3 bakandan corona virüs toplantısı sonrası açıklama

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı'nda toplandı.



3 bakan, 3 saati aşan toplantı sonrası basın açıklaması yaparak soruları yanıtladı.

İlk olarak söz alan Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Devlet yönetimimiz dün pozitif tanı konduğu bilgisini kamuoyuna hemen vermekte tereddüt etmemiştir. Bundan sonraki her buluşma bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Corona virüse karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin bilgi ile karıştırıldığı bir ortamdayız. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırmak sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum.

"AVRUPA'DAKİ DURUM NEDENİYLE RİSK CİDDİ"

Sorun küresel mücadelemiz ulusal. Bilimsel yöntemle ilerledik. Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir. Bugünkü toplatımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Turizm ve ticaretten sorumlu bakanlarımız bugün toplantımızda bizlerle birliktelerdi. Ticaret Bakanlığımız bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Ticaret Bakanlığı'nın ön iznine tabi olması kararı alınmıştı. Vatandaşımızım ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin vatandaşımızın alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izni verilmeyeceğini üreticilerimize hatırlatmak istiyorum. Fuarlarla ilgili yaklaşımlar oldu. Turizm Bakanlığımız kültür organizasyonlarının durumu ile ilgili yaklaşım oldu.

''CORONA VİRÜS TEDBİRLERİMİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR''

Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına geliyor. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Corona virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

TÜRKİYE'DEKİ İLK VİRÜS VAKASI



Yurtdışı temaslı genel durumu iyi. Temaslı kişilerle durumunun tespiti dahil olmak üzere alınması gereken tedbirler alınıyor.



OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler.

''CUMHURBAŞKANI BAŞKANLIĞINDA YARIN BİR TOPLANTI OLACAK''



Cumhurbaşkanı başkanlığında yarın bir toplantı olacak. Yurdışı kaynaklı bu virüsün yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımız yurtdışına gitmemesi gidenin evinden çıkmaması evini havalandırması dışarı çıkacaksa maskesini kullanması Türkiye'ye gelmek için sınırları zorlamamasının yeterli olacağını ifade etmek istiyorum.

''MASKE TAKMADAN DIŞARI ÇIKMAYALIM''

Yaşlılar bu dönemde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Tokalaşma sarılma gibi yakın temaslardan kaçınalım. Maske takmadan dışarı çıkmayalım.

VİRÜS YAZIN ETKİSİNİ YİTİRİR Mİ?



Yaz döneminde etkisinin azalacağı Bilim Kurulu'nun da öngörüsü.

''2 AYLIK SÜREÇ ÇOK ÖNEMLİ''

Önümüzdeki 2 aylık süreç bizim için çok önemli. 2 aylık süreci panik havası oluşturmadan götürmeliyiz.

''STOKTA İLAÇLARIMIZ VAR''

Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok. Geliştirilmiş şu an somut herhangi bir ilaç aşı söz konusu değil.''

TURİZM BAKANI ERSOY: OTELLER SEZON AÇILIŞINI MART DEĞİL NİSAN SONUNDA YAPMALI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini söyledi.

''DAHA AZ TURİST GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Ersoy özetle şu ifadeleri kullandı:

''15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurtdışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Geçen seneyle kıyaslandığında turizm hareketliliklerini cezbettirmek yerine geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamanın çok daha sağlıklı çözüm olacağına karar verdik. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde. Oteller sezon açılışı mart değil nisan sonunda yapmalı.''

TİCARET BAKANI PEKCAN: PANİĞE GEREK YOK, ÜRÜN STOĞU YETERLİ

Ticaret Bakanı Pekcan da şöyle konuştu:

''Maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. Amacımız ihracatı engellemek değil. İhracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine verdik. (Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) Ticaret Bakanlığı olarak 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık. Bugün yeni bir olay daha var. Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Panik yapacak bir durum yok. Yeterli ürün stoğumuz var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşılmasını sağlayacağız. 16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız.''

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