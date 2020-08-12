A vitamininin faydaları nelerdir? A vitamin hangi besinlerde bulunur?

Normal besinlerde iki tip A vitamini bulunur. Bunlardan ilki önceden oluşturulmuş (premade) A vitaminidir. Aynı zamanda retinol adıyla da bilinir ve aktif bir A vitamini tipidir. Premade A vitamini et, balık, kümes hayvanları, tam yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunur.

İkinci A vitamini tipi ise provitamin A olarak bilinir ve meyve, sebze gibi bitki bazlı gıdalarda bulunur.



A vitamininin vücuttaki bilinen işlevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:



görme fonksiyonunun devamlılığı (A vitamini gözün retina tabakasında ışığı emen bir protein olan rodopsinin uyarılmasını sağlar)



bağışıklık fonksiyonu,



üreme,



hücresel iletişim,



hücre büyümesini ve farklılaşmasını destekleme,



kalbin, akciğerlerin, böbreklerin ve diğer organların normal oluşumunu ve korunmasını sağlama

A VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

A vitamini diş, kemik, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur. Göz retinasında renk veren pigmentleri ürettiği için aynı zamanda retinol olarak da bilinir.



A vitamini, özellikle düşük ışıkta iyi görüş elde etmeyi sağlar. Aynı zamanda sağlıklı hamilelik ve hamilelik sonrası anne sütü ile emzirmede büyük rol oynar.



Beta-karoten tipi A vitaminleri antioksidandır. Antioksidanlar hücreleri serbest radikal adı verilen maddelerin neden olduğu hasarlardan korur.



Serbest radikallerin bazı kronik ve uzun sürede seyreden hastalıklara katkıda bulunduğu ve yaşlanmada rol oynadığı bilinmektedir. Beta-karoten içeren gıda kaynaklarının tüketilmesi kanser riskini azaltabilir. Ancak Beta-karoten içeren takviyelerin kanser riskini azaltmadığı görülmüştür.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

A vitamini eksikliğinde cildinizde egzamaya benzeyen kuruluklar, yaraların geç iyileşmesi gibi belirtiler gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca sivilce problemleri de A vitamini eksikliklerinde sıkça gözlenir.



Bunun haricinde A vitamini eksikliğinde tekrarlayan boğaz ve göğüs enfeksiyonları ortaya çıkar.



A vitamininin diğer bir önemli görevi görme olduğu için, çok ciddi oranda eksikliğinde gece körlüğü denen tıbbi durum ortaya çıkabilir. Hafif A vitamini eksikliklerinde ise göz kuruluğu ile karşılaşılmaktadır.



Kısırlık (infertilite) A vitamini eksikliğinde ortaya çıkabilen bir durumdur.

Çocuklarda A vitamini eksikliği büyüme geriliklerine neden olabilir.

A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER HANGİLERİ?

A vitamini kaynağı olarak zengin olan besinlerden bazıları şunlardır;

Balkabağı

Tatlı patates

Lahana

Havuç

Ispanak

Kuru kayısı

Brokoli

Tereyağı

Yumurta sarısı

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