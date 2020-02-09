1.1 milyar insan sigara bağımlısı (9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü)

Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü...



Dünya Sağlık Örgütü, tam 33 yıl önce 9 Şubat'ı Dünya Sigarayı Bırakma Günü ilan etti...



Ancak yapılan tüm uyarılara, alınan tüm önlemlere rağmen sigara dünya genelinde can almaya devam ediyor.

Dünyada sigara tüketimine bağlı hastalıklar nedeniyle yılda yaklaşık 8 milyon kişi hayatını kaybediyor.

DSÖ'nün verilerine göre, sigara içenlerin yarısından fazlası tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.



1.1 MİLYAR BAĞIMLI

Dünyadaki 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısından yaklaşık yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerden olması dikkati çekiyor.



Tütün kullanımı akciğer ve ağız kanserleri ile kalp hastalıklarına yol açıyor. Sigara ayrıca kalp krizi ve felç riskinin artmasına neden olurken diş ve diş eti çürümesi ile ciltte kırışıkların başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

GÜNEYDOĞU ASYA VE BALKANLAR ÖNDE



En yoğun tütün kullanımı Güneydoğu Asya ve Balkanlarda

En yüksek sigara içme oranları Güneydoğu Asya ve Avrupa'nın Balkan bölgesinde yoğunlaşıyor. Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika kıtasında sigara içme oranlarının düşüklüğü dikkati çekiyor.



Birçok Güneydoğu Asya ülkesinde, sigara içme oranı erkekler için çok yüksek ve kadınlar için ise çok düşük gözleniyor. Endonezya'da erkeklerde sigara içme oranı yüzde 76,2 iken kadınların sigara içme oranı ise yüzde 3,6 şeklinde seyrediyor.

KADIN-ERKEK FARKI EN AZ AVRUPA'DA



Dünyada kadınların erkeklere oranla daha çok sigara içtiği tek ülke ise Danimarka. Bu ülkede kadınların yüzde 19,3'ü, erkeklerin yüzde 18,9'u sigara kullanıyor.



Kadın ve erkek sigara kullanıcıları arasındaki farkın en düşük olduğu ülkeler de ağırlık olarak Avrupa'da bulunuyor.

TÜRKİYE 40'INCI SIRADA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyada nüfusa göre en çok sigara içilen ülkeler arasında yüzde 52,4 oranı ile Kiribati başı çekiyor.



Bu ülkeyi, Nauru (yüzde 47,50), Sırbistan (yüzde 41,65), Rusya (yüzde 40,9), Ürdün (yüzde 40,45), Endonezya (yüzde 39,9), Bosna Hersek (yüzde 38,6), Lübnan (yüzde 38,3) ve Şili (yüzde 38) takip ediyor. Türkiye, yüzde 25,95 oranı ile bu listenin 40'ıncı sırasında yer alıyor.



KİRİBATİ'DE GÜNDE 200 ÖLÜM



Sigara tüketiminin en yoğun olduğu 116 bin nüfuslu Kiribati'de günde ortalama 200'den fazla kişi, tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.



"SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN GEÇ DEĞİL"

(40 YILLIK TİRYAKİLERDE İYİLEŞME GÖRÜLDÜ)

