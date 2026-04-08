ZİLE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların Genel Müdürlüğün yatırım programında 14.D.09.0060-06 proje numarası ile ilişkilendirilmek suretiyle tesis edilecek olan 380 kV Reşadiye- Yozgat-380 Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden mülkiyeti davalı/davalılara ait olan dava konusu taşınmazlarla ilgili olarak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11/01/2018 tarih ve 1-4 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01/02/2018 tarih ve 284 sayılı yazısı ile onaylanarak kesinleştiği ancak kamulaştırılmasına karar verilen dava konusu taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazların metrekare cinsinden belirtilen kısımlarının; Zile 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, tapu kaydında takyidat şerhlerinin bulunması halinde bunlardan ari olarak tapuya tesciline (varsa mülkiyet hakkına ilişkin alanın tapu kaydının iptali ile) karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Bu itibarla;

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin,Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı ve (varsa) mülkiyet hakkı tesisi ile tapuya kayıt ve tesciline karar verilebileceği;

Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur.