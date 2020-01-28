2018'de kişi başına 3.75 kutu sinir sistemi ilacı düştü

Sağlık Bakanlığı'nca "Sağlık İstatistikleri Yıllığı'na göre, sinir sistemi ilaçları son yıllardaki artışını 2018'de de sürdürdü ve en çok tüketilen 3'üncü grup ilaç oldu.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, 2017'de 298.4 milyon kutu sinir sistemi ilacı satılırken, bu rakam bir yıl içinde 10 milyon kutu arttı.

2013'te 258.5 milyon olan sinir sistemi ilaçlarının kullanımı, son 5 yılda ise 49 milyon 500 bin kutu artmış oldu. 5 yılda sinir sistemi ilaçları kullanımındaki artış oranı yüzde 19 oldu.

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Verilere göre, Türkiye'de en çok tüketilen ilaç grubu ise sindirim sistemi ve metabolizma ilaçları. 2018 itibariyle 398 milyon 700 bin sindirim sistemi ve metabolizma ilacı satılırken, son 5 yılda sindirim sistemi ilaçları kullanımında 110 milyon kutuluk artış görüldü. 2013'te 280.6 milyon kutu sinir sistemi ve metabolizma ilacı satılırken, bu rakam 2016'da 346 milyon kutuya, 2017'de de 374 milyon kutuya ulaştı.



2018'de en çok satılan ikinci grup ilaçlar ise solunum sistemine ilişkin olanlar oldu. Yıl boyunca 329.8 milyon kutu solunum sistemi ilaci satılırken, bu 2017'de 317.2 milyon kutu olmuştu. Solunum sistemi ilaçlarında 2013 yılı tüketimi ise 263.8 milyondu.



Açıklanan son rakamlarla, 2018'de Türkiye'deki toplam ilaç satışı 2 milyar 351 milyon 200 bin kutuya çıktı. Bu da 2018 nüfusunun 82 milyon olduğu dikkate alınırsa, kişi başına 28.6 kutu ilaç düştüğünü gösteriyor. 2017'de ise kişi başına ilaç tüketimi 28 kutu olmuştu.