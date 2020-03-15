15 dakikada sonuç veren corona virüs testi

Çin'in Hefei eyaletinde bulunan bir şirket corona virüsü 15 dakikada tespit edebilen bir test geliştirdi.

Şekil olarak gebelik testini andıran çubuk test kiti, üzerine hastadan alınan kanın damlatılmasıyla sonuç veriyor.

Test çubuğunun üst kısmında yer alan göstergede sonucun 'negatif' ya da 'pozitif' olduğuna ilişkin bir çizgi beliriyor.

Çin'in Xinhua haber ajansında yer alan habere göre klinik testlerde, test kitinin doğruluğu test edildi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yakın bir dönemde testler Çin pazarında olacak.

Testlerle ilgili haber, Çin Ankara Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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