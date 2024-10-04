50 ülkenin verileri incelendi: 2050'ye kadar gençlerin yüzde 40'ı uzağı göremeyebilir
50 ülkeden toplanan verilere göre, 2050 yılına kadar 740 milyondan fazla çocuk ve ergenin uzak mesafedeki nesneleri görmekte zorlanabileceği öngörülüyor. Araştırmalara göre pandemi miyopluk oranını artırdı.
50 ülkeden 2023 yılına kadar toplanan verilerle küresel bir araştırma gerçekleştirildi.
Önceki tahminlerde 2015 yılına kadar veriler dikkate alınmıştı ve dünya nüfusunun yarısının 2050'ye kadar miyop olacağı öngörülüyordu.
Çin'deki Sun Yat-Sen Üniversitesi'nden araştırmacıların önderliğinde gerçekleştirilen yeni analiz, 5.4 milyon çocuk ve genç ile yaklaşık 2 milyon miyop vakasını kapsayan 276 çalışmayı ele alıyor.
1990 ile 2023 yılları arasında, 5-19 yaş arasındaki kişilerin küresel miyopluk oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseldi.
Miyopluğun en yüksek olduğu ülke yüzde 86 ile Japonya iken, en düşük oran yüzde 0.84 ile Paraguay oldu.
Çocuklar ve gençler arasındaki miyop oranının bu hızla artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılına kadar dünya genelindeki genç nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının miyop olması bekleniyor.
Özellikle Asya'da bu oranın yüzde 70'e yaklaşabileceği tahmin ediliyor.
PANDEMİ ORANI ARTIRDI
Son 30 yılda, özellikle 2020'den sonra, miyopluk oranlarındaki artışın dünya genelinde gözlendiği belirtildi.
Ayrıca, COVID-19 pandemisi döneminde çocuklar arasında miyopluk oranlarının kötüleştiği belirtiliyor.
Hong Kong'da 6-8 yaş arasındaki 709 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma, pandeminin ilk yılında miyoplukta hızlı bir artış tespit edildi.
Yapılan bir çalışma, iki miyop ebeveyni olan bir çocuğun yeterince dışarıda vakit geçirmemesi durumunda miyop olma riskinin yüzde 60'a yükseldiğini gösterdi.
Pandemi sırasında çocukların çoğunlukla kapalı alanlarda kalması ve uzaktan eğitimle ekran başında uzun süre geçirmesi, miyopluk riskini artıran etkenlerden biri olarak görülüyor.
ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN EĞİTİM SÜRECİ HIZLANDIRIYOR
Araştırmacılar, Singapur ve Hong Kong'da çocukların henüz iki ya da üç yaşındayken eğitime başlamasının çocukluk dönemindeki miyopluk oranlarını etkileyebileceğini düşünüyor.
Çalışma, British Journal of Ophthalmology dergisinde yayımlandı.
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