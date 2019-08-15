İsveç'te Karolinska Enstitüsü uzmanları, 35 yıl boyunca muayene edilen 1 milyondan fazla kişiye ait sağlık verilerini inceledi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, araştırmada "0" kan grubuna sahip kişilerin kansere karşı diğer kan gruplarına göre daha dirençli oldukları gözlemlendi.



Araştırmada "A" grubundakilerin mide kanseri, "B" ve "AB" kan grubu olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu öne sürüldü.



ALKOL VE SİGARA FAKTÖRÜ



Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle yoğun alkol ve sigara kullanımının neden olduğunu da ifade etti. Daha önce Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi de benzer bir araştırmayı 55 bin kişiye ait sağlık verilerini inceleyerek yürütmüştü.



YÜZDE 55 DAHA FAZLA



Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelenmişti. Sonuçlar "A", "B" ve "AB" grubu kan taşıyanların "0" grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını göstermişti.