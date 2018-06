BBC’den James Gallagher’in haberine göre, ileri evre meme kanseri olan ve kemoterapi gibi geleneksel tedavilere yanıt vermeyen Judy Perkins’in hastalığı, diğer organlara da yayılmıştı. Karaciğerinde tenis topu büyüklüğünde tümörler vardı.



Dünyanın önde gelen kanser araştırma kuruluşlarından ABD merkezli Ulusal Kanser Enstitüsü ise Perkins'e yeni bir terapi uyguladı. Tıp dünyasını heyecanlandıran tedavide, hastanın kendi akyuvarları (beyaz kan hücreleri) ile bazı ilaçlar kullanılıyor. Terapi "düşmanını tanı" yöntemiyle başlıyor.



Önce tümörün genetiği ve geçirdiği mutasyonlar inceleniyor. Kanser böylece bağışıklık sisteminde daha görünür oluyor.



VÜCUDA ENJEKTE EDİLEN HÜCRE İLAÇ TEDAVİSİ İLE DESTEKLENİYOR



Hastanın bağışıklık sistemi zaten tümörlere karşı savaşıyor ama akyuvarlar ile kanser arasındaki mücadelede yenik düşüyor. Perkins'in hastalığında 62 genetik anomaliden sadece 4'ü kansere saldırabilecek durumda.



Meme taramalarında kanseri öldürebilecek olan akyuvarlar saptanıyor. Sayıca yetersiz olan bu hücreler laboratuvarda çoğaltılıyor. Perkins'in vücuduna yeniden enjekte edilen 90 milyar hücreye destek için ilaç tedavisi de uygulanıyor.



“TÜMÖRÜN GİDEREK KÜÇÜLDÜĞÜNÜ HİSSEDİYORDUM”



Judy Perkins, daha tedavinin bitiminden bir hafta sonra vücudunda bir değişiklik hissettiğini söylüyor.



BBC'ye konuşan Perkins "Göğsümdeki tümörün giderek küçüldüğünü hissediyordum. Bir iki hafta sonraysa tamamen kayboldu" diyor.



Perkins tedavi sonrasında yaptırdığı ilk meme taramasını unutmuyor.



Doktorlarla beraber heyecandan zıplamaya başlayan kadın, işte o zaman beklediği sözleri işitmiş: "İyileşebilirsin."



Perkins şimdi hayatın tadını çıkarıyor. Sırt çantasını toplayıp seyahat ediyor, deniz kanosuyla geziyor. Florida'nın etrafındaki 5 haftalık seyri yeni bitmiş.



KİŞİYE ÖZEL “YAŞAYAN İLAÇ TEDAVİSİ”



Doktorlar, bu teknoloji için "yaşayan ilaç" tanımını yapıyor çünkü hastanın kendi canlı hücrelerinden üretiliyor.



ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Dr. Steven Rosenberg, "Akla hayale gelebilecek en kişiye özel tedavi yönteminden bahsediyoruz" diyor.



Tedavi sadece bir hastada denendi ve bulguların doğrulanması için daha çok deney yapılması gerekecek.



Kanser hastalarındaki bağışıklık tedavisi için en büyük zorluk, bazı hastalarda işe yararken çoğunlukta işe yaramaması.



Buna rağmen "her kanser hastasına özel ilaç tedavisinin" yeni terapiler için önemli bir adım olduğu düşünülüyor.



Uzmanlara göre şu ana dek bir kişide denenen tedavinin hayat kurtaracağını söylemek için erken. Ancak kimilerine göre her hastaya özel tedavi sunan bu yöntem, tıp dünyasında çığır açabilir.



VİDEO: KANSERLE SAVAŞTA İMMÜNOTERAPİ SEÇENEĞİ