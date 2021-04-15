65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son genelgede 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı.



Ancak artan vakalarla birlikte son yapılan Kabine toplantısı sonrasından yeni kararlar alındı.

"Kısmi kapanma konulu son genelgede 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için haftasonu sokağa çıkmak tamamen yasaklandı.

Haftaiçi ise 65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bakanlık yayımlanan "Kısmi kapanma konulu genelge"ye sıkça sorulan sorulara cevap verdi.

Cevaplarda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için şu ifadelere yer verildi.

"Genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden;

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası toplu ulaşım faaliyeti izne tabi olup seyahat izin kurullarından izin alınması gerekmektedir."





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