ZİLE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

10-04-2026 00.00

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların Genel Müdürlüğün yatırım programında 14.D.09.0060-06 proje numarası ile ilişkilendirilmek suretiyle tesis edilecek olan 380 kV Reşadiye- Yozgat-380 Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden mülkiyeti davalı/davalılara ait olan dava konusu taşınmazlarla ilgili olarak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11/01/2018 tarih ve 1-4 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01/02/2018 tarih ve 284 sayılı yazısı ile onaylanarak kesinleştiği ancak kamulaştırılmasına karar verilen dava konusu taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazların metrekare cinsinden belirtilen kısımlarının; Zile 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, tapu kaydında takyidat şerhlerinin bulunması halinde bunlardan ari olarak tapuya tesciline (varsa mülkiyet hakkına ilişkin alanın tapu kaydının iptali ile) karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

 

Bu itibarla;

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin,Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı ve (varsa) mülkiyet hakkı tesisi ile tapuya kayıt ve tesciline karar verilebileceği;

Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur.

 

ZİLE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

MAH. / KÖY

MEVKİİ

ADA NO

PARSEL NO

MALİKLERİ

"KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN
YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²)
ve VASFI"

ADI SOYADI

2025/58

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

KIZILARMUTDİBİ

"0 (ESKİ)
162 (YENİ)"

"242 (ESKİ)
3 (YENİ)"

İlyas Kaçan mirasçıları
Metin Kaçan, Salman Kaçan, Döndü Özçelik, Çiçek Karakaya, Menekşe Gölcü, Bağdat Kaçan,  Dursun Kaçan, Bektaş Gökçe, Dursun Gökçe, Gülbahar Çam, Cuma Terzioğlu, Zöhre Tonkaya, Dursun Akkılçık, Duran Akkılçık, Deste Özen, Bektaş Çertel, Gülbahar Ozan, Deste Atuğ, Dursun Tasar, Veysel Tasar, Ali Eşigüzel, Sade Zorlu, Adem Eşigüzel, Arslan Eşigüzel, Cemal Eşigüzel, Hatır Tıkır, Nergiz Karayaka

484,94 m2 irtifak hakkı, Tarla

2025/50

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

ÇADIRKAYA

"0 (ESKİ)
173 (YENİ)"

"400 (ESKİ)
170 (YENİ)"

Ağgelin Kamış, Akgül Kamış, Bekir Kamış, Cemal Kamış, Çiçek Tasar Demet Özçelik, Eray Kamış, Erdal Kamış, Erdoğan Kamış, Karanfil Kamış, Yayla Kamış, Mürsel Kamış, Nuray Kamış, Rıza Kamış, Sedef Kamış Solakçı, Serdal Kamış, Servet Kamış, Topalak Kamış

2226,23 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/78

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ"

KÜTÜKLÜK

"0 (ESKİ)
147 (YENİ)"

"542 (ESKİ)
50 (YENİ)"

1-Engin Erdal
2-Ogün Erdal
3-Çağdaş Erdal
4-Pirbolat Erdal
5-Timur Erdal
6-Tülin Erdal
7-Mustafa Erdal

36,15 m2 irtifak hakkı, Tarla

2025/65

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ"

SITMAPINARI

"0 (ESKİ)
155 (YENİ)"

"153(ESKİ)
16 (YENİ)"

Hüseyin Öğütcü ve Memduha Akar
(Öğütcü)   Mirasçıları
1-Bestinaz Kıyak
2-Rıza Öğütcü 
3-Akgül Pak
4-Ayşe Sütbeniz 
5-Şirin Peksak
6-Hatice Yıldız 
7-Hasan Akar
8-Ali Akar

1.209,63 m2 irtifak hakkı, Tarla

2025/75

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ"

KÜTÜKLÜK

"0 (ESKİ)
146 (YENİ)"

"493 (ESKİ)
22 (YENİ)"

Mustafa Pak mirasçıları
1-Alaattin Pak
2-Arife Pak (Erdal)
3-Keziban Pak (İşcan)
4-Naciye Pak (Kafali)
5-  Sebahattin Pak
6-Şenel Pak

747,20 m2 irtifak hakkı, Tarla

2025/52

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

ÇADIRKAYA

"0 (ESKİ)
173 (YENİ)"

"444 (ESKİ)
192 (YENİ)"

İlyas Noyan ve Esme Noyan
(Kaygusuz) mirasçıları
1-Deniz Noyan
2-Mehmet Noyan
3-Emir Kaygusuz
4-Gülhanım Noyan
5-Hakan Noyan
6-Yeliz Aktürk
7-Yeşim İşbilir 
8- Elif Dikmen

1145,84 m2 irtifak hakkı, Tarla

2025/62

TOKAT

ZİLE

KARABALÇIK KÖYÜ

TEKDÖNEK

"0 (ESKİ)
153(YENİ)
"

"475 (ESKİ)
62 (YENİ)"

1-Zeki Kocakahya
2-İsmigül Kocakahya
3-Ayfer Arslan
4-Sibel Karaca
5-Erol Kocakahya
6-Yeliz Altınöz
7-Birol Kocakahya
8-Şenol Kocakahya
9-Haydar Kocakahya

4438,01 m2 irtifak hakkı
125,79 m2 mülkiyet hakkı Tarla

2025/48

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

ÇADIRKAYA

"0 (ESKİ)
173 (YENİ)"

"402 (ESKİ)
172 (YENİ)"

Dursun Gödek

682,95 m2 irtifak hakkı
Tarla

2025/108

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

YAPRAKLAR

196

194

Zehra Göç, Nurten Kurt, Özgür Ataseven, Özkan Ataseven, Özlem Ataseven, Öznur Hasgül, Selvi Ataseven Sultan Tilbe mirasçıları
1-Ali Tilbe 2-Sadık Tilbe
3-Kasım Tilbe
4-Zekine Ataseven
5-Mahbup Topbaş

Sakine Ersoy mirasçıları
1-Gazi Ersoy
2-Erdal Ersoy 
3-Erdem Ersoy
4-Nurcan Ersoy

2168,70 m2 irtifak hakkı
256 m2 mülkiyet hakkı Tarla

2025/68

TOKAT

ZİLE

"GÖÇENLİ KÖYÜ "

ÇADIRKAYA

"0 (ESKİ)
152 (YENİ)"

"313 (ESKİ)
58 (YENİ)"

Bekdeş Kutay mirasçısı
Gülbahar Kutay

931,69 m2 irtifak hakkı
Tarla

2025/45

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ"

KÜTÜKLÜK

"0 (ESKİ)
145 (YENİ)"

"571 (ESKİ)
70(YENİ)"

1-Ogün Erdal
2-Engin Erdal
3-Çağdaş Erdal

1.591,93 m2 irtifak hakkı
Tarla

2025/72

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ"

KARAÇAM

"0 (ESKİ)
152 (YENİ)"

"349(ESKİ)
16 (YENİ)"

Hüseyin Demirözlü

767,24 m2 irtifak hakkı
Tarla

2025/55

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

ÇADIRKAYA

"0(ESKİ)
173 (YENİ)"

"501 (ESKİ)
235 (YENİ)"

Duran Lülek

637,17 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/50

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

ÇADIRKAYA

0

400

Ağgelin Kamış, Akgül Kamış, Cemal Kamış, Çiçek Tasar, Demet Özçelik, Eray Kamış, Erdal Kamış, Erdoğan
Kamış, Mürsel Kamış, Nuray Kamış, Rıza Kamış, Sedef Kamış Solakçı, Servet Kamış, Topalak Kamış, Serdal Kamış,

Menevşe Kamış mirasçıları
1-Karanfil Kamış
2-Yayla Kamış
3-Bekir Kamış

2184,29 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/98

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ - YAPRAKLAR MEVKİ

196

199

1-İkbal Uludere
2-Mühibe Koçan

Rıza Sel Mirasçıları
1-Bekir Sel
2-Mert Gödek
3-Safiç Sel
4-Sultan Kavak

3317,47 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/112

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ YAPRAKLAR MEVKİİ

196

34

1-Cemal Keşen
2-Dursun Kazak
3-Düriye Kazak
4-Hatun Demirbaş
5-Mavuş Altıparmak
 

Mümtaz Göç Mirasçıları
1-Demet Göç (Katıkcı)
2-Levent Göç
3-Sati Göç
4-Nesimi Göç
5-Sadık Keşen
6-Şirvan Karaarslan

1003,72 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/102

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ YAPRAKLAR MEVKİ

196

110

1-Yasemin Bayar Bulut
2-Ali Merdan
3-Bektaş Bulut
4-Devran Bulut
 

Fadik Altıparmak Mirasçıları
Rıza Altıparmak, Şükran Göç, Gökan
Bulut, Gülay Negiz, Gülümser Güvenç,
Hüseyin Topbaş, Müzeyyen Gül, Rıza
Merdan, Sadık Topbaş, Şerife Keleş
Sati Gök, Sati Bulut

1329,92 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/92

TOKAT

ZİLE

" GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

SİLİS MAHALLESİ ÖZ MEVKİİ

145

3

Hüseyin Boduç mirasçıları Hasan Boduç, Naciye Özkan, Metin Yurdseven, Asuman Aygün, Seçim Kiraz, Duygu Akar, Ebru
Yurdseven Doğaner, Necla Kazmacı, Ali Sever, Ayşe Arslan, Atike Boduç, Gülerman Akarçay, Naile Coş, Emine Gök, Haydar Gül, Penpe Altıparmak, Ünal Boduç, Yücel Boduç, Tuncer Boduç, Anıl Boduç,
Zehra Bozkurt Zeynep Boduç Hacioğlu, Elvan Gül

1752,79 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/122

TOKAT

ZİLE

"YAYLAKENT KÖYÜ "

TÜRKMEN YURDU

104

6

Bekdeş Tonkaya

1663,07 m2 irtifak hakkı
Tarla

2025/120

TOKAT

ZİLE

TEMECÜK KÖYÜ

------

151

7

Fadik Vural, Fedai Yayla, Hasan Yiğit, Mustafa Yayla, Mustafa Yiğit, Sati Korucu, Sebahat Kozak, Sezgin Özdaş

Sadık Yiğit Mirasçıları
Arife Yiğit, Piyale Yiğit, Emine Keşen Yasin Yiğit,Huriye Yiğit, Mehmet Saffet Yiğit, Semiha Kutlu, Servet Yiğit

91,86 m2 irtifak hakkı
Tarla

2025/82

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

SİLİS MAHALLESİ AKYAZI MEVKİİ

163

2

Mehmet Ersoy

2074,18 m2 irtifak  hakkı
Tarla

2025/125

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

SIRTÜSTÜ

"0 (ESKİ)
167(YENİ)"

"898 (ESKİ)
51 (YENİ)"

İsmail Kamış mirasçıları
1- Ağgelin Kamış
2-Cemal Kamış
3-Mürsel Kamış
4-Rıza Kamış
5-Sedef Solakcı (Kamış)

80,88 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/85

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

SİLİS MAHALLESİ AKYAZI MEVKİİ

163

3

Mehmet Karakelik

2058,22 m2 irtifak hakkı
Tarla

2025/128

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

SIRTÜSTÜ

"0 (ESKİ)
167(YENİ)"

"896 (ESKİ)
70 (YENİ)"

İsmail Tatlı

1654,97 m2 irtifak hakkı
68,50 m2 mülkiyet hakkı
Tarla

2025/118

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

ÇADIRKAYA

"0 (ESKİ)
173 (YENİ)"

"482 (ESKİ)
221  (YENİ)"

Hacı Tutumlu

157,41 m2 irtifak hakkı
Tarla

2025/105

TOKAT

ZİLE

TEMECÜK KÖYÜ

-----

154

21

Esat Tonka

722,92 m2 irtifak hakkı
160,51 m2 mülkiyet hakkı
Tarla

2025/95

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

SİLİS MAHALLESİ ÖZ MEVKİİ

147

8

1-Ali Rıza Badalak
Dursun Badalak Mirasçıları
Arife Boduç (Badalak), Arzu Badalak,
Ayşe Badalak, Mühibe Kuzu (Badalak)
Rıza Badalak, Gizem Ataseven, Hatun
Katıkcı, Sati Badalak, Ulaş Badalak
Zübeyde Çakmak, Zülbiye Tokur
Hülafer Badalak

811,77 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/115

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ AKYAZI MEVKİ

174

1

Rıza Boduç Mirasçıları
1-Şerife Boduç
2-Perihan Usul (Boduç)
3-Duran Boduç
4-Nuran Boduç
5-İbrahim Boduç
6-Orhan Boduç

675,32 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/88

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

SİLİS MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİ

206

2

Bahriye Demirtola, Sadık Ayar
Ayşe Giral Mirasçıları
Sevim Tokmak (Giral) -(Ölü), Ali Giral,
Meral Ergül (Giral), Kumru Yılmaz
(Giral), Nurdem Bilgin (Giral), Hatice
Giral, Alev Giral, Ender Giral

Nefise KİPER mirasçıları
(Tokat 2. SHM'nin 2025/2237 esas
sayılı veraset ilamındaki mirasçılar)

Emine ALTIN mirasçıları
(Tokat 1.SHM'nin 2025/1640 esas
sayılı veraset ilamındaki mirasçılar)

Cemile EKEN mirasçıları
(Tokat 2. SHM'nin 2025/2233 esas
sayılı veraset ilamındaki mirasçılar)

Kerim ÇELEBİOĞLU mirasçıları
(Tokat 1. SHM'nin 2025/1636 esas
sayılı veraset ilamındaki mirasçılar)

Zehra AKMAN mirasçıları
(Tokat 1. SHM'nin 2025/1637 esas
sayılı veraset ilamındaki mirasçılar)

Lütfullah UĞUR mirasçıları
(Tokat 1. SHM'nin 2025/1639 esas
sayılı veraset ilamındaki mirasçılar)

Hasna BAŞTOPÇU mirasçıları
(Tokat 2. SHM'nin 2025/2236 esas
sayılı veraset ilamındaki mirasçılar)

Sevim TOKMAK mirasçıları
(Tokat 1. SHM'nin 2026/115 esas
sayılı veraset ilamındaki mirasçılar)

3389,80 m2 irtifak hakkı Tarla

2025/107

TOKAT

ZİLE

TEMECÜK KÖYÜ

 

153

6

Ali Duran SAPER

142,42 m² irtifak hakkı
Tarla

2025/97

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

BAHÇELİEVLER MAH.

196

179

"1-Mahmut TİLBE
2- Sati TİLBE"

202,91 m² irtifak hakkı
Tarla

2025/127

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

SIRTÜSTÜ MEVKİİ

167 (YENİ)

"897(ESKİ)
52(YENİ)"

"İlyas KAMIŞ Mirasçıları
1- Bekir KAMIŞ
2-Karanfil KAMIŞ
3- Yayla KAMIŞ"

1122,84 m² İrtifak Hakkı

2025/110

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER MAH. YAPRAKLAR MEVKİİ "

196

39

"Şerife DUDU MİRASÇILARI
1-Ayşe KARACA
2-Elmas TİLBE
3-Yeter ÇAM"

1138,05 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/101

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER MAH. YAPRAKLAR MEVKİİ "

196

108

"1-Mahmut TİLBE
2- Sati TİLBE"

751,29 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/104

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER MAH. YAPRAKLAR MEVKİİ "

196

114

Mustafa KARACA

389,50 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/91

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"SİLİS MAH. ÖZ MEVKİİ"

146

19

Mehmet SAYAR

12,00 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/87

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER MAH.
AKYAZI MEVKİİ "

166

13

Zöhre HASGÜL

565,14 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/111

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER MAH. YAPRAKLAR MEVKİİ "

196

41

Evren HASGÜL

12,59 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/121

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

ÖZ MEVKİİ

155(Yeni)

"163(Eski)
26(Yeni)"

"1-Hüseyin TERZİOĞLU
2- Dursun TERZİOĞLU"

1628,91 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/74

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

KÜTÜKLÜK MEVKİİ

146

"492(ESKİ)
23(YENİ)"

"1-Alaattin PAK
2- Arife ERDAL
3- Keziban İŞCAN
4-Naciye KAFALİ
5- Sebahattin PAK
6- Şenel PAK"

729,87 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/47

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

TEKDÖNEK MEVKİİ

0

476

"1-Yeliz ALTINÖZ
2-Şenol KOCAKAHYA
3-İsmigül KOCAKAHYA
4-Haydar KOCAKAHYA
5- Birol KOCAKAHYA
6-Zeki KOCAKAHYA
7- Erol KOCAKAHYA
8- Sibel KOCAKAHYA
9-Ayfer ARSLAN"

1544,80 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/67

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

KARAÇAM MEVKİİ

152(YENİ)

"298(ESKİ)
68(YENİ)"

"HÜSEYİN ÖĞÜTÇÜ MİRASÇILARI
1-Aygül PAK
2-Ayşe SÜTBENİZ
3-Bestinaz KIYAK
4-Rıza ÖĞÜTÇÜ
5- Şirin 

PEKSAK
 

MEMDUHA AKAR MİRASÇILARI
1-Hatice YILDIZ
2-Hasan AKAR
3-Ali AKAR"

815,52 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/57

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

ÇADIRKAYA MEVKİİ

173(YENİ)

"515(ESKİ)
254(YENİ)"

"HÜSEYİN BÜLBÜ MİRASÇILARI
1- Akgül BÜLBÜL
2- Deste BÜLBÜL
3-Dursun BÜLBÜL
4-Edalı BÜLBÜL
5- Sadık BÜLBÜL
6- Veysel BÜLBÜL"

308.45 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/61

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

SITMAPINARI MEVKİİ

155(YENİ)

"189(ESKİ)
93(YENİ)"

"1-Mehdi KOCAKAHYA
2- Hatice KOCAKAHYA"

647.73 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/64

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

SITMAPINARI MEVKİİ

155(YENİ)

"199(ESKİ)
71(YENİ)"

"Hüseyin KARAŞ Mirasçıları
1-Mürsel KARAŞ
2-Cemal KARAŞ
3-Mehmet KARAŞ
4-Yusuf KARAŞ
5-Muharrem KARAŞ
6- Yeter KARAŞ"

458,39 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/71

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

KARAÇAM MEVKİİ

152(YENİ)

"306(ESKİ)
4(YENİ)"

"1-Zeki KOCAKAHYA
2-İsmigül KOCAKAHYA
3-Ayfer ARSLAN
4-Sibel KARACA
5-Erol KOCAKAHYA
6-Yeliz ALTINÖZ
7-Birol KOCAKAHYA
8-Şenol KOCAKAHYA
9-Haydar KOCAKAHYA"

1420,84 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/77

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

KÜTÜKLÜK MEVKİİ

146 (YENİ)

"500(ESKİ)
15(YENİ)"

"Hüseyin PEKSAK Mirasçıları
1- Dudu PEKSAK
2- Şengül PEKSAK"

133,80 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/51

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

ÇADIRKAYA MEVKİİ

173(YENİ)

"399(ESKİ)
169(YENİ)"

"Cuma KAMIŞ Mirasçıları
1- Erdoğan KAMIŞ
2- Çiçek TASAR
3-Topalak KAMIŞ
4-Eray KAMIŞ
5-Nuray KAMIŞ"

2030,2 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/114

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER MAH.
AKYAZI MEVKİİ "

195

159

"Mustafa BODUÇ Mirasçıları
1-Sati DURAN
2-Celal BODUÇ
3-Mustafa BODUÇ
4-Adnan BODUÇ
5-Dilber BODUÇ
6-Aydın BODUÇ"

7,50 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/44

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

HERİSYOLU MEVKİİ

"145(YENİ)
69(YENİ)"

572(ESKİ)

"SAFİNAZ ÖZEV ve Salim ÖZEV Mirasçıları
1- Naime ÖĞÜTÇÜ
2-Saime ÖZEV"

126,90 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/84

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"SİLİS MAH. AKYAZ MEVKİİ"

163

1

Lütfiye BODUÇ

1493,17 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/131

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

SIRTÜSTÜ MEVKİİ

167 (YENİ)

"889(ESKİ)
83(YENİ)"

"Hüseyin GÖLCÜ Mirasçıları
1-Deste GÖLCÜ
2-İsmail GÖLCÜ
3-Salman GÖLCÜ
4-Çiçek KALYON
5-Bayram GÖLCÜ
6- Bekdeş GÖLCÜ"

38,58 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/47

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

HERİSYOLU MEVKİİ

0

572

"SAFİNAZ ÖZEV ve Salim ÖZEV Mirasçıları
1- Naime ÖĞÜTÇÜ
2-Saime ÖZEV"

150,60 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/124

TOKAT

ZİLE

"YAYLAKENT KÖYÜ "

ÇORAK MEVKİİ

101

 

Hüseyin BEBEK

466,34 m² İrtifak Hakkı
Tarla

2025/117

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER Mah. YAPRAKLAR MEVKİİ"

196

195

"1-Ali Rıza Badalak


Dursun BADALAK Mirasçıları
1-Arife BODUÇ (BADALAK)
2-Arzu BADALAK
3-Ayşe Badalak
4-Mühibe BADALAK
5- Rıza BADALAK
6-Gizem ATASEVEN
7-Hatun KATIKÇI
8-Sati BADALAK
9-Ulaş BADALAK
10- Zübeyde ÇAKMAK
11-Zülbiye TOKUR
12-Halafer BADALAK"

5115,97 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/100

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER Mah. YAPRAKLAR MEVKİİ"

196

91

"1-Ayşegül ARSLAN
2-Fadime AYAR
3-Nezegül ÖZBULUT
4-Şeref KAZAK
5-Yusuf KAZAK


Penpe KAZAK
Mirasçıları
1- İbrahim KOZAK
2-Şerife BODUÇ
3-Saniye AYDIN
4-Cemile ARSLAN
5-Şükriye SEL
6-Sultan İNCİ
7- Fadime ALTIPARMAK
8-Salih AYAR
9-Şerife KAZAK
10-Nigahi TOSUN
11-Hayati TOSUN
12- Gökhan KAZAK
13- Gizem KAZAK
14- Musa AYAR"

2975,95 m²
İrtifak Hakkı
Tarla

2025/43

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

"HERİSYOLU MEVKİİ
"

0

580

"1-Zeki KOCAKAHYA
2-İsmigül KOCAKAHYA
3-Ayfer ARSLAN
4-Sibel KARACA
5-Erol KOCAKAHYA
6-Yeliz ALTINÖZ
7-Birol KOCAKAHYA
8-Şenol KOCAKAHYA
9-Haydar KOCAKAHYA"

"1.790,14 m2 irtifak Hakkı Tarla"

2025/79

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

KÜTÜKLÜK MEVKİİ

"0 (eski)
147( yeni)"

"540 (eski)
79 (yeni)"

"1-Dudu KUL
2-Şengül PEKSAK"

"1.408,75 m2 İrtifak hakkı tarla"

2025/113

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER MAH. YAPRAKLAR MEVKİİ "

196

31

"1-Ayten Başer
2-Ferhat Özakdaş
3-Güldane Yiğit
4-Hatice Bozdemir
5-İsmail Özakdaş
6-Kibriya Kurumlu
7-Nisa Mehmethan
8-Sadık Özakdaş
9-Şerife Gündoğdu"

"322,12 m2
İrtifak hakkı
155,90 m2
Mülkiyet
hakkı"

2025/76

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

KÜTÜKLÜK MEVKİİ

"0 (eski)
146 (yeni)"

"496 (eski)
17 (yeni)"

"1-Çağdaş Erdal
2-Engin Erdal
3-Mustafa Erdal
4-Ogün Erdal
5-Pirbolat Erdal
6-Timur Erdal
7-Tülin Erdal"

"199.15 m2
İrtifak Hakkı
Tarla"

2025/126

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

SIRÜSTÜ MEVKİİ

"0 (ESKİ)
167 (YENİ)"

"873 (ESKİ)
49 (YENİ)"

"1-BEKİR KAMIŞ
2-KARANFİL KAMIŞ
3-YAYLA KAMIŞ"

"866.33 m2
İrtifak hakkı
Tarla"

2025/123

TOKAT

ZİLE

"YAYLAKENT KÖYÜ "

ÇORAK MEVKİİ

101

161

BEKTAŞ BEBEK

"1466,52m2
İrtifak Hakkı
Tarla"

2025/116

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

AKYAZI MEVKİİ

174

3

MEHMET GÜL

"1275,47 m2
İrtifak hakkı
Tarla"

2025/56

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

ÇADIRKAYA MEVKİİ

"0 (ESKİ)
173 (YENİ)"

"517 (ESKİ)
246 (YENİ)"

"1-CUMA BITRAK
2-ESME YALÇIN
3-YETER BITRAK
4-RIZA BITRAK"

"1374,10 m2
İrtifak hakkı
Tarla"

2025/119

TOKAT

ZİLE

TEMECÜK KÖYÜ

 

151

4

İSMAİL ŞATUR

"389,16 m2
İrtifak hakkı
Tarla"

2025/66

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

SITMAPINARI MEVKİİ

"0 (eski)
155 (yeni)"

"152 (eski)
15 (yeni)"

"MEHMET GÖDEK
vasi: Hasan Gödek"

"1391,13 m2 İrtifak
144 m2
Mülkiye Hakkı
Tarla"

2025/109

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

AKYAZI MEVKİİ

170

11

BİLOR ÇITAK

"32,50 m2
İrtifak Hakkı
Tarla"

2025/83

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

ÖZ MEVKİİ

101

7

"1-CEVAT TİLBE (ÖLÜ)
2-MAHMUT TİLBE
3-MAHMUT TİLBE
4-SALMAN TİLBE
5-SATİ TİLBE
6-SERDAL TİLBE
7-ŞERİFE TİLBE"

"245,23 m2 irtifak hakkı tarla"

2025/73

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

TEKDÖNEK MEVKİİ

"0 (eski)
153 (yeni)"

"363(eski)
73 (yeni)"

"Cemal ve Navruz Kocakahya Mirasçıları
1-DURSUN KOCAKAHYA
2-HATUN ERDAL
3-MEHDİ KOCAKAHYA
4-MURTAZA KOCAKAHYA"

"2789.99 m2
İrtifak Hakkı
Tarla"

2025/49

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

SITMAPINARI MEVKİİ

"0 (eski)
155 (yeni)"

"202 (ESKİ)
73 (YENİ)"

"1-ALİ KARAŞ
2-FADİK BALCA
 

FİDAN DUMAN MİRASÇILARI
3-ALİ DUMAN
4-ÇİÇEK DALMIŞ
5-ÇİĞDEM TATLI
6-GÜLBAHAR DUMAN
7-RIZA DUMAN
8-ŞİRİN ADIGIZEL
 

GÜLLÜ KARAŞ MİRASÇILARI
9-HURŞİT ADIGÜZEL
10-HASAN KARAŞ
11-GÜLÜMSER KARAŞ
12-SUNA KARAŞ
13-BEKTAŞ KARAŞ
14-YETER ŞEN"

"1888,37 m2 irtifak hakkı tarla"

2025/99

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

196

198

"1-ALİ KAZAK
2-FATMA KAZAK
3-MUZAFFER KAZAK
4-RUKİYE ALTIPARMAK
5-SABRİ KAZAK"

"1929,12 m2 irtifak hakkı tarla"

2025/106

TOKAT

ZİLE

TEMECÜK KÖYÜ

 

154

25

"1-ALİ OSMAN KALAFAT
2-BAHRİYE ERYİKİT
3-SAMİYE KALAFAT
4-SEVDİYE TEMİZ
5-SONER KALAFAT"

"1199,01 m2 irtifak hakkı tarla"

2025/130

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

SITMAPINARI MEVKİİ

"0 (eski)
167(yeni)"

"916 (eski)
95(yeni)"

"1-ADEM GÖLCÜ
2-ERASLAN BAŞIBÜYÜK
3-ERDAL GÖLCÜ
4-FEYZİ BAŞIBÜYÜK
5-GÖNÜL GÖLCÜ
6-HAYDAR GÖLCÜ
7-İPEK SEKMEN
8-MEHMET GÖLCÜ
9-METİN BAŞIBÜYÜK
10-YUSUF GÖLCÜ
11-YUSUF GÖLCÜ
12-ZEYNEP DEMİRÖZ"

"9518.80 m2
İrtifak hakkı
tarla"

2025/53

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

ÇADIRKAYA MEVKİİ

"0 (eski)
173 (yeni)"

"442 (eski)
194 (yeni)"

"1-BEKTAŞ ŞATUR
2-GÜLÜZAR ŞATUR
3-HÜSEYİN ŞATUR
4-HÜSNE ŞATUR
5-SERDAR ŞATUR"

"1421.76 m2 irtifak hakkı tarla"

2025/59

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

SITMAPINARI MEVKİİ

"0 (ESKİ)
"

205 (ESKİ

"AHMET KAMIŞ, AKGÜL KAMIŞ, ARZU KAMIŞ, BAĞDAT KAÇAN, BEKİR KAMIŞ,
BELGÜZAR HORUKLU, CEMAL KAMIŞ, ÇİÇEK TASAR,
DEMET ÖZÇELİK, DERYA YAVUZYİĞİT, DÖNDÜ KUŞKA, ELİF KANIK, ENGİN AKKAYA (VASİ:ERGİN AKKAYA),
ERAY KAMIŞ, ERCAN BAŞOL, ERDAL KAMIŞ, ERDOĞAN KAMIŞ,
ERGİN AKKAYA, EROL BAŞOL, FATMA KAMIŞ, GONCA ÇİNİK, GÜL KARAKUR,
GÜLBAHAR DÜZENLİ, GÜLCAN ESER,
GÜLER DERE, GÜLKIZ AY, HÜSEYİN KAMIŞ, HÜSEYİN KAMIŞ,
KADIR BAŞOL, KARANFİL KAMIŞ, MEMET AKKAYA,
MURAT BAŞOL, MURAT KAMIŞ, MÜRSEL KAMIŞ, NESLİHAN TONKAYA, NURAY KAMIŞ,
ORHAN KAMIŞ, ÖZLEM TASAR, RIZA KAMIŞ,
SEDEF SOLAKCI, SERDAL KAMIŞ,
SERVET KAMIŞ, SEVİM KAMIŞ, SEVİM UZUN,
SEYRAN KARATAŞ, TOPALAK KAMIŞ, YAYLA KAMIŞ, ZEYNEP ÖZDEMİR  "

"1891.68 m2 irtifak hakkı tarla"

2025/60

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

SITMAPINARI MEVKİİ

"0 (ESKİ)
155 (YENİ)"

"213 (ESKİ)
90 (YENİ)"

"1-Zeki KOCAKAHYA
2-İsmigül KOCAKAHYA
3-Ayfer ARSLAN
4-Sibel KARACA
5-Erol KOCAKAHYA
6-Yeliz ALTINÖZ
7-Birol KOCAKAHYA
8-Şenol KOCAKAHYA
9-Haydar KOCAKAHYA"

"172.91 m2 irtifak hakkı tarla "

2025/103

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

173

3

"1-CAFER BODUÇ
2-DÖNDÜ BODUÇ BERBER
3-GÜLER BORUK
4- HAFİZE BODUÇ
5- HANIM TİLBE
6-SEVGİ BODUÇ
7-ZEKİNE KEŞEN
8-ZÜBEYDE TİLBE"

"46.69 m2 irtifak hakkı tarla"

2025/113

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER MAHALLESİ YAPRAKLAR MEVKİİ"

196

31

"1-AYTEN BAŞER
2-GÜLDANE YİĞİT
3-HATİCE BOZDEMİR
4-KİBRİYA KURUMLU
5-NİSA MEHMETHAN 

 

SELVİ TOSUN MİRASÇILARI
6-FERHAT ÖZAKDAŞ
7-İSMAİL ÖZAKDAŞ
8-SADIK ÖZAKDAŞ
9-ŞERİFE GÜNDOĞDU"

"322.12 m2 irtifak hakkı tarla"

2025/96

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

"BAHÇELİEVLER MAHALLESİ YAPRAKLAR MEVKİİ"

196

104

HASAN GÖBEŞ

"1899.10 m2 irtifak hakkı tarla"

2025/63

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

TEKDÖNEK MEVKİİ

"0(ESKİ)
153 (YENİ)"

"360 (ESKİ)
66 (YENİ)"

"1-AYFER ARSLAN
2-BİROL KOCAKAHYA
3-EROL KOCAKAHYA
4-HAYDAR KOCAKAHYA
5-İSMİGÜL KOCAKAHYA
6-SİBEL KARACA
7-ŞENOL KOCAKAHYA
8-YELİZ ALTINÖZ
9-ZEKİ KOCAKAHYA"

1507.69 m2 irtifak Hakkı tarla

2025/129

TOKAT

ZİLE

GÖÇENLİ KÖYÜ

SIRTÜSTÜ MEVKİİ

"0 (ESKİ)
167 (YENİ)"

"895 (ESKİ)
71 (YENİ)"

"İlyas KAMIŞ Mirasçıları
1- Bekir KAMIŞ
2-Karanfil KAMIŞ
3- Yayla KAMIŞ"

2102.00 m2 irtifak hakkı tarla

2025/86

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ AKYAZI MEVKİİ

166

20

"1-AHMET KURT
2-BAYRAM KURT
3-GÜLŞAN ERTUĞRUL
4-HASAN KURT
5-HÜSEYİN KURT
6-İBRAHİM KURT(ÖLÜ)
7-MEHMET KURT
8-MUHARREM KURT
9-NEZAKET KURT
10-SELAHATTİN KURT
11-SİNEM KURT
12-ZÜLFİKAR GÖÇ"

1866.35 m2 irtifak hakkı tarla

2025/89

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

SİLİS MAHALLESİ

147

1

"1-Mahmut TİLBE
2- Sati TİLBE"

52.79 m2 irtifak hakkı tarla

2025/93

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

SİLİS MAHALLESİ ÖZ MEVKİİ

147

7

"GÜLZARİ BODUÇ MİRASÇILARI
1-ANIL BODUÇ
2-MELİHA BODUÇ
3-TUNCER BODUÇ
4-ÜNAL BODUÇ
5-YÜCEL BODUÇ
6-ZEHRA BOZKURT
7-ZEYNEP BODUÇ HACİOĞLU"

199.18 m2 irtifak hakkı tarla

2025/46

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

KÜTÜKLÜK MEVKİİ

"0 (ESKİ)
147 (YENİ)"

"531(ESKİ)
23 (YENİ)"

"1-Zeki KOCAKAHYA
2-İsmigül KOCAKAHYA
3-Ayfer ARSLAN
4-Sibel KARACA
5-Erol KOCAKAHYA
6-Yeliz ALTINÖZ
7-Birol KOCAKAHYA
8-Şenol KOCAKAHYA
9-Haydar KOCAKAHYA"

192,00 m2 irtifak hakkı tarla

2025/43

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

HERİSYOLU MEVKİİ

"0 (ESKİ)
145 (YENİ)"

"580 (ESKİ)
61 (YENİ)"

"1-Zeki KOCAKAHYA
2-İsmigül KOCAKAHYA
3-Ayfer ARSLAN
4-Sibel KARACA
5-Erol KOCAKAHYA
6-Yeliz ALTINÖZ
7-Birol KOCAKAHYA
8-Şenol KOCAKAHYA
9-Haydar KOCAKAHYA"

1900,10 m2 irtifak hakkı tarla

2025/69

TOKAT

ZİLE

"KARABALÇIK KÖYÜ "

KARAÇAM MEVKİİ

"0(ESKİ)
152 (YENİ)"

"311 (ESKİ)
55 (YENİ)"

ALİ KIRAN, ALİ TERZİOĞLU, ARİFE TOPER, ARSLAN TERZİOĞLU, BADE ŞEN, CUMA TERZİOĞLU, CUMA TERZİOĞLU, ÇİÇEK TASAR, DEMET ÇALBIYIK,
DENİZ DEFNE PEKTAŞ, DESTE ÇALBIYIK, DOĞAN KINALI, DURSUN KIRAN, DURSUN TERZİOĞLU, ELİF İŞBİLİR,
ERDAL ÇALBIYIK, ERDEM KINALI, FADİME DERE, FATMA BOZKURT, FINDIK KALYON, FİDAN KARİP, GARİP ÇALBIYIK, GÜLBAHAR ACER, GÜLBAHAR TONKAYA,
GÜLDESTE KARAKÜTÜK, GÜLÜZAR KAÇAN, HALİL ÖZEN, HASAN KIRAN,


HATUN TERZİOĞLU (ÖLÜ)- MİRASÇILARI- 

1-ERGİN KIRAN,
2-SENEM KURU, 

3-YETER ŞEN, HÜSEYİN ÖZEN, HÜSEYİN TERZİOĞLU, İPEK TOPER, KARABEY ÇALBIYIK, KAYMAK ÇİTİK, KEMAL TERZİOĞLU, MENEKŞE ÇAKIR, MESUT ÇALBIYIK, MURAT KIRAN, ÖZCAN KIRAN, RIZA KIRAN, SADIK KIRAN, SALMAN ÖZEN, SENEM KURU, TEMAM BEYDİLLİ, YASEMİN KIRAN (ÖLÜ), YETER KORUK,
YETER TERZİOĞLU, YUSUF KINALI

372,41 m2 irtifak hakkı tarla

2025/90

TOKAT

ZİLE

"GÜZELBEYLİ KÖYÜ "

ÖZ MEVKİİ

145

5

"AHMET AKGÜL, ALİ BALTA, ALİRIZA BORUK, CELAL PİŞKİN, CELAL TOPBAŞ,
CEMALETTİN PİŞKİN, CENGİZ BAŞKIRAN, DENİZ BİRSOY GÜRER, DİZEM AKGÜL, DOĞAN BİRSAY, DURAN BALTA,
DUYGU TEPE, ERCAN ERSOY, ERKAN AKGÜL, ESENGÜL AKGÜL, FATMA ALHAN, FATMA TILTAK, FİLİZ BALTA, GÜLAY AKGÜL
ATEŞ, GÜLFER BAŞBAYRAM, GÜLSÜM AKGÜL, HASAN HANBAŞ, HİDAYET BALTA, HÜSEYİN BALTA, İSMAİL AKGÜL, KAMİL PİŞKİN, KARİP HANBAŞ, KEMAL BİRSAY, MEHDİ AKGÜL, MEHMET AKGÜL, MEMET BORUK, MERDAN AKGÜL, MESUDİYE DOĞANAY,
MUAMMER AKGÜL, MUAZZEZ AKGÜL, MÜNEVVER DİLER, MÜNÜRE KAZAK, NECATİ AKGÜL, NURHAYAT KUŞ, NURTEN BİRSAY, ÖNDER HANBAŞ, ÖNER HANBAŞ, RIZA BİRSAY, SABRİYE BİRSOY, SATİ PEKEDİS, SERCAN ERSOY, ŞAZİYE AKGÜL, ŞÜKRÜ AKGÜL, TANSU BİRSOY, TUĞBA AKGÜL, TÜLAY DAĞ, YELİZ GÖK, YETER SAĞLAM,
YUSUF ERSOY, 

 

BEKTAŞ AKGÜL MİRASÇILARI;

GÜLDANE AKGÜL, AYDIN AKGÜL, ALİ AKGÜL, SEYHAN AKGÜL, CEYHAN AKGÜL, GÜLHAN AKGÜL,
 

SATİ BORUK MİRASÇILARI; 

RIZA BORUK, SEBİHA HASGÜL, FATMA BALTA,
 

YÜKSEL BORUK MİRASÇILARI; 

RIZA TEDİK, SEBİHA HASGÜL, FATMA BALTA, KEMAL KÜLEK, CEMAL KÜLEK, AYTEN SEVİNÇ DÖNE MARAL"

921,41 m2 irtifak hakkı tarla

