2021'de 316 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, şiddet uygulayanların ezici çoğunluğunun, hasta ya da hasta yakınlarından oluştuğunu söyledi.

Durmuş, "Sağlık birimlerinde ya da saha çalışmalarında, fiziki şiddetten sözlü saldırıya, tehdit içerikli saldırılardan tacize kadar şiddetin her türüne rastlamak mümkün. Bıçaktan silaha, sandalyeden testereye, oraktan kolonya şişesine, akla gelebilecek her şey şiddet aracı olarak kullanılabilmektedir" dedi.



'316 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET KURBANI OLDU'



Şiddet sorununa çözüm bulunmadığı sürece sağlıkçıların adalete olan güveninin sarsılacağını söyleyen Başkan Durmuş, "Yeni yılın ilk 20 gününde tanık olduğumuz şiddet haberleri, 2022'nin çok daha kötü geçeceğine işaret ediyor. Daha 3 gün önce, İstanbul Çam Sakura'da gebe bir hemşire saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi. Şanlıurfa'da da bir başka hemşire, çalıştığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şiddete maruz kaldı" diye konuştu.



2021'de sağlık çalışanların uğradığı şiddetin aralık ayında da tavan yaptığını vurgulayan Durmuş, "Bu ayda sağlık çalışanlarına yönelik 31 şiddet olayı yaşandı. 57 saldırganın neden olduğu olaylarda, 50 sağlık çalışanı mağdur oldu. 2021 yılı boyunca ise 190 şiddet olayı gerçekleşti. 364 saldırganın gerçekleştirdiği olaylarda, 316 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu." dedi.

Durmuş'un verdiği bilgiye göre yıl boyunca yaşanan 190 şiddet vakasının143'üne hasta ve hasta yakınları neden oldu.

SADECE 41 ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Yıl boyunca yaşanan olaylarda şiddetin adresinin çoğu zaman hastaneler, özellikle de acil servisler olduğuna dikkat çeken Durmuş, "190 şiddet olayının 146'sı buralarda yaşandı. Öte yandan 13 olay aile sağlığı merkezlerinde, 31 olay ise saha çalışmaları esnasında meydana geldi. 2021 yılında 92 doktor ve 59 hemşire şiddet olaylarının mağduru oldu. Mağdurların, 50 güvenlik görevlisi, 46 112 çalışanı ve 69 da diğer sağlık çalışanı şeklinde sıralandığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 124 saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 135 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sadece 41 saldırgan tutuklanırken, 3 saldırgana ise para cezası verildi." dedi.



