZİLE
" GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
SİLİS MAHALLESİ ÖZ MEVKİİ
145
3
Hüseyin Boduç mirasçıları Hasan Boduç, Naciye Özkan, Metin Yurdseven, Asuman Aygün, Seçim Kiraz, Duygu Akar, Ebru
1752,79 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/122
TOKAT
ZİLE
"YAYLAKENT KÖYÜ "
TÜRKMEN YURDU
104
6
Bekdeş Tonkaya
1663,07 m2 irtifak hakkı
2025/120
TOKAT
ZİLE
TEMECÜK KÖYÜ
------
151
7
Fadik Vural, Fedai Yayla, Hasan Yiğit, Mustafa Yayla, Mustafa Yiğit, Sati Korucu, Sebahat Kozak, Sezgin Özdaş
91,86 m2 irtifak hakkı
2025/82
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
SİLİS MAHALLESİ AKYAZI MEVKİİ
163
2
Mehmet Ersoy
2074,18 m2 irtifak hakkı
2025/125
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
SIRTÜSTÜ
"0 (ESKİ)
"898 (ESKİ)
İsmail Kamış mirasçıları
80,88 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/85
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
SİLİS MAHALLESİ AKYAZI MEVKİİ
163
3
Mehmet Karakelik
2058,22 m2 irtifak hakkı
2025/128
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
SIRTÜSTÜ
"0 (ESKİ)
"896 (ESKİ)
İsmail Tatlı
1654,97 m2 irtifak hakkı
2025/118
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
ÇADIRKAYA
"0 (ESKİ)
"482 (ESKİ)
Hacı Tutumlu
157,41 m2 irtifak hakkı
2025/105
TOKAT
ZİLE
TEMECÜK KÖYÜ
-----
154
21
Esat Tonka
722,92 m2 irtifak hakkı
2025/95
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
SİLİS MAHALLESİ ÖZ MEVKİİ
147
8
1-Ali Rıza Badalak
811,77 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/115
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ AKYAZI MEVKİ
174
1
Rıza Boduç Mirasçıları
675,32 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/88
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
SİLİS MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİ
206
2
Bahriye Demirtola, Sadık Ayar
3389,80 m2 irtifak hakkı Tarla
2025/107
TOKAT
ZİLE
TEMECÜK KÖYÜ
153
6
Ali Duran SAPER
142,42 m² irtifak hakkı
2025/97
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
BAHÇELİEVLER MAH.
196
179
"1-Mahmut TİLBE
202,91 m² irtifak hakkı
2025/127
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
SIRTÜSTÜ MEVKİİ
167 (YENİ)
"897(ESKİ)
"İlyas KAMIŞ Mirasçıları
1122,84 m² İrtifak Hakkı
2025/110
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER MAH. YAPRAKLAR MEVKİİ "
196
39
"Şerife DUDU MİRASÇILARI
1138,05 m² İrtifak Hakkı
2025/101
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER MAH. YAPRAKLAR MEVKİİ "
196
108
"1-Mahmut TİLBE
751,29 m² İrtifak Hakkı
2025/104
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER MAH. YAPRAKLAR MEVKİİ "
196
114
Mustafa KARACA
389,50 m² İrtifak Hakkı
2025/91
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"SİLİS MAH. ÖZ MEVKİİ"
146
19
Mehmet SAYAR
12,00 m² İrtifak Hakkı
2025/87
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER MAH.
166
13
Zöhre HASGÜL
565,14 m² İrtifak Hakkı
2025/111
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER MAH. YAPRAKLAR MEVKİİ "
196
41
Evren HASGÜL
12,59 m² İrtifak Hakkı
2025/121
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
ÖZ MEVKİİ
155(Yeni)
"163(Eski)
"1-Hüseyin TERZİOĞLU
1628,91 m² İrtifak Hakkı
2025/74
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
KÜTÜKLÜK MEVKİİ
146
"492(ESKİ)
"1-Alaattin PAK
729,87 m² İrtifak Hakkı
2025/47
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
TEKDÖNEK MEVKİİ
0
476
"1-Yeliz ALTINÖZ
1544,80 m²
2025/67
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
KARAÇAM MEVKİİ
152(YENİ)
"298(ESKİ)
"HÜSEYİN ÖĞÜTÇÜ MİRASÇILARI
PEKSAK
MEMDUHA AKAR MİRASÇILARI
815,52 m²
2025/57
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
ÇADIRKAYA MEVKİİ
173(YENİ)
"515(ESKİ)
"HÜSEYİN BÜLBÜ MİRASÇILARI
308.45 m²
2025/61
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
SITMAPINARI MEVKİİ
155(YENİ)
"189(ESKİ)
"1-Mehdi KOCAKAHYA
647.73 m² İrtifak Hakkı
2025/64
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
SITMAPINARI MEVKİİ
155(YENİ)
"199(ESKİ)
"Hüseyin KARAŞ Mirasçıları
458,39 m²
2025/71
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
KARAÇAM MEVKİİ
152(YENİ)
"306(ESKİ)
"1-Zeki KOCAKAHYA
1420,84 m²
2025/77
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
KÜTÜKLÜK MEVKİİ
146 (YENİ)
"500(ESKİ)
"Hüseyin PEKSAK Mirasçıları
133,80 m²
2025/51
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
ÇADIRKAYA MEVKİİ
173(YENİ)
"399(ESKİ)
"Cuma KAMIŞ Mirasçıları
2030,2 m²
2025/114
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER MAH.
195
159
"Mustafa BODUÇ Mirasçıları
7,50 m²
2025/44
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
HERİSYOLU MEVKİİ
"145(YENİ)
572(ESKİ)
"SAFİNAZ ÖZEV ve Salim ÖZEV Mirasçıları
126,90 m²
2025/84
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"SİLİS MAH. AKYAZ MEVKİİ"
163
1
Lütfiye BODUÇ
1493,17 m² İrtifak Hakkı
2025/131
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
SIRTÜSTÜ MEVKİİ
167 (YENİ)
"889(ESKİ)
"Hüseyin GÖLCÜ Mirasçıları
38,58 m²
2025/47
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
HERİSYOLU MEVKİİ
0
572
"SAFİNAZ ÖZEV ve Salim ÖZEV Mirasçıları
150,60 m²
2025/124
TOKAT
ZİLE
"YAYLAKENT KÖYÜ "
ÇORAK MEVKİİ
101
Hüseyin BEBEK
466,34 m² İrtifak Hakkı
2025/117
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER Mah. YAPRAKLAR MEVKİİ"
196
195
"1-Ali Rıza Badalak
5115,97 m²
2025/100
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER Mah. YAPRAKLAR MEVKİİ"
196
91
"1-Ayşegül ARSLAN
2975,95 m²
2025/43
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
"HERİSYOLU MEVKİİ
0
580
"1-Zeki KOCAKAHYA
"1.790,14 m2 irtifak Hakkı Tarla"
2025/79
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
KÜTÜKLÜK MEVKİİ
"0 (eski)
"540 (eski)
"1-Dudu KUL
"1.408,75 m2 İrtifak hakkı tarla"
2025/113
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER MAH. YAPRAKLAR MEVKİİ "
196
31
"1-Ayten Başer
"322,12 m2
2025/76
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
KÜTÜKLÜK MEVKİİ
"0 (eski)
"496 (eski)
"1-Çağdaş Erdal
"199.15 m2
2025/126
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
SIRÜSTÜ MEVKİİ
"0 (ESKİ)
"873 (ESKİ)
"1-BEKİR KAMIŞ
"866.33 m2
2025/123
TOKAT
ZİLE
"YAYLAKENT KÖYÜ "
ÇORAK MEVKİİ
101
161
BEKTAŞ BEBEK
"1466,52m2
2025/116
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
AKYAZI MEVKİİ
174
3
MEHMET GÜL
"1275,47 m2
2025/56
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
ÇADIRKAYA MEVKİİ
"0 (ESKİ)
"517 (ESKİ)
"1-CUMA BITRAK
"1374,10 m2
2025/119
TOKAT
ZİLE
TEMECÜK KÖYÜ
151
4
İSMAİL ŞATUR
"389,16 m2
2025/66
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
SITMAPINARI MEVKİİ
"0 (eski)
"152 (eski)
"MEHMET GÖDEK
"1391,13 m2 İrtifak
2025/109
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
AKYAZI MEVKİİ
170
11
BİLOR ÇITAK
"32,50 m2
2025/83
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
ÖZ MEVKİİ
101
7
"1-CEVAT TİLBE (ÖLÜ)
"245,23 m2 irtifak hakkı tarla"
2025/73
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
TEKDÖNEK MEVKİİ
"0 (eski)
"363(eski)
"Cemal ve Navruz Kocakahya Mirasçıları
"2789.99 m2
2025/49
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
SITMAPINARI MEVKİİ
"0 (eski)
"202 (ESKİ)
"1-ALİ KARAŞ
FİDAN DUMAN MİRASÇILARI
GÜLLÜ KARAŞ MİRASÇILARI
"1888,37 m2 irtifak hakkı tarla"
2025/99
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
196
198
"1-ALİ KAZAK
"1929,12 m2 irtifak hakkı tarla"
2025/106
TOKAT
ZİLE
TEMECÜK KÖYÜ
154
25
"1-ALİ OSMAN KALAFAT
"1199,01 m2 irtifak hakkı tarla"
2025/130
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
SITMAPINARI MEVKİİ
"0 (eski)
"916 (eski)
"1-ADEM GÖLCÜ
"9518.80 m2
2025/53
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
ÇADIRKAYA MEVKİİ
"0 (eski)
"442 (eski)
"1-BEKTAŞ ŞATUR
"1421.76 m2 irtifak hakkı tarla"
2025/59
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
SITMAPINARI MEVKİİ
"0 (ESKİ)
205 (ESKİ
"AHMET KAMIŞ, AKGÜL KAMIŞ, ARZU KAMIŞ, BAĞDAT KAÇAN, BEKİR KAMIŞ,
"1891.68 m2 irtifak hakkı tarla"
2025/60
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
SITMAPINARI MEVKİİ
"0 (ESKİ)
"213 (ESKİ)
"1-Zeki KOCAKAHYA
"172.91 m2 irtifak hakkı tarla "
2025/103
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
173
3
"1-CAFER BODUÇ
"46.69 m2 irtifak hakkı tarla"
2025/113
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER MAHALLESİ YAPRAKLAR MEVKİİ"
196
31
"1-AYTEN BAŞER
SELVİ TOSUN MİRASÇILARI
"322.12 m2 irtifak hakkı tarla"
2025/96
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
"BAHÇELİEVLER MAHALLESİ YAPRAKLAR MEVKİİ"
196
104
HASAN GÖBEŞ
"1899.10 m2 irtifak hakkı tarla"
2025/63
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
TEKDÖNEK MEVKİİ
"0(ESKİ)
"360 (ESKİ)
"1-AYFER ARSLAN
1507.69 m2 irtifak Hakkı tarla
2025/129
TOKAT
ZİLE
GÖÇENLİ KÖYÜ
SIRTÜSTÜ MEVKİİ
"0 (ESKİ)
"895 (ESKİ)
"İlyas KAMIŞ Mirasçıları
2102.00 m2 irtifak hakkı tarla
2025/86
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ AKYAZI MEVKİİ
166
20
"1-AHMET KURT
1866.35 m2 irtifak hakkı tarla
2025/89
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
SİLİS MAHALLESİ
147
1
"1-Mahmut TİLBE
52.79 m2 irtifak hakkı tarla
2025/93
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
SİLİS MAHALLESİ ÖZ MEVKİİ
147
7
"GÜLZARİ BODUÇ MİRASÇILARI
199.18 m2 irtifak hakkı tarla
2025/46
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
KÜTÜKLÜK MEVKİİ
"0 (ESKİ)
"531(ESKİ)
"1-Zeki KOCAKAHYA
192,00 m2 irtifak hakkı tarla
2025/43
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
HERİSYOLU MEVKİİ
"0 (ESKİ)
"580 (ESKİ)
"1-Zeki KOCAKAHYA
1900,10 m2 irtifak hakkı tarla
2025/69
TOKAT
ZİLE
"KARABALÇIK KÖYÜ "
KARAÇAM MEVKİİ
"0(ESKİ)
"311 (ESKİ)
ALİ KIRAN, ALİ TERZİOĞLU, ARİFE TOPER, ARSLAN TERZİOĞLU, BADE ŞEN, CUMA TERZİOĞLU, CUMA TERZİOĞLU, ÇİÇEK TASAR, DEMET ÇALBIYIK,
1-ERGİN KIRAN,
3-YETER ŞEN, HÜSEYİN ÖZEN, HÜSEYİN TERZİOĞLU, İPEK TOPER, KARABEY ÇALBIYIK, KAYMAK ÇİTİK, KEMAL TERZİOĞLU, MENEKŞE ÇAKIR, MESUT ÇALBIYIK, MURAT KIRAN, ÖZCAN KIRAN, RIZA KIRAN, SADIK KIRAN, SALMAN ÖZEN, SENEM KURU, TEMAM BEYDİLLİ, YASEMİN KIRAN (ÖLÜ), YETER KORUK,
372,41 m2 irtifak hakkı tarla
2025/90
TOKAT
ZİLE
"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "
ÖZ MEVKİİ
145
5
"AHMET AKGÜL, ALİ BALTA, ALİRIZA BORUK, CELAL PİŞKİN, CELAL TOPBAŞ,
BEKTAŞ AKGÜL MİRASÇILARI;
GÜLDANE AKGÜL, AYDIN AKGÜL, ALİ AKGÜL, SEYHAN AKGÜL, CEYHAN AKGÜL, GÜLHAN AKGÜL,
SATİ BORUK MİRASÇILARI;
RIZA BORUK, SEBİHA HASGÜL, FATMA BALTA,
YÜKSEL BORUK MİRASÇILARI;
RIZA TEDİK, SEBİHA HASGÜL, FATMA BALTA, KEMAL KÜLEK, CEMAL KÜLEK, AYTEN SEVİNÇ DÖNE MARAL"
921,41 m2 irtifak hakkı tarla