ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2026/8 Esas sayılı dosyasında davacı Devrek Orman İdaresi ile davalı Hakkı DALKIÇ, Ömer DALKIÇ, Şevket DALKIÇ, Fatime DALKIÇ, İlyas DEMİRBAŞ, Naciye DALKIÇ, Cemile AL, Abdullah DALKIÇ, Bayram DALKIÇ, Kadriye CİN, Mehmet DALKIÇ mirasçıları arasında davalı Zonguldak ili Devrek ilçesi Bakırcılar köyü 109 ada 30 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki 10/09/2026 günü saat 10:50'de Zonguldak Adalet Dairesinde yapılacak olan duruşma günü ve bozma tensip tutanağı; tüm aramalara rağmen kendisine tebliğ yapılamayan Halil oğlu İbrahim DALKIÇ ve Halil kızı Halime DALKIÇ ile Hasan kızı Emine DALKIÇ'a "Sulh için gerekli hazırlığı duruşmaya kadar yapmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz gibi karşı tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği,3402 sayılı Kadastro Kanununun 29'ncu maddesi düzenlemesi gereği duruşmaya hiçbir taraf gelmese de yokluklarında devam edileceği, dosyanın işlemden kaldırılmayacağı ihtar olunur." şerhi 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yapıldığı günden başlayarak 7. günün sonunda adı geçen kişilere tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.