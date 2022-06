10 saniye tek ayak üzerinde duramayanlar erken ölebilir

Bir kişinin dengeyi ne kadar iyi sağlayabildiği, sağlıkları hakkında bir fikir verebilir.



Örneğin önceki araştırmalarda, tek ayak üzerinde denge kuramama durumunun daha büyük felç riskiyle bağlantılı olduğunu gösteriyordu.



Dengesi zayıf olan kişilerin zihinsel gerileme testlerinde daha kötü performans gösterdiği ve bunama ile bir bağlantı olduğunu düşündürüyordu.



Şimdi İngiltere, ABD, Avustralya, Finlandiya ve Brezilya'dan uluslararası bir uzman grubu, denge ve ölüm oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen, türünün ilk örneği olan 12 yıllık bir çalışmayı tamamladı.



Araştırma gözlemsel olmasına ve nedenini belirleyememesine rağmen, bulguları çarpıcıydı.



Orta ila sonraki yaşamda 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde duramama, önümüzdeki 10 yıl içinde herhangi bir nedenden ölüm riskinin neredeyse iki katına çıkmasıyla bağlantılı çıktı.



Sonuçlar British Journal of Sports Medicine'de yayınlandı.



"RUTİN SAĞLIK KONTROLLERİNE DAHİL EDİLMELİ"



Bulgular o kadar keskin ki, Rio de Janeiro'daki Clinimex egzersiz tıbbı kliniğinden Dr Claudio Gil Araujo liderliğindeki araştırmacılar, yaşlı insanlar için rutin sağlık kontrollerine bir denge testinin dahil edilmesi gerektiğini öne sürüyorlar.



Aerobik kondisyon, kas gücü ve esnekliğin aksine, denge nispeten hızlı bir şekilde azalmaya başladığı yaşamın altıncı on yılına kadar iyi korunma eğiliminde.



Bununla birlikte, denge değerlendirmesi, muhtemelen bunun için standart bir test olmadığı için orta yaşlı ve yaşlı kişilerin sağlık kontrollerine dahil edilmiyor.



Şimdiye kadar, düşmeler dışındaki klinik sonuçlarla dengeyi ilişkilendiren çok az kesin veri var.



Çalışma için 2008-2020 yılları arasında yaşları 51 ile 75 arasında değişen ve yürüyüşü stabil olan toplam bin 702 kişi takip edildi.



Başlangıçta, katılımcılardan herhangi bir ek destek olmaksızın 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istendi.



HER İKİ AYAKTA EN FAZLA ÜÇ DENEMEYE İZİN VERİLDİ



Katılımcıların yüzde 21'i testi geçemedi. Sonraki on yılda 123 kişi çeşitli sebeplerden öldü. Yaş, cinsiyet ve altta yatan koşulları hesaba kattıktan sonra, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramamak, herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskini yüzde 84 oranında artırdı.



Araştırmacılar, katılımcıların hepsinin beyaz Brezilyalı olması da dahil olmak üzere çalışmanın sınırlamaları olduğunu söyledi, bu da bulguların diğer etnik kökenlere ve uluslara daha yaygın olarak uygulanamayacağı anlamına geliyor.



Yine de araştırmacılar, 10 saniyelik denge testinin “hasta ve sağlık profesyonelleri için statik denge konusunda hızlı ve nesnel geri bildirim sağladığı” ve “orta yaşlı ve yaşlı erkek ve kadınlarda ölüm riskiyle ilgili faydalı bilgiler eklediği” sonucuna vardı.