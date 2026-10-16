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131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. 6'sı kanser ilacı

16.10.2026 13:39

Son Güncelleme: 16.10.2026 13:59

131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. 6'sı kanser ilacı
Anadolu Ajansı

Geri ödeme listesine alınanların 6'sı kanser, 22'si diyabet ilacı.

Aydın KayarEditör
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kişisel X hesabında yeni bir duyuru yaptı. 

 

119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıklayan Işıkhan, vatandaşların tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti. 

 

Işıkhan,  İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum." diye ekledi.

 

Işıkhan'ın paylaştığı listeye göre geri ödeme listesine alınan ilaçların dağılımı şöyle:

 

“6 adet kanser ilacı, 22 adet diyabet ilacı, 14 adet pulmoner hipertansiyon ilacı, 4 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı.”