5 yaşındaki Miray da corona virüsü yendi

Zafer Kapaklıkaya, yaklaşık 8 gün önce grip şüphesiyle Kargı Devlet Hastanesine başvurdu. Çorum'a sevk edilen Kapaklıkaya'nın corona virüs testleri pozitif çıkınca önce kendisi, birkaç gün sonra da 5 yaşındaki kızı Miray ve 12 yaşındaki oğlu Mustafa tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan Kapaklıkaya ailesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi.



EVDE KAL ÇAĞRISI YAPARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİLER



Hastaneden taburcu olan Kapaklıkaya kardeşler, “evde kal” çağrısı yaparak sağlık çalışanlarına tedavi sürecinde gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Önce normal grip belirtisiyle rahatsızlığın başladığını dile getiren baba Zafer Kapaklıkaya, “Virüse ne zaman yakalandığımızı biz de bilmiyoruz. Normal gribi atlatamayınca doktora başvurdum. Kargı İlçe Devlet Hastanesi'nde testlerim pozitif çıkınca 6 Nisan'da buraya geldim. Hastaneye düşmeyince kimse anlamıyor. Bizim de aynısıydı. Maske takmadık. Bundan korunmak için önce maske taksınlar. Evden çıkmasınlar” dedi.



İTALYA'DAN GELDİ TEDBİR AMAÇLI KONTROL ALTINA ALINDI



Ayrıca geçtiğimiz ay İtalya'dan gelerek öksürük şikayetiyle kontrol amaçlı hastaneye alınan bir gurbetçinin de testleri negatif çıkınca hastaneden taburcu edildi. 12 Mart'ta İtalya'dan geldiğini 14 gün evinde karantinada kaldığını, karantina bittikten bir hafta sonra öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğunu dile getiren Murat Yılmaz ise, “Öksürük şikayetim ve İtalya'dan gelmem nedeniyle gözetim altında tutuldum. Sonuçlarım negatif çıktı. Şu anda taburcu oluyorum. Sağlıkta İtalya ile Türkiye arasında çok çok fark var. Gerçekten Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor dedikleri kadar var. Avrupa ile Türkiye'deki hizmet ölçülemez” ifadelerini kullandı.



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