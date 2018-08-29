Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre uzmanlar, uyku süresinin uzunluğu ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma yaptı.
Sputnik News'in haberine göre, kalp problemi bulunmayan 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, denekleri 8 saatten fazla, 6 saatten az ve 6-8 saat arası uyuyanlar olmak üzere üç gruba ayırdı.
6 SAATTEN AZ UYKUYA DİKKAT!
Uzmanlar, günde 6 saatten az uykunun kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini yüzde 11 artırdığı, 8 saatten fazla uykunun ise yüzde 33 artırdığı sonucuna vardı. Sputnik'in haberine göre, günlük ideal uyku saatinin 6-8 saat arası olduğunu tespit eden uzmanlar, 8 saatten fazla uyunmaması konusunda uyarılarda bulundu.
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6 saatten az uyku kalp hastalıkları riskini artırıyor
ntv.com.trSağlık
Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'ndan uzmanlar, sağlıklı bir vücut için gerekli olan uyku saatinin günde 6-8 saat olduğunu açıkladı. Uzmanlar 6 saatten az uykunun kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini yüzde 11 oranında arttırdığını söylüyor.
Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre uzmanlar, uyku süresinin uzunluğu ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma yaptı.