İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Dr. Ufuk Akdıkan, 41 hekiminin Tıp Bayramı kapsamında Adana'da görev yapan Doktor Tuğrul Tunca önderliğinde bir araya geldiğini söyledi.



Sergilerini ilk olarak Adana'da açıktıklarını belirten Akdıkan, "Bizim ortak olduğumuz iki nokta var. Bir tanesi hekim olmamız, diğer yönümüz ise fotoğraf sanatına gönül vermemiz. Amacımız insanlara doktorların da görevleri dışında bir hayatlarının olduğunu göstermek ve herkese fotoğraf sanatını sevdirmek. Son dönemde sağlıkta şiddet epey gündemde. Biz de farklı bir açıdan sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz de çektiğimiz fotolarda sağlıkta şiddete hayır diyoruz." dedi.



Akdıkan, karma fotoğraf sergilerinin 30 Ağustos ve 9 Eylül'de İzmirlilerle buluşacağını sözlerine ekledi.



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz de sanatın insan hayatında çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları çok yönlü insanlardır. Arkadaşlarımızın sağlıkta şiddet konusunda farkındalık yarattığı bu sergideki eserleri görünce çok etkilendim. Ben de bir kez kez daha sağlıkta şiddete hayır diyorum. Serginin açılmasında emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." diye kon