7 günlük bebek Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldı

Kıbrıs Rum kesiminde 7 günlük bebekte yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.



Alithia gazetesinin haberinde, Rum kesiminde 7 günlük bebekte Covid-19 tespit edildiği, hastaneye yatırılan bebeğin yeni doğan uzmanı doktorlar tarafından sıkı takip altında tutulduğu ifade edildi.



Haberde, 7 günlük bebeğin yanı sıra 14 aylık bir bebek ve 2 yaşındaki bir çocuğun Covid-19 tedavisi gördüğü, durumlarının iyi olduğu kaydedildi.



Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle sağlık sisteminin zorlandığı vurgulanan haberde, yoğun bakımlarda tedavi gören hasta sayısının fazla olması nedeniyle hastanelerin alarm verdiğinin altı çizildi.



Rum kesiminde, toplamda 109 bin 665 Covid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 464 kişi hayatını kaybetti.

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