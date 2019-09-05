Anne Hatice Bilgin, henüz 25 haftalık hamileyken, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sezaryenle 650 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.



Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi (ODÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 19 Haziran'da dünyaya gelen bebek Umut Bilgin, yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı.



Kuvöze konulan bebek, 35. haftada 1 kilo 650 gram ağırlığa ulaşarak yaşama tutundu. Umut bebek yakında taburcu edilecek.



Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Timur, Umut bebeğin, yüksek riskli gebelik dönemi geçiren bir annenin bebeği olduğunu söyledi.





Annenin, gebeliğinin 25. haftasında çok yoğun kanamayla ameliyata alındığını ve doğumun sezaryenle gerçekleştirildiğini belirten Timur, 650 gram ağırlığında doğan prematüre bebeğin, daha sonra yoğun bakım servisinde tedavisine başlandığını aktardı.



Prematüre bebeklerin birçok sıkıntısı olabileceğine dikkati çeken Dr. Timur, "Özellikle belli gram ağırlığında doğan bebeklerin bir kısmını maalesef kaybedebiliyoruz. Umut bebek de 650 gram doğdu ve hayata tutunmayı başardı." dedi.





"ŞU ANA KADAR BEBEKTE CİDDİ BİR SORUN OLMADI"



Yeni doğan yoğun bakım ünitesi uzmanı Dr. Mahir Ceylan ise "Umut bebeğin sağlığı zaman zaman ciddi sıkıntılı dönemlere girdi ancak bebek, o sıkıntılı süreçleri atlattı ve hayata tutundu. Şu anda bebeğin kilosu doğum tartısının neredeyse üç katına ulaştı. Şu ana kadar bebekte ciddi kalıcı bir sorun olmadığını da görmekteyiz” diye konuştu.