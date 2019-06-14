Balıkesir'de yaşayan Mehmet Altıntaş’ın böbreğinde oluşan taş, böbrek kanallarını tıkayarak böbreğin balon gibi şişmesine ve 40 santimetreye ulaşmasına yol açtı.



Mehmet Altıntaş’ın kendisine yorgunluk ve halsizlik şikayetiyle başvurduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çoban, “Hastamız dahiliye uzmanının bize yönlendirmesiyle geldi. Karaciğerinin altından kasığına kadar uzanan kistik bir lezyonu vardı. Tomografilerini incelediğimizde bunun böbrek olduğunu anladık. En büyüğü 2,5 santimlik birkaç tane taş böbreğin çıkışını tıkamış ve böbrek artık balon haline gelmişti. Biz bu ameliyatı laparoskapik yöntemle üç delikten girip yapabileceğimizi düşündük ve balon haline gelmiş taşlı böbreği çıkardık. Hastamız iyi, muhtemelen yarın taburcu edeceğiz. Laparoskopik ameliyatlar ürolojide herkesin yaptığı sık ameliyatlar değil. Özellikle de daha önce ameliyat olmuş hastalarda, vak'alarda çok zorlu ameliyatlar. Ama başarılı bir ameliyat oldu, mutluyuz” diye konuştu.



“BÖBREK KARNIN SAĞ TARAFINI DOLDURMUŞ”



Mehmet Altıntaş’ın böbreğinin 40 santimetreye kadar ulaşmasının sebepleri hakkında da konuşan Op. Dr. Hidayet Çoban, “Hastamız daha önce böbrek taşından ameliyat olmuş, ama böbrek çıkışında muhtemelen doğuştan gelen bir darlığı vardı. Oraya da büyük bir taş; 2,5 santimlik bir taş oturmuş, tıkamış. Böbrek karaciğeri ittirmiş, kasığa kadar 40 santim uzunluğunda balon haline gelmiş ve karnının sağ tarafını tamamen doldurmuş. Normalde açık ameliyatta bile o böbreği serbestlemek ve çıkarmak zorlu bir ameliyat süreci” ifadelerini kullandı.



VİDEO: BÖBREK TAŞI NEDEN OLUR?