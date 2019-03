12 yaşındaki çocuk, satırla et doğrarken parmaklarını kesti!

5. sınıf öğrencisi Murat Çelik, yaklaşık 1 ay önce evde yemek yapılması için kemikli etleri et satır ile doğramak istedi.



Satırla et doğrarken aynı zamanda televizyon seyreden Çelik, dalgınlıkla satırı sol eline vurarak 4'üncü ve 5'inci parmaklarını kesip kopmalarına neden oldu.



Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, ilk müdahale sonrası Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğine sevk edildi.



Çelik, burada yapılan tetkik ve inceleme sonrası fakültenin Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Harun Karaduman ve Ömer Parıldar tarafından acil ameliyata alınarak mikro cerrahi operasyonu yapıldı.



Parmağın bir an önce yerine nakledilmesi için zamanla yarışan doktorlar, 5 saat süren ameliyat sonrası Çelik'in hem kopan 4'üncü parmağını yerine nakletti hem de el bileğinden ve kasığından aldıkları dokularla zarar gören parmaktaki doku defektlerini onardı.



Hastanede son pansumanı yapılan Çelik, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.



"DOKU DEFEKTLERİNİ AYNI AMELİYATTA ONARDIK"



Ameliyatı yapan doktorlardan Karaduman, "Murat Çelik bize getirildiğinde sol el 4'üncü parmağının kopmuş parçası vardı, 5'inci parmağının kopan parçası ise yoktu. Çelik'in 4'üncü parmağının orta bölümünde de doku ve damar defekti vardı. Öncelikle hastanın kemikle tendom onarımlarını yaptık. Daha sonra el bileğinden aldığımız damar ile damar defektlerini onardık. Böylece parmağın dolaşımını sağladık. Bunların ardından sinir, tendom ve diğer damar onarımları yapıldı" dedi.



Karaduman, ameliyatta kopan parçaları 4'üncü parmağa naklettikten sonra ek seansa ihtiyaç duymadan, 3'üncü parmağın sırt kısmından aldıkları dokularla Çelik'in doku defektlerini aynı ameliyatta onardıklarını kaydetti.



Kopan parmağın erken iyileşmesi için doku defekti sonrası 3'üncü ve 4'üncü parmağı birbirlerine dikerek 21 gün boyunca beklettiklerini ifade eden Karaduman, "21 gün sonra dikilmiş dokuyu ayırdık. Murat'ı, son pansumanını yapıp taburcu ettik ancak fizik tedavisi devam edecek. Murat'ın 4'üncü parmağını kurtarıldık, 5'inci parmağına ise kopan parçası getirilmediği için güdük onarımı yaptık." diye konuştu.



"KOPAN PARÇALAR SUYUN İÇİNDE OLMAMALI, BUZA DİREKT TEMAS ETMEMELİ"



Dr. Karaduman, parmak ve benzeri kopma durumlarında kopan parçaların hastaneye uygun şekilde taşınmasının önemine işaret etti.



Genellikle kopan parçaların suyun içinde ya da buza temas etmiş şekilde kendilerine getirildiğini, bu durumun ise çok yanlış olduğunu vurgulayan Karaduman, doku kopması vakalarında parçaların ıslak gazlı beze sarılı halde taşınması gerektiğine dikkati çekti. Karaduman, "Kopan parçalar bize suyun içinde ya da direkt buza temas etmiş şekilde getirildiğinde nakil imkanı çok zor. Kopan parçalar ıslak gazlı beze sarılıp ardından çevresine buz konulmalı ancak doku suya ya da buza direkt temas etmeden taşınmalı" bilgisini aktardı.



Karaduman, operasyonun başarılı geçtiğini dile getirerek, Çelik'in parmaklarının kan dolaşımında herhangi bir sorun bulunmadığını, sonraki süreçlerde parmağın daha fonksiyonel kullanılması için fizik tedavi gerektiğini aktardı.