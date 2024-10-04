50 ülkenin verileri incelendi: 2050'ye kadar gençlerin yüzde 40'ı uzağı göremeyebilir

50 ülkeden 2023 yılına kadar toplanan verilerle küresel bir araştırma gerçekleştirildi.



Önceki tahminlerde 2015 yılına kadar veriler dikkate alınmıştı ve dünya nüfusunun yarısının 2050'ye kadar miyop olacağı öngörülüyordu.



Çin'deki Sun Yat-Sen Üniversitesi'nden araştırmacıların önderliğinde gerçekleştirilen yeni analiz, 5.4 milyon çocuk ve genç ile yaklaşık 2 milyon miyop vakasını kapsayan 276 çalışmayı ele alıyor.

1990 ile 2023 yılları arasında, 5-19 yaş arasındaki kişilerin küresel miyopluk oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseldi.



Miyopluğun en yüksek olduğu ülke yüzde 86 ile Japonya iken, en düşük oran yüzde 0.84 ile Paraguay oldu.



Çocuklar ve gençler arasındaki miyop oranının bu hızla artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılına kadar dünya genelindeki genç nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının miyop olması bekleniyor.



Özellikle Asya'da bu oranın yüzde 70'e yaklaşabileceği tahmin ediliyor.