2050 yılında dünyadaki insanların yarısı miyop olacak: Doğal seçilim etkisi

ABD’de yer alan Michian Üniversitesi’nden araştırmacılar bu yüzyılın ortasında dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 4,9 milyar insanın miyop olacağını hesapladı.

TEMEL NEDEN EKRAN SÜRESİNİN ARTMASI VE DIŞARI ÇIKMAMAK

Göz merceğinin tam odaklanamaması nedeniyle oluşan uzağı net görülemesi sonucunda ortaya çıkan hastalığın nedenleri arasında çevresel koşullar ve genetik yatkınlık bulunuyor. Araştırmacılar, teknolojinin gelişmesi ile birlikte artan ekran önünde vakit geçirme süresi ve uzun mesafe görüşünü artıracak açık hava etkinliklerini etkinlikleri terk etmesini durumun temel nedeni olarak görüyor.



MİYOP GENLERİ İLE ÜREME KALİTESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR

Bununla birlikte, ABD’li uzmanlar uzağı görememe veya miyopi riskini artıran birçok genetik varyantın üreme kalitesini artıran özelliklerle ilişkili olduğunu buldu. Bu nedenle, miyopluk genlerine sahip olanların daha fazla çocuk sahibi olmasının muhtemel olduğu ve, popülasyonda miyopiye neden olan genlerin yaygınlığının artacağı belirtildi.



Michigan Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı ve evrimsel biyolog Jianzhi Zhang, “Miyop nüfusundaki hızlı artışın kısmen miyopi ile ilişkili mutasyonların doğal seçiliminden kaynaklandığını bulduk. Bunun nedeni miyopinin yararlı olması değil, bu mutasyonların üreme avantajlarıyla da ilişkili olması” ifadelerini kullandı.

63 BİN 185 KİŞİNİN GENETİK VERİLERİ İNCELENDİ



Profesör Zhang ve meslektaşı Erping Long, yaptıkları çalışmada Birleşik Krallık Biobank çalışmasına katılmak için gönüllü olan 40-69 yaşları arasındaki 63 bin 185 kişinin genetik ve tıbbi verilerini inceledi.



Denekleri yaşlarına göre altı gruba ayıran ekip, miyopi oranlarının 1940–44 ve 1965–69 arasında doğanlar arasında yüzde 24,4'ten yüzde 41'e yükseldiğini buldu. Yaşın görme üzerindeki etkilerine bakıldı. Araştırmacılar 40 yaş için bu değerin, miyopi olasılığının 25 yıllık zaman aralığında yüzde 30,3'ten yüzde 43,5'e yükselmesine eşdeğer olduğunu buldu.

Ardından, Profesör Zhang ve Dr Long, deneklerin DNA'sında artmış miyopluk riski ile ilişkili olduğu bilinen genetik varyasyonları inceleyerek, genç nesillerde daha yaygın görünen 25 geni keşfetti. Özellikle sekiz genin ilk çocuklarını daha düşük yaşta dünyaya getiren insanlarla ve genel olarak daha fazla sayıda çocuğa sahip olmakla ilişkili görünen beş varyantla bağlantılı olduğu tespit edildi.



Araştırmanın sonuçları National Science Review adlı dergide yayımlandı.

GÖLETİN RENGİ PEMBEYE DÖNÜŞTÜ