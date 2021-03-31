65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

İçişleri Bakanlığı’nın gece saatlerinde yayımladığı genelgeye göre corona virüs kısıtlamalarından en çok etkilenen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.



65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.



Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.



Yeni düzenleme ile birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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