1-KÜBA'NIN KANSER TEDAVİSİNİN DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN FARKI NE?



Kanserde uygulanan kemoterapi ve immünoterapi gibi standart tedaviler bakımından Türkiye ve Küba arasında fark yok. Aradaki en önemli fark bazı tümörlerde etkili olan Küba aşıları. Küba aşılarının en önemli özelliği yan etkilerinin kemoterapi ve immünoterapiye göre çok daha az olması. Hastaların yaşam kalitesini arttırması da bir diğer önemli fark.



2-KANSER AŞISI BÜTÜN KANSER TÜRLERİNDE ETKİLİ Mİ?



melike.sahin@ntv.com.tr

Bu tedavi tüm kanser türlerinde etkili değil. Küba aşısının kullanıldığı en önemli alan akciğer kanserinin küçük hücreli olmayan tipi. Beyin tümörlerinde ve baş boyun kanserlerinde de kullanılabiliyor. Pankreas ve Kolon kanseri üzerindeki etkisi ise şu anda hala araştırılıyor. Küba' da bu aşıyı kullanan akciğer kanseri hastalarının hastalıklarının üçüncü ve dördüncü yılında hala hayatta olduklarını ve yaşam kalitelerinin de gayet iyi durumda olduğunu görüyoruz.



3-KANSER AŞISI HASTALIĞIN HANGİ EVRELERİNDE UYGULANABİLİYOR?



Küba aşıları geleneksel kemoterapi ya da radyoterapi görmüş hastalarda önemli ölçüde gerileme sağlanmışsa bunun daha uzun sürdürülebilmesini sağlar. Daha az yan etkiyle daha olumlu bir sonucun uzun süre devam etmesini sağlıyor. Şu an için erken evre kanserlerde kullanım yeri yok. İleri evrede olan hastalarda kemoterapi ve radyoterapi tedavisinden alınan olumlu sonucu daha ileriye taşımak için kullanılıyor.



4-KÜBA NASIL KANSER TEDAVİSİNDE ÖNDE GELEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU?



Küba'da devlet sağlık hizmetlerini ücretsiz veriyor ve sağlık alanındaki araştırmalara ciddi şekilde destek sağlıyor. Bu gelişmeyi sağlayan en önemli nokta. Ben her ülkenin mutlaka kendi ürünlerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum.



5-KANSER AŞISI TÜRKİYE'DE YAYGIN ŞEKİLDE UYGULANABİLİR Mİ?



Ben iki aydır Türkiye'de çalışıyorum. Bu süreçte gördüm ki Küba' da görülen kanser türleri ve sıklığıyla Türkiye'deki çok benziyor. Örneğin Türkiye'de erkeklerde akciğer kanseri en sık görülen tür. Küba aşısının da en etkili olduğu tür akciğer kanseri. Bu yüzden Türkiye'deki hastaların Küba aşısından fayda göreceğine inanıyorum. Türkiye ve Küba arasındaki işbirliğini önemsiyorum.



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