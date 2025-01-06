12 ay içinde ölme ihtimalinizi öğrenin: Yeni bir test doğru yanıtı veriyor

CheekAge adı verilen yeni bir test, yanağın iç yüzeyindeki hücreleri kullanarak biyolojik yaşı ölçüyor.

Yeni bir araştırma, yanağınızın iç kısmından alınan hücreler kullanılarak yapılan bir testin, önümüzdeki yıl içindeki ölüm riskinizi doğru bir şekilde tahmin edebileceğini gösteriyor.

Frontiers in Aging dergisinde yayımlanan araştırma, bir kişinin bir yıl içinde ölme riskini tahmin etmek için yanak içi örneklerini kullanan yeni CheekAge cihazının doğru sonuç verebileceğini gösterdi.

69 ile 101 yaşlarındaki bir grup yetişkinde denenen test herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskiyle güçlü bir şekilde ilişkilendirildi. Araştırma sırasında deneklerinin ölüm tarihlerinin, cihazla yapılan ölçümle yüzde 21 oranında uyuştuğunu gösterdi.

CheekAge, bir kişinin DNA'sına bağlı kimyasalların örüntülerine bakarak "biyolojik yaşını" ölçen bir araç olan gen saatinin başka bir türü.

Uzmanlar, bu tür ölçümler ve testler herhangi bir spesifik tedaviye işaret etmediğini ve bu yüzden insanlar bunlara dikkatli yaklaşması gerektiğini söylüyor. CheekAge tüketiciler tarafından satın alınamıyor, ancak aynı araştırma grubu şu anda piyasada olan TallyAge ismindeı benzer bir ürün üretti. Bu testlerde standardizasyon eksikliği olduğu ve sonuçların yanlış yorumlanma riski bulunduğu da belirtiliyor.